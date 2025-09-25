Salud

¿Para qué sirve tomar el jugo de brócoli con zanahoria?

Esta combinación de vegetales puede convertirse en un aliado inesperado para quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios y controlar el apetito

Por Fabián Sosa

Freepik
Freepik

El jugo de brócoli combinado con zanahoria se ha consolidado como una opción saludable para quienes desean mejorar su alimentación y apoyar la pérdida de peso, gracias a su aporte de vitaminas, minerales y fibra.

Esta bebida contribuye a la nutrición diaria y puede favorecer la sensación de saciedad y la quema de grasas, aspectos clave en los planes de adelgazamiento. Se recomienda acudir con un especialista antes de comenzar a ingerir esta bebida para que valore puntualmente las características físicas.

El interés por los jugos y batidos de vegetales responde a la necesidad de incorporar más verduras a la dieta de manera práctica y versátil. En este contexto, el brócoli destaca entre las crucíferas por su perfil nutricional y bajo contenido calórico.

Al combinarse con diferentes ingredientes como la zanahoria, se obtiene una bebida más agradable al paladar, ya que los sabores dulces de otras frutas o vegetales suavizan el sabor intenso del brócoli.

Beneficios nutricionales del brócoli

El brócoli posee múltiples vitaminas,
El brócoli posee múltiples vitaminas, además de minerales como hierro, calcio, zinc, selenio y potasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor nutricional del brócoli ha sido respaldado por diversas fuentes especializadas. Una publicación en Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, detalla que este vegetal aporta vitaminas A, E, C, K y del complejo B, además de minerales como hierro, calcio, zinc, selenio y potasio.

También contiene polifenoles, fibra dietética y proteínas. Por su parte, la Fundación Española de la Nutrición resalta que el brócoli es rico en fibra, proteínas, potasio, vitamina C, folatos y compuestos azufrados, y subraya su bajo contenido en calorías y grasas.

Una taza de brócoli proporciona el doble de la cantidad diaria recomendada de vitamina C y K, y sólo aporta 40 calorías. Su alto contenido de agua añade volumen a las comidas sin sumar calorías vacías, lo que lo convierte en un aliado para quienes buscan reducir la ingesta calórica sin sacrificar la sensación de plenitud.

Estos atributos permiten satisfacer las necesidades nutricionales diarias y, al mismo tiempo, apoyar los objetivos de pérdida de peso.

La explicación por la que el jugo de brócoli con zanahoria puede ayudar a adelgazar se basa en su capacidad para generar saciedad, lo que lleva a comer menos durante el día. Además, la fibra presente en el brócoli favorece el tránsito intestinal y contribuye a la quema de grasas.

La selección de alimentos ricos en fibra y bajos en calorías, como el brócoli, es fundamental en cualquier dieta orientada a la reducción de peso, según los especialistas.

No obstante, antes de incorporar cambios significativos en la alimentación, como la inclusión regular de jugos de brócoli y zanahoria, es recomendable buscar la orientación de un profesional de la salud.

Tal como señala Medline Plus, una dieta saludable implica consumir verduras a diario, preferentemente entre tres y cinco vasos, pero siempre bajo la supervisión de un médico o nutricionista, quien podrá ofrecer un diagnóstico adecuado y guiar el proceso de manera personalizada.

