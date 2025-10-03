Salud

Qué es el tusi o cocaína rosa y cómo impacta en la salud

La droga sintética se afianza en la escena nocturna y preocupa a los especialistas por sus consecuencias entre adolescentes y jóvenes. Por qué aseguran que “la combinación de sus componentes puede ser letal”

Valeria Chavez

Por Valeria Chavez

Guardar
El uso recreativo de tusi
El uso recreativo de tusi se incrementó en los últimos años entre adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae

El tusi, conocido también como cocaína rosa, es una sustancia de composición variable y efectos peligrosos tanto a nivel físico como mental, según advirtieron especialistas en toxicología y psiquiatría a Infobae.

La mención de esta droga sintética en el marco del triple femicidio narco, volvió a posicionarla en la conversación pública y encendió una vez más las alarmas sobre el avance de su consumo entre los jóvenes.

¿Qué es el tusi y por qué se conoce como “cocaína rosa”?

El tusi suele presentarse en
El tusi suele presentarse en polvo rosa, aunque su composición varía de acuerdo al fabricante (Freepik)

A pesar de su denominación popular, el tusi no posee entre sus componentes a la cocaína. Se trata más bien de una droga sintética que suele presentarse como un polvo de color rosa por la inclusión de colorantes específicos.

La sustancia tiene varios nombres alternativos como 2C, two ci di, moncler, zombie y otros, aunque el término técnico original refiere a la 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina, identificada como una feniletilamina alucinógena.

El médico especialista en Toxicología, director de Toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública y de Toxicología hoy, Francisco Dadic (MN 125795) explicó a Infobae que el tusi “provoca efectos similares a la cocaína, ya que genera euforia y excitación psicomotriz, pero su mecanismo de acción se diferencia por poseer un componente alucinógeno potente”.

El fenómeno se agrava debido a la ausencia de una receta única. El tusi que circula en Argentina y otras regiones puede contener mezclas de ketamina, MDMA (éxtasis), diversas anfetaminas y alucinógenos como el LSD, según observó el médico toxicólogo, profesor de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de Fundartox, Carlos Damin (MN 81870) en una nota a este medio.

La droga es consumida principalmente por vía nasal -de allí también su denominación de “cocaína rosa”- lo que potencia la velocidad de acción.

Una droga de diseño con composición variable

El fenómeno del tusi forma
El fenómeno del tusi forma parte del auge global de las drogas sintéticas de diseño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados insistieron acerca de la variabilidad de ingredientes que componen el tusi. En ocasiones se encuentran derivados de metanfetaminas, ketamina, colorantes e, incluso, otros aditivos no identificados.

“Hoy ni siquiera lo que se vende como 2C es siempre 2C-D, sino una mezcla de ketamina, éxtasis y otras sustancias, incluida a veces solo una cantidad mínima de feniletilamina y mucho colorante”, señaló Dadic.

La composición fluctúa en función de la demanda, ya que es una droga de diseño carente de estándares de pureza.

El tusi se produce mayoritariamente para un mercado recreativo y circula con frecuencia en fiestas electrónicas, boliches y reuniones nocturnas. El consumo de esta sustancia también suele asociarse a la utilización simultánea de otras drogas y alcohol, en una tendencia conocida como policonsumo.

Efectos físicos: una combinación que puede ser letal

Paros cardíacos, arritmias y convulsiones
Paros cardíacos, arritmias y convulsiones están entre las posibles consecuencias del consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de componentes en el tusi amplía el espectro de efectos sobre la salud. De acuerdo con Damin, “la cocaína rosa tiene un efecto principalmente euforizante”, aunque se registraron consecuencias severas a nivel cardiovascular: aumento de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, riesgo de arritmias y paro cardíaco.

“Puede generar edema agudo de pulmón y provocar dificultad respiratoria. A nivel del cerebro se observan convulsiones, y en casos extremos coma o muerte por falla multiorgánica”, explicó Dadic.

El riesgo sube cuando se mezcla tusi con otros estimulantes como el alcohol o la cocaína, potenciando los efectos indeseados y la probabilidad de infartos, derrames cerebrales o desenlaces incapacitantes.

Impacto en la salud mental y conductual

Los episodios de delirio paranoide
Los episodios de delirio paranoide y agitación son frecuentes tras el consumo de tusi (Freepik)

Las manifestaciones en la esfera mental generan particular preocupación. El tusi puede inducir alucinaciones vívidas, cuadros de delirio paranoide y una sensación persistente de persecución. Los episodios de agitación, desinhibición extrema y paranoia pueden derivar en comportamientos peligrosos tanto para el consumidor como para terceros.

Expertos como el médico psiquiatra y neurólogo Enrique De Rosa (MN 63406) y la psiquiatra especialista en adicciones Geraldine Peronace (MN 110.541) advirtieron que la combinación de drogas sintéticas genera dificultades adicionales en el manejo de los cuadros agudos. “La búsqueda del límite y la experimentación con diversas moléculas se asocia a una escalada en el riesgo vital”, manifestó Peronace.

Un fenómeno en aumento y sus implicancias

El uso simultáneo de tusi
El uso simultáneo de tusi junto con otras drogas y alcohol incrementa los riesgos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que el consumo de tusi y otras drogas sintéticas continúa expandiéndose entre adolescentes y jóvenes asistentes a eventos nocturnos, donde se busca “sostener la movida” a través de estimulantes y alucinógenos de acción rápida y duración limitada.

Este escenario preocupa a los profesionales de la salud, que insisten en el monitoreo de nuevas sustancias y en campañas de prevención adaptadas al policonsumo y a la rápida mutación del mercado de drogas de diseño.

Temas Relacionados

TusiCocaína rosaPoliconsumoDrogas sintéticasAdiccionesDrogas de diseñoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Científicos de América Latina y Europa mostraron que las disciplinas artísticas y los videojuegos de estrategia ofrecen efectos protectores únicos. Explicaron a Infobae qué rutinas favorecen un mejor funcionamiento mental

Bailar tango ayuda a retrasar

Adicción infantil a los alimentos ultraprocesados: cuáles son las cinco señales

Reconocer a tiempo los comportamientos y síntomas relacionados con la comida chatarra permite implementar estrategias para prevenir y tratar este problema alimenticio en los niños

Adicción infantil a los alimentos

La lesión que más afecta a runners y cómo prevenirla, según expertos

Una dolencia silenciosa puede obligar a los corredores a pausar el entrenamiento durante meses. Especialistas de GQ y Harvard Medical School explican cómo reconocer los síntomas y qué estrategias aplicar para reducir el riesgo de lesión

La lesión que más afecta

La ciencia logra frenar el avance del Alzheimer: tres claves que explican los cambios en la detección y los tratamientos

Una serie de artículos publicados en The Lancet mostraron los últimos hitos en investigación y opciones terapéuticas. La neuropsicóloga Lucía Crivelli, única experta de Argentina que participó del trabajo, explicó los detalles a Infobae

La ciencia logra frenar el

Una enfermedad silenciosa se transmite a través de los perros: cómo detectarla y prevenir

Se trata de la equinococosis quística, conocida popularmente como hidatidosis, una patología de origen parasitario que afecta al ganado y a los seres humanos. Cuáles son los síntomas

Una enfermedad silenciosa se transmite
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de salsa de soja

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

Nuevas trabas cambiarias: qué dólar se puede comprar en cada plataforma

Facundo Nejamkis: “El Gobierno perdió totalmente el control de la narrativa pública”

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Triple femicidio narco, en vivo: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

INFOBAE AMÉRICA
Una nueva flotilla puso rumbo

Una nueva flotilla puso rumbo a Gaza pese al rechazo de Israel, que deportará a quienes llegaron en los primeros barcos

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Paro Nacional en Ecuador: el gobierno amenaza con detener a Luisa González por incentivar al caos

Hamas demora la respuesta al plan de alto el fuego de Trump pese a la presión de los países árabes y occidentales

Los niños con control parental en el móvil duermen más y rinden mejor en la escuela, según revela un estudio suizo

TELESHOW
Laurita Fernández pone en suspenso

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre

Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió en la previa de Masterchef Celebrity

Guido Kaczka confirmó el final de Los 8 Escalones a dos meses de que Pampita asumiera la conducción

Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes: “Es feo que te ensucien”