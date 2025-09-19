Salud

El insomnio crónico eleva el riesgo de demencia y enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio

Una investigación señaló que la privación de sueño modifica el correcto funcionamiento de diferentes sistemas, incrementando la vulnerabilidad a enfermedades metabólicas, cardiovasculares e infecciosas

Por Osvaldo Ortiz

El insomnio crónico afecta a
El insomnio crónico afecta a una parte considerable de la población mundial y aumenta el riesgo de demencia y enfermedades cardíacas (Freepik)

El insomnio crónico, una afección que afecta alrededor del 10% de la población mundial, se consolidó como un factor de riesgo relevante para el desarrollo de enfermedades graves. Frente a este fenómeno, el Daily Mail difundió un reciente estudio con hallazgos claves.

Los resultados demostraron que quienes padecen insomnio de manera persistente enfrentan un aumento considerable en la probabilidad de sufrir demencia, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes tipo 2 e infecciones, lo que resalta la importancia de la calidad del sueño para la salud integral.

De acuerdo con los datos recogidos por Daily Mail, el insomnio crónico no solo implica dificultad para conciliar el sueño, sino también problemas para mantenerlo, despertares tempranos y la imposibilidad de volver a dormir tras despertarse.

Esta alteración del ciclo natural del sueño impide la restauración biológica esencial, lo que desencadena desequilibrios hormonales, inflamación persistente y daño celular acumulativo. El impacto de esta condición se extiende a múltiples sistemas del organismo, posicionando al insomnio como un factor de riesgo modificable para algunas de las enfermedades más graves en la población.

Un estudio publicado en Neurology
Un estudio publicado en Neurology revela que el insomnio crónico incrementa en un 40% el riesgo de deterioro cognitivo y demencia (AP)

Insomnio crónico y salud cerebral

El estudio publicado en la revista Neurology y basado en datos de la Mayo Clinic, destacó que el insomnio crónico incrementa en un 40% el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores, lo que equivale a un envejecimiento cerebral acelerado de casi cuatro años.

Los investigadores observaron que la falta de sueño adecuado impide la eliminación de toxinas y proteínas asociadas al Alzheimer, como la beta-amiloide y la tau, que tienden a acumularse y provocar atrofia en áreas cerebrales responsables de la memoria y el control ejecutivo.

Además, el efecto del insomnio sobre el deterioro cognitivo resulta aún más marcado en personas portadoras del gen APOE4, un conocido factor genético de riesgo para el Alzheimer, presente en aproximadamente una cuarta parte de los habitantes estadounidenses, como población analizada por los expertos.

La falta de sueño impide
La falta de sueño impide la eliminación de toxinas cerebrales asociadas al Alzheimer, como la beta-amiloide y la tau (AdobeStock)

Efectos cardiovasculares y metabólicos

En el ámbito cardiovascular, Daily Mail detalló que la privación crónica de sueño induce un estado de estrés fisiológico sostenido, caracterizado por la sobreproducción de cortisol, la hormona del estrés. Este exceso mantiene el organismo en alerta constante, eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y favorece la inflamación de los vasos sanguíneos.

Como consecuencia, se acelera el proceso de aterosclerosis, que endurece y estrecha las arterias, incrementando el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y otras enfermedades cardíacas. Actualmente, cerca de 121,5 millones de adultos estadounidenses, casi la mitad de la población, presentan algún tipo de enfermedad cardiovascular, mientras que la hipertensión afecta a unos 115 millones de personas.

El insomnio también repercute de manera directa en el metabolismo. La alteración del sueño modifica la producción de hormonas que regulan el apetito, como la grelina, que estimula el hambre, y la leptina, que induce la saciedad.

Este desequilibrio hormonal incrementa la sensación de hambre y reduce la percepción de saciedad, lo que favorece el consumo excesivo de alimentos calóricos y ultraprocesados. Además, la falta de sueño intensifica la respuesta al estrés y la preferencia por alimentos ricos en grasas y carbohidratos, lo que contribuye al aumento de peso.

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por el Daily Mail, aproximadamente el 40% de los adultos estadounidenses son obesos, cifra que fue en aumento en las últimas décadas.

La privación de sueño altera
La privación de sueño altera las hormonas del apetito, incrementa el consumo de alimentos ultraprocesados y favorece la obesidad (Freepik)

En relación con la diabetes tipo 2, la privación de sueño deteriora la capacidad del organismo para regular la glucosa, promoviendo la resistencia a la insulina. Esta condición obliga al páncreas a producir más insulina para mantener los niveles normales de azúcar en sangre, lo que a largo plazo puede agotar la función pancreática y favorecer el desarrollo de diabetes.

Impacto en el sistema inmunológico

El sistema inmunológico tampoco escapa a los efectos del insomnio crónico. La falta de sueño reduce la producción y eficacia de células inmunitarias clave, como los linfocitos T y los glóbulos blancos, esenciales para combatir infecciones.

Además, la alteración en la liberación de citocinas, proteínas que coordinan la respuesta inmunitaria, genera un estado de inflamación crónica de bajo grado que debilita las defensas del organismo. Esto se traduce en una mayor susceptibilidad a infecciones comunes, como resfriados y gripe, una menor respuesta a las vacunas y una recuperación más lenta tras las enfermedades.

La falta de sueño debilita
La falta de sueño debilita el sistema inmunológico, reduce la eficacia de los linfocitos T y aumenta la susceptibilidad a infecciones (Freepik)

Frente a este panorama planteado, los expertos subrayaron la necesidad de abordar el insomnio crónico como un factor de riesgo que puede modificarse, con el objetivo de prevenir el desarrollo de enfermedades graves y preservar la salud a largo plazo.

Los resultados del estudio sugirieron que el insomnio persistente no solo anticipa posibles problemas cognitivos, sino que también contribuye activamente a su aparición, lo que refuerza la importancia de priorizar el sueño como pilar fundamental del bienestar cerebral y general.

