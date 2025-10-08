Salud

La variante Frankestein del COVID ya representa el 30% de los casos en Argentina: qué gravedad representa

El monitoreo oficial detectó que la variante XFG incrementó su presencia en todo el país entre julio y septiembre, cuáles son los síntomas y la importancia de la vacunación

Variante "Frankenstein" (XFG) se expande: Ya representa casi el 30% de los casos de COVID-19 monitoreados en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia genómica en Argentina identificó una expansión de la variante XFG del SARS-CoV-2 que ahora concentra casi el 30% de las muestras estudiadas entre las semanas epidemiológicas (SE) 29 y 36 de 2025, es decir, desde el 14 de julio al 8 de septiembre pasados.

El auge de esta variante, conocida como Frankenstein o Stratus posicionó a XFG como uno de los linajes de mayor presencia en la circulación actual del virus en el país, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N°776, que corresponde a la SE 39, del 21 al 27 de septiembre.

XFG es un linaje recombinante resultado de la combinación entre dos sublinajes de Ómicron: LF.7 y LP.8.1.2. Su condición de recombinante alude a que aparece cuando dos variantes coinciden en una misma persona y fusionan partes de su genoma.

El 25 de junio de 2025, la OMS estableció que “el riesgo adicional para la salud pública se considera bajo”, a pesar de aumentos localizados en casos reportados, sobre todo en naciones del Sudeste Asiático. De acuerdo con el BEN, hasta el momento no existen evidencias científicas que vinculen a XFG con mayor gravedad clínica respecto de otras variantes.

Estudios confirman que las vacunas adaptadas a JN.1 mantienen un perfil de protección adecuado contra hospitalizaciones (REUTERS/Hannah Beier/Archivo)

Uno de los síntomas reportados en los casos de Frankestein es la ronquera o disfonía frecuente, que se suma a fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y malestar general”, pero investigaciones recientes señalaron que, en verdad, sus manifestaciones no difieren demasiado de otras variantes.

El incremento de su presencia en Argentina, respaldado por los registros de la Red Nacional de Virus Respiratorios y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán), fue confirmado en análisis recientes sobre 119 muestras, en las que la variante XFG apareció en casi el 30% de los casos, solo superada por linajes de Ómicron no clasificados como de interés o bajo monitoreo, que alcanzaron el 54,8%.

Las muestra procesadas proceden de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, lo que demuestra la amplitud territorial del monitoreo, según lo documentó el BEN. En los datos correspondientes a las ocho semanas analizadas, XFG se detectó en 27 de 95 muestras iniciales (28,42%) y LP.8.1, otra variante bajo vigilancia internacional, en 15 de esos análisis (15,79%).

La vigilancia, efectuada de manera federal y centralizada, según el BEN, permitió a las autoridades anticipar cambios en la dinámica viral y responder a potenciales escenarios pandémicos. Los registros oficiales señalan que, si bien la circulación de SARS-CoV-2 en el periodo bajo estudio continuó dominada por la variantes de Ómicron sin clasificaciones de interés, el crecimiento de XFG y LP.8.1 generó un seguimiento sanitario especial. La estrategia argentina de vigilancia se mantuvo incluso ante la reducción global de pruebas y secuenciaciones, lo que permitió sostener la identificación de tendencias y una gestión sanitaria en tiempo real, expresaron las autoridades sanitarias a través del boletín.

Los casos reportados incluyen ronquera o disfonía, junto a la clásica fiebre, tos y fatiga; sin embargo, no difieren de otras variantes (Freepik)

En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a la XFG como una de las cinco variantes bajo monitoreo especial junto a KP.3.1.1, XEC, LP.8.1 y NB.1.8.1, todas derivadas del linaje JN.1. Entre mayo y junio, la proporción de XFG en la plataforma GISAID, —iniciativa internacional para compartir datos genómicos del virus de la gripe y del SARS-CoV-2— se incrementó de 7,4% a 22,7%.

El 25 de junio de 2025, la OMS incorporó oficialmente a XFG en el grupo de variantes bajo monitoreo, tras haber sido notificada por primera vez en enero del mismo año. Según el propio monitoreo de la OMS, la XFG se ha identificado en más de 35 países, aunque su prevalencia es muy variable según la región.

En cuanto al comportamiento biológico del linaje, la información publicada en The Lancet Infectious Diseases e Infectious Diseases, junto con prepublicaciones recientes, coincide en dos aspectos: no se han documentado síntomas distintos a los de variantes recientes y la supuesta asociación con ronquera o voz áspera proviene solo de reportes clínicos anecdóticos.

El monitoreo genómico argentino procesó
El monitoreo genómico argentino procesó muestras de 16 jurisdicciones para detectar la amplitud territorial de la variante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios añaden que, aunque la XFG evidencia una moderada ventaja de crecimiento y mutaciones que reducen parcialmente la neutralización por anticuerpos las vacunas adaptadas a JN.1 mantienen un perfil de protección adecuado contra hospitalizaciones.

