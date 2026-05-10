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Al menos 12 policías muertos y un desaparecido durante un atentado con coche bomba en Pakistán

Durante su retirada, los atacantes secuestraron a agentes de policía y se llevaron armas de la comisaría. “Los militantes utilizaron cuadricópteros junto con armamento pesado”, señaló un alto funcionario administrativo de Bannu

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Residentes se congregan mientras maquinaria pesada retira los escombros de un puesto policial dañado tras un atentado con coche bomba en Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Ehsan Khattak)
Residentes se congregan mientras maquinaria pesada retira los escombros de un puesto policial dañado tras un atentado con coche bomba en Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Ehsan Khattak)

Milicianos detonaron un coche bomba en un puesto de control en el noroeste de Pakistán y abrieron fuego contra la policía. El atentado provocó la muerte de al menos 12 personas y dejó cinco heridos.

“Anoche, en la zona de Fateh Khel, en Bannu, un atacante suicida estrelló un vehículo cargado de explosivos contra un puesto de control policial, tras lo cual varios militantes entraron en el puesto”, declaró Muhammad Sajjad Khan, funcionario de la policía de Bannu.

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Según su declaración a la agencia AFP confirmó la muerte de 12 oficiales y uno más permanece desaparecido.

El ataque, que se suma a una serie de incidentes violentos en la provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa, incluyó la irrupción de hombres armados en el puesto de control, donde abrieron fuego y emplearon pequeños drones. “Durante el asalto, los militantes utilizaron cuadricópteros junto con armamento pesado”, indicó un alto funcionario administrativo de Bannu.

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Durante su retirada, los atacantes secuestraron a agentes de policía y se llevaron armas de la comisaría. En los últimos años, Bannu experimentó un incremento de la actividad militante, que se extendió por las regiones fronterizas de Pakistán.

Residentes se congregan entre los escombros de un puesto policial dañado tras un atentado con coche bomba en Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Ehsan Khattak)
Residentes se congregan entre los escombros de un puesto policial dañado tras un atentado con coche bomba en Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Ehsan Khattak)

Las imágenes tras el ataque mostraron a residentes que se congregaron entre los escombros del puesto policial dañado, en busca de posible fallecidos.

Cabe recordar que al menos tres personas murieron y más de 20 resultaron heridas en dos explosiones distintas ocurridas en la misma provincia, el 17 de febrero pasado.

Una bomba de relojería colocada en una motocicleta detonó cerca de unas tiendas frente a la comisaría de Miryan. En el estallido murieron dos civiles, incluido un niño, y otros 14 resultaron heridos”, explicó Rafi Ullah, oficial de policía del control de la ciudad de Bannu, al informar sobre el primero de los dos incidentes registrados.

El oficial añadió que las fuerzas de seguridad acordonaron la zona tras la explosión e iniciaron una operación de búsqueda para capturar a los responsables. “Hasta el momento no hay detenidos en relación con el atentado”, concluyó.

Respecto a la otra detonación, el portavoz del servicio de rescate del distrito, Riaz Khan, informó en un comunicado que un niño encontró un proyectil de mortero sin explotar y lo trasladó a su vivienda, donde el artefacto detonó posteriormente.

“Una persona murió y otras nueve, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas en la explosión”, detalló el oficial en el documento.

Residentes de Fateh Khel buscaron cuerpos entre los escombros (REUTERS/Ehsan Khattak)
Residentes de Fateh Khel buscaron cuerpos entre los escombros (REUTERS/Ehsan Khattak)

La zona fronteriza fue escenario de inseguridad durante años, especialmente por los ataques del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibánes paquistaníes. Islamabad ha acusado a India y a los talibán afganos de presuntamente apoyar a esta organización.

El gobierno talibán de Kabul ha negado las acusaciones de que territorio afgano sirva de refugio a militantes, aunque la tensión con Islamabad ha derivado en enfrentamientos armados, incluidos ataques aéreos paquistaníes contra ciudades afganas en los últimos meses.

(Con información de EFE y AFP)

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