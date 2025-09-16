Salud

Los riesgos ocultos del maquillaje: metales pesados, químicos eternos y alergias que afectan la salud

Los productos cosméticos pueden causar acné y exposición a sustancias tóxicas. Según Verywell Health, estos riesgos se relacionan con ingredientes y hábitos de uso frecuentes

Por Martina Cortés Moschetti

El maquillaje puede contener metales
El maquillaje puede contener metales pesados como plomo, arsénico y mercurio, con riesgos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinónimo de creatividad, empoderamiento y transformación, el maquillaje se ha convertido en un compañero cotidiano para millones de personas. Detrás de los colores vibrantes y la promesa de perfección, existen peligros ocultos que muchas veces pasan desapercibidos.

Algunas sustancias presentes en estos productos y ciertos hábitos habituales pueden exponer la piel y el organismo a amenazas silenciosas, cuyas consecuencias impactan mucho más allá de la apariencia. Conocer y prevenir estos riesgos resulta fundamental para proteger la salud sin renunciar a la autoexpresión.

Riesgos ocultos del maquillaje en la salud

El maquillaje, además de ofrecer una vía para la autoexpresión y fortalecer la confianza personal, implica riesgos para la salud frecuentemente ignorados.

De acuerdo con Verywell Health, el uso cotidiano de productos cosméticos puede exponer a los consumidores a peligros inherentes tanto a los ingredientes de las fórmulas como a las prácticas de aplicación y almacenamiento. Aunque la industria cosmética defiende la seguridad de sus artículos, existen amenazas ocultas que requieren vigilancia y prevención.

Las reacciones alérgicas a cosméticos
Las reacciones alérgicas a cosméticos suelen estar causadas por fragancias y conservantes presentes en los productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los riesgos principales identificados es la contaminación por metales pesados. Ingredientes como arsénico, cromo, plomo, cadmio y mercurio pueden encontrarse en el maquillaje, incluso excediendo los límites de seguridad reconocidos.

La exposición repetida, aunque sea a concentraciones bajas, permite la absorción cutánea y la entrada de estos metales al torrente sanguíneo. Se han documentado consecuencias como retrasos en el desarrollo, daño cognitivo y reproductivo, disfunción renal y un riesgo incrementado de cáncer.

Acné cosmético y reacciones alérgicas

El acné cosmético representa otro problema frecuente. Esta variante se origina por el contacto directo y repetitivo de la piel con productos como bases, rubores y correctores, dando lugar a pequeñas protuberancias, especialmente en áreas expuestas como mejillas, mentón y frente.

No guarda relación con los ciclos hormonales y, según la Academia Americana de Dermatología (AAD), la principal recomendación es suspender el uso de los productos causantes y buscar atención dermatológica para su manejo adecuado.

El acné cosmético afecta hasta
El acné cosmético afecta hasta al 62% de quienes usan maquillaje a diario, según estudios dermatológicos (Freepik)

Diversos estudios científicos han respaldado estas observaciones. Un informe, publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, señala que la oclusión de los poros y la presencia de ingredientes comedogénicos en muchos cosméticos modernos facilita la aparición de acné persistente en usuarios habituales.

En este sentido, la investigación resalta que hasta un 62% de los participantes que usaban maquillaje a diario presentaron brotes de acné relacionados directamente con su rutina cosmética.

Las reacciones alérgicas a cosméticos constituyen otro riesgo importante. Estas pueden aparecer de inmediato o tras cierto tiempo, desencadenadas por fragancias, conservantes y otros ingredientes. Los síntomas varían desde enrojecimiento, picazón e inflamación hasta la aparición de ronchas.

Los especialistas aconsejan la realización de pruebas de parche y punción para identificar el agente responsable. En caso de reacción, Verywell Health recomienda consultar a un profesional para determinar qué productos son seguros.

Consultar a un profesional de
Consultar a un profesional de la salud es fundamental para determinar qué productos cosméticos son seguros tras una reacción alérgica

La contaminación microbiana debe considerarse atentamente desde el inicio. El uso y almacenamiento inadecuados de herramientas y productos crea un entorno ideal para bacterias como estafilococos, hongos y E. coli. El área ocular es especialmente vulnerable porque puede originar orzuelos, conjuntivitis, blefaritis y otras afecciones inflamatorias.

“Químicos eternos”, estudios recientes y advertencia dermatológica

Varios expertos y asociaciones científicas han alertado sobre el peligro de los llamados “químicos eternos” o PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), cuyo impacto en la salud está siendo cada vez más evidenciado.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) ha manifestado preocupación respecto a su presencia en cosméticos, advirtiendo que la exposición a estos compuestos puede alterar la función tiroidea, repercutir en la salud hepática, causar disfunción inmunológica y afectar la función reproductiva.

El uso responsable y la
El uso responsable y la revisión de ingredientes son claves para reducir los riesgos del maquillaje en la salud

Un estudio liderado por Ragnarsdóttir, Abdallah y Harrad, publicado en Environment International, utilizó modelos tridimensionales de piel humana equivalentes para demostrar que los PFAS poseen biodisponibilidad dérmica significativa, lo que confirma su fácil absorción cutánea tras la aplicación de maquillaje.

Este hallazgo refuerza las advertencias sobre los riesgos acumulativos de estos químicos en el organismo.

Recomendaciones para disminuir los riesgos

Ante este escenario, los especialistas recomiendan prestar atención a los ingredientes, mantener una higiene rigurosa de las herramientas y consultar a profesionales de la salud ante cualquier reacción inesperada.

La exposición continua a PFAS, metales pesados y disruptores endocrinos se asocia con efectos graves para la salud, subrayando la importancia de un consumo informado y responsable.

