Trabajadores agrícolas en riesgo de enfermedad renal

JUEVES, 2 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los trabajadores agrícolas tienen un riesgo más alto de enfermedad renal, principalmente debido a la exposición a las altas temperaturas y a las sustancias agrícolas, según un nuevo estudio a pequeña escala.

Los trabajadores de una granja de uvas cerca de la frontera entre Arizona y Sonora tenían niveles altos de arsénico, cadmio y cromo en la orina, y se vincularon con un aumento de las señales de lesión renal, según los hallazgos publicados en la edición de noviembre de la revista Environmental Research.

"Estamos viendo un aumento en la enfermedad renal en los jóvenes que carecen de factores de riesgo típicos, sobre todo en las regiones más cálidas", señaló la investigadora principal, Rietta Wagoner, becaria postdoctoral de la Universidad de Arizona.

"Hay evidencias de que el calor, los pesticidas y las exposiciones a los metales tienen un rol, y sobre todo de que el calor está empeorando las exposiciones potencialmente tóxicas", dijo en un comunicado de prensa. "Cada uno individualmente ha sido estudiado, pero poca investigación ha examinado una combinación de factores. Este estudio es un intento de responder preguntas".

Para el estudio, los investigadores siguieron a 77 trabajadores agrícolas que viajaban estacionalmente desde el sur de México para trabajar en la granja de uvas. Los trabajadores llegaron en febrero y marzo, al comienzo de la temporada de uva, y se quedaron hasta el final del verano.

El equipo recolectó muestras diarias de orina y sangre de los trabajadores, y midió su estrés por calor dos veces al día con temperaturas del oído interno y frecuencias cardíacas.

La función renal del trabajador generalmente disminuyó durante la temporada, según estimaciones derivadas de muestras de sangre y orina.

Esta disminución se relacionó con los productos químicos que se encuentran en pesticidas y fertilizantes, así como con el calor excesivo del verano en el desierto de Sonora, donde las temperaturas del aire oscilaron por encima de los 100 grados Fahrenheit, dijeron los investigadores.

"Cuando observamos el calor en combinación con metales y metaloides, encontramos que el calor exacerbó especialmente los efectos de los metales arsénico y cadmio en el riñón", dijo Wagoner. "En otras palabras, juntos, los efectos fueron peores".

Este daño renal se puede prevenir, dijo.

"Recomendamos descansos periódicos obligatorios y descansos integrados en la jornada laboral", dijo Wagoner. "Proporcione agua, reposición de electrolitos y tenga baños cerca. Además, permita que los trabajadores se acostumbren a las condiciones".

También es importante llegar a la fuente de exposición de los trabajadores a estos metales tóxicos, dijo, y anotó que los trabajadores beben agua de pozo en lugares donde se encuentran uranio y arsénico en el suelo.

"Si podemos implementar medidas de prevención desde el principio", dijo Wagoner, "podemos prevenir problemas a largo plazo".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre la seguridad y la salud de los trabajadores agrícolas.

FUENTES: Universidad de Arizona, comunicado de prensa, 23 de septiembre de 2025; Investigación ambiental, noviembre de 2025

## Lo que esto significa para ti

Los trabajadores agrícolas deben asegurarse de tomar descansos frecuentes durante los días calurosos y mantenerse hidratados.