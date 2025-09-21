Salud

Síntomas y causas de la astenia primaveral: cuál es el impacto del cambio de estación en el organismo

Durante los meses de transición climática, muchas personas experimentan fatiga, desmotivación y alteraciones en el ánimo. Cómo abordarlo

Dra. Stella Maris Cuevas

Por Dra. Stella Maris Cuevas

Guardar
Las alteraciones en el reloj
Las alteraciones en el reloj biológico explican la sensación de cansancio que aparece al cambiar de estación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La astenia primaveral es un trastorno y una entidad clínica. Se trata de un síndrome funcional y autolimitado, que aparece ante el cambio de estación. Ocurre en otoño y en primavera, y es importante aclarar que no es una enfermedad, sino una respuesta del cuerpo.

Las temperaturas suben, la luz solar aumenta, la humedad se incrementa y los días se extienden, lo que modifica nuestro reloj biológico. Además, pasamos más tiempo fuera de casa. En este periodo abundan nuevos olores, colores y un mayor nivel de ruido ambiental.

Durante este periodo, la astenia puede confundirse con otras patologías porque sus síntomas aparecen en una época del año en la que es habitual sentir mayor cansancio y en la que la actividad diaria se intensifica por cambios de rutina, estrés y un incremento de las actividades sociales.

Factores como la luz solar,
Factores como la luz solar, la temperatura y la presión atmosférica provocan respuestas fisiológicas temporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de la luz altera la secreción de melatonina y cortisol, hormonas que influyen en el sueño y la vitalidad. Este ajuste puede provocar un “desfasaje circadiano” similar al jet lag.

Además, otros neurotransmisores y hormonas, como la serotonina, la dopamina y las endorfinas, participan en este proceso, incidiendo en el ánimo y la energía. La exposición al sol también favorece el aumento de la vitamina D.

Llevamos más del 75% del año transcurrido y aparecen cambios en nuestro cuerpo.

Algunas características son las siguientes:

  • Sensación de fatiga.
  • Falta de energía.
  • Desgano físico e intelectual.
  • Alteraciones en el estado de ánimo.
  • Desmotivación.
  • Inestabilidad emocional.
  • Disminución de la atención.
  • Cefaleas tensionales.
  • Aletargamiento.

Frente a este cuadro, el cuerpo responde porque necesita adaptarse a los nuevos horarios, a los cambios de presión atmosférica, temperatura y otros factores, un proceso de adaptación que no ocurre de forma rápida.

Este mecanismo se basa en la regulación de la actividad del hipotálamo, una estructura nerviosa del sistema límbico especialmente sensible a estas variaciones.

Especialistas indican que mantener una
Especialistas indican que mantener una rutina regular ayuda a mitigar los efectos en el ánimo y la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

No debe confundirse con cuadros de hipotiroidismo, diabetes, síndrome de fatiga crónica ni con efectos secundarios de fármacos que la persona ya esté consumiendo. En quienes presentan depresión, puede observarse mayor apatía, sensibilidad o melancolía.

Por eso, es fundamental reconocer este cuadro y estar atentos ante la aparición de falta de vitalidad y debilidad, ya que este trastorno dura algunas semanas y no reviste gravedad. La astenia primaveral afecta al 50% de la población mundial y suele presentarse principalmente en mujeres entre los 30 y 60 años.

Recomendaciones:

  • Mantener rutina de sueño regular.
  • Práctica de ejercicios físicos moderados.
  • Se recomienda caminatas o andar en bicicleta.
  • Ligera exposición solar con precauciones.
  • Dieta rica en frutas, verduras y proteínas.
  • Hidratación (beber entre 2 y 3 litros de agua).
  • Evitar comidas copiosas.
  • Evitar picantes.
  • Evitar tabaquismo.
  • Evitar excesos de azúcar.
  • Evitar cafeína.

Se recomienda consultar al médico cuando el cansancio dura más de 3 o 4 semanas. Lo mismo si se registra tristeza profunda, falta de interés o síntomas físicos muy importantes.

* La Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701) es médica otorrinolaringóloga - experta en olfato – alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

Temas Relacionados

Astenia primaveralAlergiaFatigaCansancioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Entrenar entre el 60% y el 70% de esfuerzo: la clave para quemar grasa, cuidar las articulaciones y prolongar la vida

Actividades sostenidas a ritmo moderado permiten mantener la respiración relajada y promueven la biogénesis mitocondrial, contribuyendo a un mayor bienestar

Entrenar entre el 60% y

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

Se trata de propuestas de la Fundación INECO que ponen en primer plano la importancia de acompañar a personas que viven con enfermedades con deterioro cognitivo, así como el rol fundamental de las familias y cuidadores

La Legislatura porteña declarará de

7 ejercicios clave que ayudan a prevenir lesiones y mejoran el equilibrio en mayores de 40

Una guía respaldada por expertos citados por Men’s Fitness destaca movimientos eficaces para fortalecer el core y reducir accidentes domésticos o en el gimnasio entre quienes superan las cuatro décadas de vida

7 ejercicios clave que ayudan

Expertos advierten sobre riesgo de hipertensión en personas que duermen menos de seis horas

Especialistas, consultados por Verywell Health, recomiendan rutinas específicas y atención médica temprana para reducir el impacto negativo de la falta de descanso en el organismo

Expertos advierten sobre riesgo de

Revelan el rol clave de la dopamina baja en la depresión y abren nuevas vías de tratamiento

Expertos de Mayo Clinic exploran cómo la alteración de este sistema químico cerebral afecta la capacidad de experimentar placer y propósito

Revelan el rol clave de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Emergencia aérea: un avión sobrevoló

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

Eclipse solar parcial del 21 de septiembre: dónde y cómo verlo de forma segura

INFOBAE AMÉRICA
Alemana desplegó dos cazas para

Alemana desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Maru Botana recordó a su

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración musical con Tini Stoessel

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”