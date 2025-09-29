Salud

Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5

El listado internacional analizó criterios como seguridad, resultados clínicos, gestión del conocimiento, eficiencia, tecnología y experiencia del paciente. Los otros centros de salud del país que fueron mencionados

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
El ranking reconoció la excelencia
El ranking reconoció la excelencia hospitalaria en América Latina, con cuatro hospitales argentinos destacados entre los mejores de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

La excelencia hospitalaria en América Latina recibió nuevo reconocimiento en un ranking internacional.

Cuatro hospitales argentinos lograron destacarse en una evaluación realizada en 80 centros de salud de la región. El relevamiento fue elaborado por IntelLat.

El Hospital Italiano de Buenos Aires obtuvo el cuarto lugar a nivel continental, lo que lo consolida como el centro argentino mejor posicionado de la lista. Lo acompañaron el Instituto de Cardiología de Corrientes, el Sanatorio Otamendi y el Sanatorio Güemes.

Este resultado forma parte de una lista que involucró la evaluación de 80 hospitales y clínicas provenientes de países de Latinoamérica, todos analizados bajo criterios estrictos que incluyen dimensiones como seguridad y resultados clínicos, gestión del conocimiento, eficiencia, tecnología, experiencia del paciente y prestigio, entre otros.

Hospitales argentinos en el listado

Ochenta hospitales y clínicas de
Ochenta hospitales y clínicas de diversos países de Latinoamérica fueron evaluados bajo dimensiones como seguridad, eficiencia y prestigio, entre otras

El Ranking de Hospitales y Clínicas de América Latina 2025 de IntelLat ubicó al Hospital Italiano de Buenos Aires en el cuarto puesto dentro de la categoría General de Calidad con un puntaje de 78,02. El nosocomio no solo lideró a nivel nacional, sino que también avanzó notablemente frente a instituciones de reconocido prestigio internacional.

El podio fue dominado por el Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, que lideró con 97,30 puntos. A continuación se encuentra el Hospital Sírio-Libanês de la misma ciudad brasileña y la Fundación Santa Fe de Bogotá en Colombia. El Hospital Italiano, única entidad argentina entre los cinco primeros, precedió a la Fundación Valle del Lili de Cali, Colombia.

El listado completo revela que los otros hospitales argentinos que ingresaron entre los ochenta mejores fueron el Instituto de Cardiología de Corrientes (puesto 47), Sanatorio Otamendi (puesto 53), y el Sanatorio Güemes (puesto 68). Todos forman parte del grupo de alta complejidad y responden a criterios exigentes de admisión.

La edición 2025 integró por primera vez la evaluación de áreas como Cardiología, Oncología, Ginecología y Pediatría, con rankings propios de las principales veinticinco instituciones en cada especialidad. En este apartado también se mantuvo la presencia argentina de la mano del Sanatorio Otamendi, que se ubicó en el puesto 20 en Cardiología (50,21 puntos) y alcanzó el puesto 11 en Ginecología y Obstetricia (51,15 puntos).

Metodología de evaluación

El sistema de IntelLat asigna
El sistema de IntelLat asigna distintos pesos a dimensiones evaluadas como seguridad clínica, eficiencia, conocimiento, tecnología y experiencia del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking se elaboró a partir de un estudio regional que incluyó instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Para participar, los hospitales deben ser de alta complejidad, es decir, contar con múltiples especialidades y servicios que los distinguen de los centros de atención ambulatoria.

La selección se realizó de dos formas: por invitación directa de la consultora, que dispone de una base de datos regional, o bien por postulación voluntaria de las instituciones interesadas. En ambos casos, la aceptación definitiva depende de que los hospitales cumplan con criterios de calidad comprobada y entreguen información verificable. Aquellos que no completan adecuadamente el cuestionario o presentan datos inconsistentes quedan fuera de la medición.

El proceso de evaluación combina dos instrumentos principales:

  1. Un cuestionario estandarizado de 160 preguntas, que cada hospital recibe y completa con información propia, con indicadores cuantitativos y cualitativos que cubren nueve dimensiones de análisis.
  2. Una encuesta de opinión a más de 12.000 profesionales de la salud de toda América Latina, que nutre principalmente la dimensión de Prestigio y aporta una visión externa del reconocimiento nacional e internacional de cada institución.
Los hospitales argentinos presentes en
Los hospitales argentinos presentes en el ranking forman parte del grupo de alta complejidad y cumplen criterios rigurosos definidos por la consultora IntelLat (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo contempla nueve dimensiones de evaluación, y a cada una se le asigna un peso porcentual que determina cuánto influye cada una en el resultado global del ranking: Seguridad y resultados clínicos (30%), Personas (15%), Conocimiento (10%), Eficiencia (10%), Prestigio (9%), Tecnología (8%), Experiencia del paciente (8%), Telemedicina y Home Hospital (5%) y Sostenibilidad (5%).

Seguridad y resultados clínicos considera tasas de mortalidad, infecciones, readmisiones y acreditaciones en seguridad. Le siguen Personas, que mide la calidad y estabilidad del cuerpo médico y de enfermería; Conocimiento, vinculado a la producción científica y la investigación; y Eficiencia, que combina indicadores operativos (uso de camas y quirófanos, días de internación) y financieros (costos y márgenes).

Otras dimensiones claves son Prestigio, nutrido por una encuesta a miles de profesionales de la salud en la región; Tecnología, que mide inversiones, proyectos innovadores y ciberseguridad; y Experiencia del paciente, enfocada en satisfacción, tiempos de espera y certificaciones. Finalmente, se incluyen Telemedicina y Home Hospital, que evalúa la incorporación de consultas y monitoreo a distancia, y Sostenibilidad, que considera criterios ambientales, de gobernanza y responsabilidad social.

La admisión al ranking exige
La admisión al ranking exige que los hospitales sean de alta complejidad, con múltiples especialidades y servicios diferenciados de los centros ambulatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada indicador se normaliza en relación con el mejor desempeño registrado: el hospital con el valor máximo obtiene 100 puntos, y el resto se calcula de manera proporcional. Posteriormente, los resultados se ponderan según el peso asignado a cada dimensión, lo que determina la posición final en el ranking.

Además, la metodología contempla mecanismos de control y validación, como homologación de variables entre países, análisis estadístico de correlación para identificar sesgos y reuniones de revisión con las instituciones cuando surgen dudas. También se exige documentación de respaldo en varias secciones del cuestionario, lo que garantiza la confiabilidad de la información reportada.

Temas Relacionados

HospitalesSaludArgentinaRankingLatinoaméricaAmérica LatinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las lesiones en carritos de golf aumentan entre los niños

Healthday Spanish

Las lesiones en carritos de

¿TikTok para consejos sexuales? Verifica la fuente, sugiere un estudio

Healthday Spanish

¿TikTok para consejos sexuales? Verifica

Las muertes de niños por armas de fuego en el hogar se han más que duplicado

Healthday Spanish

Las muertes de niños por

Cirugías estéticas en la menopausia: qué procedimientos recomiendan los expertos y cómo se realizan

Según la OMS, los cambios hormonales de esta etapa pueden afectar al bienestar físico, emocional, mental y social. Expertos consultados por Infobae precisaron cuáles son las opciones disponibles para tratar las transformaciones en la piel y las mamas, desde procedimientos quirúrgicos hasta tratamientos no invasivos, y cómo acompañar de manera integral

Cirugías estéticas en la menopausia:

Cómo prevenir una muerte súbita y cuidar la salud cardíaca, según expertos

El control médico regular, la identificación de antecedentes familiares y la capacitación en maniobras de reanimación pueden marcar la diferencia ante situaciones de emergencia

Cómo prevenir una muerte súbita
ÚLTIMAS NOTICIAS
La escuela de los alumnos

La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

Ya son tres los menores detenidos por el robo de un auto a un vecino de La Boca: el video

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

Lisandro Catalán continúa con el acercamiento a los gobernadores y prepara una reunión con Claudio Vidal

INFOBAE AMÉRICA
Cómo aprovechar Disney Springs para

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

TELESHOW
El secreto de Pampita en

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”