Tusi, un búnker “tomado a sangre y fuego” y un séquito de “perros”: el ministro de Seguridad dio detalles sobre el triple femicidio

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense, dio precisiones este domingo sobre la causa en la que se investiga el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). El funcionario no sólo advirtió que hay otros cuatro “prófugos”, además de “Pequeño J” y su ladero Miguel Ozorio; también dijo que la droga con la que el principal sospechoso pretendía hacerse fuerte en el barrio porteño del Bajo Flores y desembarcar en la localidad de Florencio Varela era Tusi. Y comentó que son varias las personas que han testificado que “vieron el video” sobre el crimen de las chicas.

En diálogo con GPS (América), Alonso ubicó a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, como estable en la villa porteña 21-24. Y explicó que allí su búnker fue “tomado a sangre y fuego, lo usurparon”.

“Tenían una red de chicas, de unos 16 y 17 años, a las que contrataba. Todas tenían una estética similar, vinculada al reggaeton y al Hip Hop. Hay chicas que estuvieron con él (por ”Pequeño J") y que señalaron que iban a pasear, que ellos dos iban adelante y atrás iban los ‘perros’ que lo seguían”, detalló Alonso y la última referencia fue a como se llamaba a los hombres que lo secundaban y eran su sombra.

Y sentenció el ministro que Valverde Victoriano “quería ganar un espacio en la venta de Tusi con vínculos con Perú”. Alonso describió que pudieron “intervenir varios de los teléfonos que usaba” el prófugo que tiene pedido de captura de Interpol: ”Se movía muy rápido. Tiene una red de casas en Capital, hay departamento mencionado por muchas de las chicas que se acercaron a hablar al que le dicen el departamento del Riachuelo“.

Las víctimas

Para Alonso, las chicas que contrataba “Pequeño J” eran “una cuestión de un estatus de construcción de un nombre” con las que se movía en boliches del Bajo Flores, y confió que los testigos refirieron: “Es un sádico, nos dicen que es terriblemente cruel”.

La casa de Florencio Varela

¿Pero cómo se vincula con la zona Sur del Conurbano, con esa casa a las que llevaron a las chicas para matarlas y por qué? Según Alonso, “Pequeño J” quería llegar a Florencio Varela, aunque no tenía una red de comercialización y estaba intentando instalarse.

En ese contexto, el ministro de Seguridad recordó que llegaron a la casa donde estaban las chicas a través del entrecruzamiento de las antenas de los teléfonos y de las cámaras de seguridad públicas y privadas. “La patente de la Chevrolet Tracker a la que se suben la sacamos con una cámara del COM de Lomas de Zamora”, dijo.

“En esa casa de Florencio Varela no se vendía droga. Ese era un punto de encuentro y de ahí salían con mochilas a vender ambulantemente Tusi, tanto en Barracas como ahí”, advirtió.

"Pequeño J" está prófugo

Y añadió: “Tenemos detenido al que le dio el lugar, la pareja de Celeste, que grabó el video, que es clave porque es parte de la motivación del homicidio y lo tenemos certificado por mucha gente que nos dice que lo vieron, 4 ó 5. Esto estaba todo hecho para que quede impune y ellas sean otras tres desaparecidas de la democracia. Los pozos estaban cavados y tenemos al detenido, y la pala".

Hoy los detenidos son Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, el que hizo el pozo; Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), estos cuatro últimos ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Sobre Sotacuro, que fue capturado en Villazón, Bolivia; Alonso, dijo que tiene una herida de mordedura en la mano y que en el Volkswagen Fox que sospechan que manejaba, además de su pareja, iba una tercera persona y lo hacía en apoyo a la Chevrolet Tracker en el que las chicas viajaron hacia su asesino.

Víctor Sotacuro Lázaro fue detenido en Bolivia

“Pensamos que esa tercera persona era Ozorio, pero tanto Celeste como su pareja están muy complicados porque los teléfonos los dan en la casa”, sostuvo.

Para Alonso, la hipótesis del triple femicidio tiene que ver “con un vínculo que ellos tenían, que surge en la zona de Flores”, dijo sobre “Pequeño J” y las víctimas, pero no aclaró si con las tres o con algunas en particular.

Para concluir, el ministro soltó: “Esto es algo terrible, que no tendría que haber pasado, pero pasó y tenemos que estar preparados para cuando pase esto. Yo entiendo que cuatro días para la familia fue mucha angustia, yo no se las puedo devolver, y les pido disculpas a esas familias de las chicas".