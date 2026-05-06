Salud

Azúcar o edulcorante: el dilema detrás de las bebidas y su impacto en la salud metabólica

La elección puede marcar la diferencia en cómo evolucionan los niveles de glucosa a lo largo del día

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Dos frascos de vidrio con bebidas "LIGHT" y "NORMAL", junto a glucómetro, tiras, viales y gráficos de niveles de azúcar en sangre
La Asociación Americana de Diabetes y la OMS recomiendan agua y bebidas sin azúcar como eje principal de la hidratación diaria saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre bebidas con azúcar y dietéticas (light) es determinante para el control metabólico, especialmente en personas con diabetes o riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Sin embargo, la discusión va más allá del azúcar: expertos y organismos internacionales advierten que los efectos de los edulcorantes artificiales aún generan debate y requieren un análisis integral para orientar hábitos saludables.

La Asociación Americana de Diabetes, la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Organización Mundial de la Salud coinciden en recomendar el agua y las bebidas sin azúcar como base de la hidratación diaria, aunque reconocen que los refrescos dietéticos pueden tener un papel transitorio en la reducción del consumo de azúcar.

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Según la Asociación Americana de Diabetes y Harvard, los dietéticos, al estar endulzados con edulcorantes artificiales, no elevan la glucosa en sangre inmediatamente tras su consumo. Esta característica los posiciona como alternativa preferida para quienes necesitan evitar picos glicémicos, en especial personas con diabetes o prediabetes.

En cambio, las bebidas “normales” contienen altas cantidades de azúcar añadido, lo que provoca un aumento rápido de la glucosa sanguínea y exige una fuerte respuesta insulínica, dificultando el control glucémico.

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Efectos inmediatos en la glucosa: diferencias claves entre productos con azúcar y dietéticos

El consumo de refrescos genera un impacto inmediato en la glucosa en sangre. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, una lata de bebida convencional aporta entre 35 y 40 gramos de azúcar añadido, que se absorben rápidamente y provocan un aumento brusco de la glucosa. Esto obliga al páncreas a liberar grandes cantidades de insulina, un mecanismo que puede favorecer la resistencia a la insulina y, con el tiempo, favorecer la aparición de diabetes tipo 2.

Lata de gaseosa light plateada y azul con gotas de agua, junto a un vaso alto de gaseosa con hielo, espuma y rodaja de lima en una mesa de madera.
Los refrescos dietéticos no generan picos inmediatos de glucosa, según la Asociación Americana de Diabetes y Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, las bebidas dietéticas no contienen azúcares absorbibles y, por lo tanto, no generan picos inmediatos de glucosa en sangre, según respalda la Asociación Americana de Diabetes. Esta diferencia técnica convierte a la opción dietética en una herramienta relevante para evitar fluctuaciones abruptas en la glucemia, aunque su uso debe formar parte de una estrategia integral de reducción del consumo de bebidas azucaradas.

El impacto a largo plazo de los refrescos dietéticos en la salud sigue bajo investigación y es motivo de debate científico. Estudios observacionales, como el publicado en The BMJ, han detectado una posible relación entre el consumo regular de edulcorantes artificiales y un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, aunque no se ha comprobado causalidad directa.

Otros trabajos en Cell Metabolism y Diabetes Care señalan que estos compuestos podrían modificar la microbiota intestinal y la sensibilidad a la insulina, pero los resultados no son concluyentes y varían según cada persona y el contexto general. Por ello, se recomienda un consumo moderado.

Recomendaciones prácticas de organismos de salud

Las principales guías internacionales de nutrición y diabetes, como las de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes, subrayan que el agua y las bebidas sin azúcar deben ser la base de la hidratación diaria.

Tomar agua hidratación
El refresco dietético solo debe usarse como herramienta de transición, evitando un consumo diario y priorizando opciones como el agua

La bebida dietética puede utilizarse puntualmente como herramienta de transición para reducir la ingesta de bebidas azucaradas tradicionales, pero no debe formar parte de la rutina cotidiana.

Entre las estrategias más reconocidas para disminuir el consumo de este tipo de productos, especialistas recomiendan optar por envases pequeños, mezclar la versión tradicional con agua con gas, reservar las bebidas dietéticas para ocasiones específicas y priorizar alternativas más saludables, como infusiones sin azúcar o agua saborizada naturalmente.

Adoptar una reducción progresiva y mantener la preferencia por bebidas sin azúcar ayuda a sostener rutinas saludables y a prevenir complicaciones metabólicas en el futuro.

Alternativas y consideraciones finales para el control metabólico

Los principales consensos internacionales en nutrición y endocrinología, como los establecidos por la Federación Internacional de Diabetes, la Clínica Mayo y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, coinciden en que, si bien las bebidas lights pueden ser útiles para evitar picos de glucosa, ninguna bebida supera al agua como opción para una hidratación saludable y segura.

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Los refrescos dietéticos no generan picos inmediatos de glucosa, según la Asociación Americana de Diabetes y Harvard (Imagen ilustrativa infobae)

Limitar el consumo, tanto de las versiones azucaradas como de las dietéticas, es la estrategia más eficaz para estabilizar la glucosa, proteger la salud metabólica y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. La recomendación médica actual es utilizar las bebidas dietéticas únicamente como recurso transitorio y no como solución definitiva dentro de un plan de vida saludable.

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