El viceministro de Caputo confía en un rebote de la actividad: “No habrá trucos para estimular la economía y ganar elecciones”

Daza afirmó que Argentina está próxima a recuperar el acceso al financiamiento internacional gracias a la mejora en los indicadores macroeconómicos

El secretario de Política Económica de la Nación Argentina, José Luis Daza, abrió la jornada “Inside Argentina 2026” en el Four Seasons Hotel Buenos Aires con un mensaje enfático sobre el rumbo del gobierno en materia económica: “No vamos a estimular la economía artificialmente para ganar las elecciones”. Un día después de que Fitch Ratings elevara la nota de la deuda de Argentina, el funcionario argumentó en su presentación los motivos por los que cree que las califcadoras deberían elevar la nota de la Argentina y auguró un repunte de la actividad sin necesidad de recurri a “trucos fiscales y monetarios” para llegar las presidenciales de 2027.

En su discurso, Daza sostuvo que el equipo económico prioriza el sostenimiento de la disciplina fiscal y monetaria, descartando cualquier posibilidad de implementar medidas transitorias para dinamizar la actividad de cara a los próximos comicios. “Hay una cosa que no vamos a hacer. No vamos a estimular la economía artificialmente con trucos fiscales, con gastos fiscales, con rebajas de impuestos temporales para ganar una elección. No lo vamos a hacer, no vamos a abandonar la disciplina fiscal. Eso es número uno”, señaló el funcionario.

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Según Daza, la administración no contempla políticas de expansión del gasto ni de reducción impositiva que comprometan el equilibrio alcanzado en las cuentas públicas. “Tampoco vamos a abandonar la disciplina monetaria”, agregó, dejando en claro que el objetivo pasa por afianzar la estabilidad macroeconómica y no por fomentar un repunte del consumo o la actividad a través de medidas extraordinarias.

Durante la charla, el secretario consideró que la actual gestión se distancia de los ciclos previos en Argentina, donde la proximidad de elecciones solía traducirse en planes de estímulo coyunturales. “No vamos a hacer políticas de medidas estimulativas artificiales como se ha hecho en el pasado”, afirmó. De ese modo, descartó una repetición de las prácticas históricas que, a su entender, deterioraron la credibilidad y la sostenibilidad de la economía local.

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Uno de los puntos sobre los que Daza hizo especial hincapié fue la estrategia oficial respecto al acceso a los mercados internacionales de crédito, que por el momento se niega a emitir deuda a altas tasas que puedan poner en riesgo el equilibrio financiero, pero de cara a 2027 y los grandes vencimientos que se acumulan en ese año se mostró confiado de que las tasas que exigen los inversores por títulos soberanos van a bajar.

José Luis Daza defendió la disciplina fiscal y monetaria durante su exposición en el evento Inside Argentina 2026

“No estamos lejos de volver a los mercados”, aseguró el secretario de Política Económica. El funcionario explicó que la administración no considera necesario recurrir de inmediato a la emisión de deuda en el mercado, aunque ve condiciones favorables para un retorno próximo al financiamiento externo.

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“Argentina ya cambió y los mercados lo empiezan a reconocer”, expresó Daza. Según su análisis, la percepción de los inversores sobre el país muestra una mejora gradual, reflejo de la consolidación fiscal y la reducción de la inflación. En ese sentido, el secretario argumentó que el equipo económico prefiere no precipitar una colocación de deuda, sino esperar a que las condiciones permitan obtener tasas de interés más bajas y plazos más extensos.

“Vamos a mantener la disciplina fiscal, incluso en año electoral”, insistió Daza. El funcionario subrayó que el gobierno busca evitar pagar tasas que puedan poner en peligro la dinámica fiscal. “No queremos pagar tasas que pongan en peligro la dinámica fiscal”, remarcó, dando a entender que la estrategia es esperar que el mercado reconozca la solidez del programa económico antes de volver a emitir deuda en forma significativa.

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En una charla con con el vicepresidente senior de Moody’s Ratings, Jaime Reusche, Daza se refirió al escenario cambiario y al valor del dólar. El secretario consideró que, en el contexto actual, existen fundamentos que permiten pensar en una apreciación del tipo de cambio real o, al menos, en la estabilidad de la moneda local. “El mercado ve una Argentina distinta”, expuso. Atribuyó este cambio de percepción a la combinación de superávit fiscal, baja emisión monetaria y reducción del riesgo país.

Daza se mostró confiado en que, a medida que los mercados internacionales reconozcan el giro en la política económica, Argentina podrá acceder a financiamiento en mejores condiciones. “El acceso a los mercados dependerá del reconocimiento de los fundamentos argentinos”, explicó.

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El secretario también abordó la cuestión de la demanda de dólares y la evolución del mercado de cambios. Consideró que la economía argentina atraviesa un proceso de normalización que podría derivar en un mayor flujo de divisas hacia el país. “Proyectamos una avalancha de dólares”, anticipó, en referencia a la potencial entrada de capitales si se consolida la confianza en el programa económico.

En cuanto al financiamiento externo, Daza enfatizó que el gobierno no tiene apuro en volver a los mercados, pero tampoco lo descarta como herramienta futura. “Las condiciones para el regreso a los mercados están dadas”, opinó. El funcionario sostuvo que la prioridad es que el reconocimiento de los avances en materia fiscal y monetaria se traduzca en menores costos de financiamiento.

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