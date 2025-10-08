Salud

Los 22 alimentos que impulsan un descanso reparador y cómo incorporarlos en la dieta diaria

Cuentan con ingredientes claves para el cuidado del sueño, como melatonina, triptófano y antioxidantes. Cuáles se deben evitar, según The New York Times

Por Mirko Racovsky

Guardar
La relación entre dieta y
La relación entre dieta y sueño es clave para un descanso de calidad, según expertos citados por The New York Times (Imagenes Ilustrativas Infobae)

La búsqueda de alimentos para dormir o bebidas que aseguren un sueño reparador ha despertado el interés de muchas personas, pero la ciencia aún no ha identificado una solución definitiva. Según expertos citados por The New York Times, aunque no existe un ingrediente milagroso, la dieta y el sueño están estrechamente relacionados y los hábitos alimenticios influyen en la calidad del descanso nocturno.

Alimentos que pueden favorecer el sueño

Diversos estudios recientes, recogidos por The New York Times, han explorado la relación entre ciertos alimentos y la mejora del sueño. Marie-Pierre St-Onge, profesora asociada de medicina nutricional en la Universidad de Columbia, explicó que investigaciones de pequeño tamaño han observado que adultos que consumieron dos porciones diarias de jugo de cereza ácida —una por la mañana y otra por la noche— durmieron más tiempo y se despertaron menos durante la noche en comparación con quienes recibieron placebos.

Otros ensayos han reportado beneficios tras ingerir tomates crudos (aproximadamente 255 gramos) dos horas antes de acostarse, dos kiwis una hora antes de dormir o un tercio de taza de nueces a lo largo del día.

Michael Grandner, director del programa de investigación sobre sueño y salud de la Universidad de Arizona, señaló que estos alimentos —cerezas ácidas, tomates, kiwi y nueces— contienen melatonina, una hormona que ayuda a indicar al cerebro cuándo es momento de dormir.

Expertos destacan la importancia de
Expertos destacan la importancia de la alimentación rica en melatonina para mejorar el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otros productos ricos en melatonina, como arroz, avena, arándanos rojos, semillas de girasol, almendras, pistachos y algunas setas, podrían tener efectos similares, aunque la evidencia directa aún es limitada, según St-Onge.

El triptófano, un aminoácido esencial presente en alimentos como pollo, pescado, queso, semillas de girasol, tofu y alubias blancas, también es fundamental para la producción de melatonina. Aunque la investigación sobre el impacto de alimentos ricos en triptófano en el sueño es escasa, algunos estudios pequeños con suplementos o cereales que lo contienen han sugerido posibles beneficios.

Más allá de alimentos específicos, los expertos citados por The New York Times recomiendan considerar la dieta en su conjunto. St-Onge subrayó que las personas que consumen habitualmente más frutas, verduras, carbohidratos complejos como la fibra y grasas saludables —provenientes de fuentes como el salmón, el aceite de oliva y los frutos secos— tienden a dormir mejor.

Arman Arab, investigador en el Brigham and Women’s Hospital de Boston, lideró un metaanálisis que encontró una menor incidencia de insomnio entre quienes siguen una dieta mediterránea, caracterizada por la abundancia de alimentos vegetales y grasas saludables.

Seguir una dieta mediterránea, abundante
Seguir una dieta mediterránea, abundante en alimentos vegetales y grasas saludables, reduce la incidencia de insomnio, según un metaanálisis

Erica C. Jansen, epidemióloga nutricional de la Universidad de Michigan, añadió que estas dietas ricas en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios pueden reducir las alteraciones del sueño. Además, aportan nutrientes como folato, vitamina B6, zinc y magnesio, necesarios para la síntesis de melatonina a partir del triptófano.

Limitaciones de la evidencia científica

No obstante, los especialistas advierten sobre las limitaciones de la evidencia disponible. Muchos de los estudios citados por The New York Times son de pequeño tamaño, se han realizado en grupos muy específicos —como atletas de élite, adultos mayores con insomnio o mujeres posmenopáusicas con obesidad— y, en ocasiones, han recibido financiamiento de la industria alimentaria, lo que podría introducir sesgos.

Además, la mayoría de estas investigaciones muestran asociaciones, pero no pueden establecer una relación causal directa entre dieta y calidad del sueño. Como señaló Arab, quienes siguen una alimentación saludable suelen tener otros hábitos beneficiosos, como hacer ejercicio o mantener horarios regulares de comida, factores que también influyen en el descanso.

Alimentos y hábitos que pueden perjudicar el sueño

En el extremo opuesto, la ingesta frecuente de alimentos ultraprocesados, carbohidratos refinados y azúcares añadidos se asocia con un mayor riesgo de insomnio, según St-Onge. Un estudio publicado en 2016 por la investigadora encontró que el consumo elevado de grasas saturadas y azúcares durante el día se relaciona con una peor calidad del sueño.

El consumo frecuente de ultraprocesados
El consumo frecuente de ultraprocesados y azúcares aumenta el riesgo de insomnio, según St-Onge (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque los mecanismos no se comprenden del todo, se sospecha que estos alimentos pueden provocar inflamación que interfiere con el sueño, o bien desplazar el consumo de productos que favorecen el descanso.

Jansen, en declaraciones recogidas por The New York Times, advirtió que la falta de sueño puede llevar a preferir y consumir más alimentos poco saludables, lo que perpetúa un círculo vicioso de mala alimentación y descanso insuficiente.

Además, Grandner recomendó evitar comidas picantes o ricas en grasas cerca de la hora de dormir, ya que pueden causar acidez y dificultar el sueño. St-Onge añadió que los alimentos salados pueden aumentar la sed y, en consecuencia, las visitas nocturnas al baño. También sugirió moderar la cafeína, especialmente en personas mayores, y limitar su consumo a las primeras horas del día.

Recomendaciones generales sobre dieta y sueño

Como resumen de las recomendaciones prácticas, los expertos consultados por The New York Times coinciden en que no existe un alimento único que garantice un sueño óptimo. En cambio, aconsejan priorizar una dieta variada y equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, y evitar los ultraprocesados y azúcares añadidos, además de mantener otros hábitos saludables como el ejercicio y horarios regulares de comida.

Una alimentación variada y saludable,
Una alimentación variada y saludable, clave para mejorar la calidad del sueño, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción entre dieta y sueño puede convertirse en un ciclo difícil de romper: una alimentación deficiente puede afectar el descanso, y la falta de sueño puede llevar a elecciones alimentarias menos saludables, perpetuando así el problema.

Uno a uno: los 22 alimentos

Los alimentos que favorecen un descanso reparador, ya sea por su contenido de melatonina, triptófano o porque algunos estudios los asociaron a mejor descanso, son:

  1. Jugo de cereza ácida
  2. Tomates crudos
  3. Kiwi
  4. Nueces
  5. Arroz
  6. Avena
  7. Arándanos rojos
  8. Semillas de girasol
  9. Almendras
  10. Pistachos
  11. Algunas setas y hongos
  12. Pollo
  13. Pescado
  14. Queso
  15. Tofu
  16. Alubias blancas/frijoles blancos
  17. Salmón
  18. Aceite de oliva
  19. Frutas variadas
  20. Verduras variadas
  21. Cereales integrales
  22. Frutos secos

Temas Relacionados

Dieta y sueñoAlimentos para dormirInsomnioMelatoninaDieta mediterráneaThe New York TimesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo la secuenciación del genoma permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama

Un estudio clínico en el Reino Unido mostró que analizar el ADN completo de pacientes y tumores ayuda a orientar terapias más precisas. Especialistas señalaron que su uso promete transformar el abordaje de la enfermedad, pero aún enfrenta barreras para su incorporación en la atención hospitalaria

Cómo la secuenciación del genoma

¿Rostros en objetos? Qué es el fenómeno de la pareidolia y cómo el cerebro encuentra significado en lo incierto

Identificar figuras conocidas en escenas cotidianas constituye una función neurológica beneficiosa, según recientes investigaciones. Desde nubes hasta diversas manchas, cómo funciona este mecanismo

¿Rostros en objetos? Qué es

Qué significa perder mucho cabello, según los expertos

Se trata de un fenómeno asociado a múltiples causas. Es fundamental reconocer cuándo requiere supervisión profesional

Qué significa perder mucho cabello,

Un estudio mostró que los beneficios del ejercicio se transmiten de padres a hijos

Investigadores explicaron que la asociación no implica transmisión genética, sino señales epigenéticas vinculadas al estado físico del progenitor

Un estudio mostró que los

El hospital Pedro de Elizalde tendrá el primer microbosque nativo urbano del país: cómo fue creado

El área tiene por objetivo mejoran el bienestar de los pacientes y el personal con espacios terapéuticos y educativos. Los detalles

El hospital Pedro de Elizalde
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lecciones para la Fed de

Lecciones para la Fed de mi tiempo al frente del Banco Central argentino

Hay 9 universidades argentinas en el ranking de Times, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

Banco Macro anunció al mercado un programa de recompra de acciones por 225.000 millones de pesos

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al ex policía que mató al nene de 10 años

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 8% en Wall Street y también rebotaron los bonos

INFOBAE AMÉRICA
Aceptar la incertidumbre puede beneficiar

Aceptar la incertidumbre puede beneficiar la salud mental

Netanyahu: “Con la ayuda de Dios, traeremos a todos los rehenes a casa”

Las dictaduras de Nicaragua y Cuba anunciaron acuerdos para reforzar su cooperación militar

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Canadá refuerza su defensa en el Ártico con un radar avanzado para detectar amenazas de misiles

TELESHOW
Luisana Lopilato contó cómo invirtieron

Luisana Lopilato contó cómo invirtieron sus padres su primer gran sueldo a los 13 años: “Yo no quería y me largué a llorar”

Carina Zampini ilusionó a los fans con el posible regreso de Dulce Amor: “Con Sebas tenemos ganas”

Bad Bunny habló sobre la energía del público argentino: “Todo el mundo está consciente que es diferente”

La dura confesión de Germán “Tripa” Tripel sobre la etapa posterior a Mambrú: “Estuve como un año deprimido”

El radical cambio de look de Damián Betular: “Es muy raro verme así después de tantos años”