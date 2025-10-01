Salud

6 alimentos que los especialistas recomiendan para fortalecer el corazón

Expertos citados por Women’s Health señalan, con respaldo en evidencia científica, que ciertos productos pueden contribuir a mejorar la salud vascular y reducir riesgos asociados al sistema circulatorio

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La alimentación equilibrada reduce el
La alimentación equilibrada reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación juega un papel clave en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo. Expertos de Women´s Health señalan que elegir bien los alimentos puede ayudar a reducir el colesterol LDL, controlar el azúcar en sangre y mantener la presión arterial estable. Saber qué productos son beneficiosos y cuáles conviene evitar resulta fundamental para cuidar el corazón.

La doctora Padma Shenoy, cardióloga, explicó en Women´s Health que aumentar la fibra en la dieta y consumir ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados ayuda a bajar el colesterol LDL y protege los vasos sanguíneos. Además, recomendó obtener estos nutrientes principalmente de alimentos integrales.

Esta visión coincide con la de Mayo Clinic, que aconseja una dieta rica en frutas, verduras, fibra, grasas saludables y proteínas de calidad, limitando azúcares, sal y grasas saturadas para reducir el riesgo cardíaco.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los nutrientes más importantes, los expertos resaltan la fibra, las grasas saludables, el potasio y la proteína vegetal. Diane Han destaca que las grasas saludables favorecen la saciedad y aportan antioxidantes, mientras que Kathleen Garcia-Benson subraya el rol del potasio para regular la presión arterial. También se observa que equilibrar la proteína vegetal y animal disminuye el riesgo cardiovascular.

Alimentos para el corazón

La lista de alimentos sugerida por los especialistas incluye opciones accesibles y fáciles de incorporar en la dieta diaria:

1. Avena

Esta es reconocida por su alto contenido de fibra soluble, que ayuda a reducir el colesterol LDL y estabilizar los niveles de glucosa, según Garcia-Benson.

La avena y el arroz
La avena y el arroz integral destacan por su aporte de fibra y beneficios para el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Publicaciones en el European Journal of Nutrition avalan estos beneficios y añaden que la avena contribuye a disminuir la presión arterial.

2. Arroz integral

Este alimento recomendado por la Dra. Shenoy, también se asocia con la reducción del colesterol LDL y la inflamación, de acuerdo con estudios de BMC Medicine.

3. Palta

Figura entre las recomendaciones de Han y Garcia-Benson, dietistas consultadas por el medio. Estos alimentos aportan grasas insaturadas y antioxidantes, y el aceite de aguacate soporta temperaturas elevadas, lo que lo convierte en una alternativa adecuada para cocinar.

La palta y las almendras
La palta y las almendras ofrecen grasas saludables y antioxidantes clave para la salud cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Almendras

Siempre en cantidades moderadas, proporcionan fibra, ácidos grasos insaturados y antioxidantes. Shenoy destacó que su consumo regular se asocia a un menor riesgo de enfermedad coronaria y muerte súbita cardíaca, aunque indicó que la ración diaria recomendada es de un cuarto de taza por su densidad calórica.

5. Salmón

Este alimento resulta una fuente relevante de ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir la inflamación, el riesgo de arritmias y los triglicéridos, según la cardióloga.

El salmón y las lentejas
El salmón y las lentejas aportan omega-3 y proteína vegetal, esenciales para el sistema circulatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Lentejas

ocupan un lugar destacado como fuente vegetal. Un estudio de 2024 publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, citado por womens health, reveló que la mayoría de las personas consume una proporción de proteína vegetal y animal de uno a tres, pero acercarse a una proporción de uno a uno disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y coronarias.

Alimentos a evitar y recomendaciones complementarias

Especialistas de Women´s Health alertan sobre ciertos productos que pueden perjudicar la salud del corazón. Advierten acerca de la carne roja, los productos cárnicos procesados, los ultraprocesados, fritos y bebidas azucaradas. Estos alimentos suelen contener grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos, tres elementos que aumentan la inflamación, favorecen la acumulación de colesterol LDL y elevan la presión arterial.

Limitar carnes rojas, ultraprocesados y
Limitar carnes rojas, ultraprocesados y azúcares ayuda a proteger el corazón, advierten especialistas (Imagen ilustrativa Infobae)

Los testimonios recogidos en Women´s Health ilustran el impacto de un cambio en la alimentación y los hábitos de vida. Una persona relató que, tras un infarto a los 56 años y modificar su dieta y rutina de ejercicios, logró mejorar notablemente su salud a los 62.

La bioquímica Jessie Inchauspé remarcó la importancia de un desayuno adecuado para evitar picos de glucosa y mantener una energía estable durante el día.

Adoptar una alimentación equilibrada, basada en estos principios, junto con actividad física, cuidado de la salud mental y una vida social activa, constituye una estrategia integral para preservar la salud cardiovascular y aumentar las probabilidades de disfrutar una vida larga, según concluyen los expertos en Women´s Health y avala Mayo Clinic.

Temas Relacionados

Enfermedades cardiovascularesAlimentación saludableColesterol LDLDra. Padma ShenoyPresión arterialsalud cardiovascularalimentación saludableenfermedades cardiovasculareszWomens HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El truco respaldado por la ciencia que alivia la picazón: es mejor que rascarse y no daña la piel

Algunas investigaciones revelaron un método inesperado que reduce molestias cutáneas y protege la superficie corporal. The Washington Post difundió que esta acción ofrece resultados positivos en quienes buscan soluciones seguras y efectivas

El truco respaldado por la

Consejos de una experta de Harvard para incorporar el ayuno intermitente de forma segura

La investigadora Courtney Peterson, referente en nutrición de la Universidad estadounidense, detalla las recomendaciones clave para implementar esta práctica, adaptarla a la vida cotidiana y minimizar riesgos

Consejos de una experta de

Día Mundial del Café: cuál es el mejor horario para tomarlo y maximizar sus beneficios para la salud

La cafeína es una gran aliada de la productividad y la claridad mental, aunque los expertos señalan que su impacto depende tanto de la cantidad como del momento del día en que se consume. Qué recomiendan

Día Mundial del Café: cuál

Hepatitis C: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad curable

En el Día Mundial de la Hepatitis C, el foco está puesto en la prevención y nuevos tratamientos que pueden revertir el deterioro del virus en el hígado. Los avances médicos han transformado esta enfermedad de una infección potencialmente crónica y mortal a una curable en la mayoría de los casos

Hepatitis C: causas, síntomas, diagnóstico

Día Internacional de las Personas Mayores: la edad la marca el cerebro y no el calendario

Numerosas investigaciones sobre envejecimiento, neuroplasticidad y reserva cognitiva invitan a reconsiderar el papel decisivo de la actitud mental en la prolongación activa de la existencia

Día Internacional de las Personas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer fue baleada por

Una mujer fue baleada por su pareja policía en Entre Ríos: estuvo mes internada y quedó parapléjica

Cayó una banda por un robo en Rosario y la única mujer detenida era intensamente buscada desde 2023

Personas mayores y cuidados paliativos: un acompañamiento humano en el tramo final de la vida

La inteligencia artificial no reemplazará a los reclutadores, pero sí exigirá que evolucionen

Autoliderazgo: una guía práctica para conocerse, motivarse y liderar a otros

INFOBAE AMÉRICA
Axl Rose se reinventa: la

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada

El día que 800 mil personas festejaron en el Puente Golden Gate y la estructura casi pierde su forma

Israel cerró el acceso al norte de Gaza y limitó la movilidad de palestinos desde el sur

El asesinato de Roberto Samcam expone la “operación colegiada” entre la inteligencia cubana y Ejército nicaragüense

TELESHOW
Valentina Otero, de La Voz

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”