Salud

El insomnio podría aumentar el riesgo de demencia entre las personas mayores

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 10 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- El descanso reparador también podría estar protegiendo la salud del cerebro, señala un estudio reciente.

Las personas mayores con insomnio crónico pueden experimentar un declive más rápido en su memoria y habilidades de pensamiento a medida que envejecen, informaron los investigadores en la revista Neurology.

Los insomnes crónicos tenían un riesgo un 40 por ciento más alto de desarrollar demencia o sufrir un declive en sus habilidades cognitivas, en comparación con los que duermen mejor, mostró el estudio.

Eso es el equivalente a 3.5 años adicionales de envejecimiento cerebral, dijeron los investigadores.

"El insomnio no solo afecta a cómo se siente al día siguiente, sino que también podría afectar a la salud del cerebro con el tiempo", señaló el investigador principal, el Dr. Diego Carvalho, especialista en medicina del sueño de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Vimos un declive más rápido en las habilidades de pensamiento y cambios en el cerebro que sugieren que el insomnio crónico podría ser una señal de advertencia temprana o incluso un contribuyente a problemas cognitivos futuros", dijo en un comunicado de prensa.

En el nuevo estudio, los investigadores siguieron durante más de cinco años a 2,750 personas mayores (edad promedio: 70 años), todas las cuales comenzaron con una buena salud cerebral.

Alrededor de un 16 por ciento de los participantes tenían insomnio crónico, definido como problemas para dormir al menos tres días a la semana durante tres meses o más.

Los participantes tomaron pruebas de pensamiento y memoria cada año. Algunos también se sometieron a escáneres cerebrales para buscar signos de envejecimiento cerebral, incluido el tejido cerebral dañado y las placas tóxicas de beta amiloide.

Alrededor del 14% de las personas con insomnio crónico desarrollaron deterioro cognitivo leve o demencia, en comparación con el 10% de las que no tenían insomnio, muestran los resultados.

En general, las personas con insomnio tenían un 40% más de probabilidades de sufrir deterioro cerebral o demencia, después de que los investigadores tomaran en cuenta otros factores de riesgo.

Los efectos de dormir mal fueron notables desde el inicio del estudio, dijeron los investigadores.

Las personas que reportaron dormir menos de lo habitual eran más propensas a tener puntuaciones más bajas en las pruebas cognitivas y eran más propensas a tener tejido cerebral dañado y placas amiloides, según el estudio.

De hecho, el efecto de dormir mal sobre las placas amiloides, un sello distintivo de la enfermedad, fue similar al riesgo observado en personas con factores de riesgo genéticos conocidos para el Alzheimer, dijeron los investigadores.

Los insomnes que portan el gen APOE4, relacionado con un mayor riesgo de Alzheimer, mostraron declives más pronunciados en la memoria y las habilidades de pensamiento, mostraron los resultados.

"Nuestros resultados sugieren que el insomnio puede afectar al cerebro de diferentes maneras, involucrando no solo placas amiloides, sino también pequeños vasos que suministran sangre al cerebro", dijo Carvalho.

"Esto refuerza la importancia de tratar el insomnio crónico, no solo para mejorar la calidad del sueño, sino potencialmente para proteger la salud del cerebro a medida que envejecemos", dijo. "Nuestros resultados también se suman a un creciente cuerpo de evidencia de que el sueño no se trata solo de descansar, también se trata de la resiliencia del cerebro".

Pero los investigadores anotaron que el estudio no prueba un vínculo causal directo entre el insomnio y el deterioro cerebral, solo una asociación.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre el sueño y la salud del cerebro.

FUENTE: Academia Estadounidense de Neurología, comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelinsomniopodriaaumentarelriesgodedemenciaentrelaspersonasmayores

Últimas Noticias

La contaminación atmosférica podría acelerar la progresión del Alzheimer

Healthday Spanish

La contaminación atmosférica podría acelerar

Los desiertos alimentarios son potencialmente mortales para las personas con latidos cardíacos irregulares

Healthday Spanish

Los desiertos alimentarios son potencialmente

COVID-19 sale de las 10 principales causas de muerte en EE. UU. por primera vez desde 2020

Healthday Spanish

COVID-19 sale de las 10

Científicos advierten sobre la relación entre tinnitus severo y deterioro cognitivo en adultos mayores

Un estudio realizado con 240 personas mayores de 60 años identificó que quienes presentan este cuadro muestran tasas más altas de pérdida auditiva, depresión y mala calidad del sueño

Científicos advierten sobre la relación

Habrá más dosis de un tratamiento clave para la atrofia muscular espinal en Argentina tras un nuevo acuerdo

Se trata de una terapia génica que se aplica una vez en la vida. Cómo fue el consenso entre el Ministerio de Salud y un laboratorio para la adquisición de kits

Habrá más dosis de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agradable, pero con poco sol:

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Brasil rechazó

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

La defensa de Bolsonaro pedirá la prisión domiciliaria del ex presidente y sus hijos repudiaron al Supremo Tribunal

TELESHOW
Melody Luz habló sobre su

Melody Luz habló sobre su relación con el Tucu López: “No la pasé bien”

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante

Las sensuales imágenes de Wanda Nara, a puro escote y con escenas jugadas en “Tóxica”, su nuevo videoclip

La palabra de Emilia Attias ante los rumores de embarazo: “No está en los planes”