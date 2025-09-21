Salud

Revelan el rol clave de la dopamina baja en la depresión y abren nuevas vías de tratamiento

Expertos de Mayo Clinic exploran cómo la alteración de este sistema químico cerebral afecta la capacidad de experimentar placer y propósito

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Déficit de dopamina podría explicar
Déficit de dopamina podría explicar casos de depresión resistente a tratamientos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la depresión ha sido explicada casi exclusivamente a partir del desequilibrio en la serotonina, lo que orientó el desarrollo y prescripción de los principales tratamientos antidepresivos disponibles. Sin embargo, una amplia revisión científica impulsada por centros de referencia como Mayo Clinic y Harvard Medical School ha ampliado este paradigma.

El foco se ha desplazado hacia el papel de la dopamina, otro neurotransmisor crucial, cuya influencia en la motivación, el placer y la capacidad para experimentar bienestar resulta fundamental para comprender algunos casos de depresión resistente a los tratamientos tradicionales.

La depresión asociada a baja
La depresión asociada a baja dopamina se caracteriza por apatía, anhedonia y falta de motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas instituciones sostienen que entender la función de la dopamina permite identificar mejor ciertos síntomas, optimizar los abordajes terapéuticos y ofrecer nuevas estrategias para quienes no logran mejoría con las opciones convencionales.

El papel de la dopamina en la motivación y el placer

Según expertos de Mayo Clinic, la dopamina es un neurotransmisor clave en el cerebro responsable de regular la motivación, el placer y el sistema de recompensa. Un déficit puede provocar síntomas como apatía, letargo, disminución de la motivación y anhedonia (incapacidad de experimentar placer). Además, influye en la capacidad de iniciar y mantener actividades dirigidas a objetivos, así como en el funcionamiento motor y la atención.

A su vez, Harvard Medical School menciona que la dopamina interviene directamente en los circuitos cerebrales relacionados con el placer y el aprendizaje. En la depresión, una reducción de la función dopaminérgica se relaciona con la pérdida de interés en actividades cotidianas y la dificultad para disfrutar de experiencias que antes resultaban gratificantes.

Expertos de Mayo Clinic y
Expertos de Mayo Clinic y Harvard destacan el papel de la dopamina en la motivación y el placer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre dopamina y serotonina en la depresión

Mientras la serotonina se asocia principalmente con la regulación del estado de ánimo y la ansiedad, la dopamina regula la capacidad para sentir recompensa y satisfacción.

Harvard Medical School subraya que la depresión relacionada con un déficit de dopamina suele estar marcada por la falta de motivación, la fatiga mental y física, además de una disminución en la sensibilidad a estímulos placenteros. Estos síntomas pueden diferir de la depresión tradicional, en la que predominan la tristeza y los pensamientos negativos.

Factores como el estrés, la
Factores como el estrés, la mala alimentación y la falta de sueño pueden reducir los niveles de dopamina (Freepik)

Mayo Clinic identifica diversos factores que pueden reducir los niveles de dopamina en el cerebro, entre ellos estrés crónico, inflamación, mala alimentación, deficiencia de vitamina D, falta de sueño y el consumo de ciertos medicamentos.

En tanto, la sobreexposición a estímulos que producen placer inmediato, como las redes sociales o el juego, puede generar una desensibilización progresiva del cerebro a la dopamina, dificultando la experimentación de placer con actividades habituales.

Estrategias para mejorar la función dopaminérgica

Tanto Mayo Clinic como Harvard Medical School recomiendan adoptar estrategias que fortalezcan los niveles y la función de la dopamina de manera saludable. Entre las medidas más efectivas destacan:

  • Una dieta equilibrada rica en alimentos que contienen tirosina y fenilalanina, como productos animales, plátanos y aguacates.
  • Ejercicio físico regular, que estimula la producción de dopamina y mejora el estado de ánimo.
  • Rutina de sueño adecuada, ya que el descanso suficiente favorece el equilibrio neuroquímico.
  • Actividades placenteras y gratificantes, como escuchar música, establecer metas realistas y pasar tiempo en la naturaleza.
  • Evitar el abuso de sustancias como cafeína, alcohol y nicotina, que pueden alterar el sistema dopaminérgico.
Estrategias recomendadas incluyen dieta rica
Estrategias recomendadas incluyen dieta rica en tirosina, ejercicio y rutinas de sueño adecuadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas instituciones resaltan que el tratamiento de la depresión no se limita a corregir un solo neurotransmisor. Es esencial un enfoque integral que contemple tanto factores biológicos como cambios en el estilo de vida. La medicación, la psicoterapia y las intervenciones orientadas a la motivación y el placer pueden combinarse para favorecer una recuperación más efectiva.

Comprender el papel de la dopamina en la depresión permite ampliar las perspectivas terapéuticas y ofrece nuevas opciones para quienes no responden a los tratamientos tradicionales, con el respaldo de la evidencia científica de Mayo Clinic y Harvard Medical School.

Temas Relacionados

Depresión resistente al tratamientoDéficit de dopaminaMotivación y recompensaTDAHMotivaciónNeurotransmisoresSerotoninaCerebroHarvardNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo influye la duración y el horario de la siesta en el rendimiento mental y el bienestar emocional

Nuevas pautas respaldadas por investigaciones médicas abren la puerta a una mejor gestión del descanso y la energía diaria sin comprometer la calidad del sueño principal, según expertos de Cleveland Clinic

Cómo influye la duración y

Salud mental adolescente: un estudio advirtió sobre el aumento de los suicidios en jóvenes

Un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral alertó sobre las cifras de un fenómeno multicausal, especialmente en chicas menores de 19 años. Conocer las razones es clave para acompañar y prevenir, remarcaron las investigadoras a Infobae

Salud mental adolescente: un estudio

Cuál es la mejor dieta para prevenir el Alzheimer y evitar el colesterol alto, un factor de riesgo

En el día mundial de esta enfermedad, cada vez es mayor la evidencia que demuestra que la salud de la microbiota y el control del perfil lipídico son claves para el cerebro. Recomendaciones nutricionales de tres expertos

Cuál es la mejor dieta

Escribir a mano aún en la era digital: por qué los neurólogos lo recomiendan

Es una actividad multifacética que crea un círculo virtuoso: activa memorias, aspectos emocionales y motores, todos claves para el cerebro. Cuáles son sus beneficios para niños, adultos y pacientes con Parkinson, según los expertos

Escribir a mano aún en

Trastornos del crecimiento: el estudio que detectó una brecha de género en el acceso al tratamiento en América Latina

En el marco del Día Mundial de la Conciencia sobre el Crecimiento Infantil, un análisis presentado en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica evidenció que las niñas acceden menos a la hormona de crecimiento que los varones. Los detalles

Trastornos del crecimiento: el estudio
ÚLTIMAS NOTICIAS
El nuevo manifiesto del pescado:

El nuevo manifiesto del pescado: cómo los chefs lo hacen gustoso sin tapar su sabor

Las mejores fotos de la Maratón de Buenos Aires 2025: récord de participantes y un recorrido bajo la lluvia

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

Detienen a una mujer policía y a su pareja por la enigmática desaparición de un jubilado de 79 años en Zárate

Rosario: un gendarme que trabajaba como chofer baleó a una pareja que intentó asaltarlo

INFOBAE AMÉRICA
El opositor Partido Republicano del

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

Trump dijo que EEUU defenderá a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica sus hostilidades

¿Está el mundo preparado para una tormenta solar extrema?

TELESHOW
El inesperado blooper de Georgina

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

La profunda alegría de Matías Alé por una noticia que conmovió a su novia Martina Vignolo: “Gracias a todos”

Así fue el emotivo reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: la foto que enterneció a todos

Nuevos datos oficiales del estado de salud de Thiago Medina después de 48 horas