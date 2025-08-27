Cómo limpiar correctamente las brochas de maquillaje después de usarlas

La limpieza de brochas de maquillaje previene infecciones y mejora el acabado del maquillaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pinceles y brochas de maquillaje acompañan la rutina diaria de muchas personas como aliados invisibles para lograr un acabado impecable en el rostro.

Aunque estos utensilios suelen pasar inadvertidos en el neceser, su estado de limpieza marca una gran diferencia tanto en la apariencia de la piel como en la seguridad de cada uso.

Mantener las brochas de maquillaje perfectamente limpias después de cada uso contribuye a evitar problemas dermatológicos y mejora el resultado final del maquillaje. Adquirir este sencillo hábito no solo ayuda a lucir mejor, también protege la salud de la piel día tras día.

Las brochas sucias pueden acumular bacterias como E. coli y estafilococos, según expertos dermatológicos - (Pexels)

Por qué es importante limpiar las brochas de maquillaje después de cada uso

El uso de brochas sin higiene adecuada expone la piel a diferentes problemas dermatológicos y puede arruinar el resultado del maquillaje.

Según Mayo Clinic, las brochas acumulan residuos de maquillaje, células muertas, grasa, polvo y bacterias en cada aplicación. La falta de una limpieza regular facilita la presencia de irritaciones, brotes de acné y algunas infecciones cutáneas.

A criterio de la Asociación de la Academia Americana de Dermatología, las brochas de maquillaje sucias constituyen un caldo de cultivo para bacterias que pueden provocar infecciones relevantes como E. coli, estafilococos y hongos. Estos microorganismos suelen multiplicarse con rapidez, en especial al tratarse de zonas sensibles, como el área de los ojos.

La acumulación de residuos en las brochas afecta la textura y el color del maquillaje aplicado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la falta de limpieza sobrepasa lo sanitario. La acumulación de residuos altera la textura y el acabado del maquillaje, impidiendo que el color se fije de manera uniforme o apareciendo manchas no deseadas.

Desde la perspectiva de Mayo Clinic, es frecuente observar que la mezcla de pigmentos cambia el color de las bases o rubores, lo que afecta la naturalidad del acabado. Además, la limpieza periódica de las brochas prolonga su vida útil y reduce situaciones en las que corresponda un reemplazo anticipado.

Vale destacar que no solo las brochas merecen atención especial. Las esponjas de maquillaje absorben mayor cantidad de producto y humedad, lo que incrementa el riesgo de formación de moho y bacterias. Mayo Clinic sugiere lavar estos accesorios tras cada uso y permitir su secado completo antes de guardarlos.

Las esponjas de maquillaje requieren lavado tras cada uso para evitar la proliferación de moho y bacterias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso para limpiar las brochas de maquillaje

La limpieza eficiente de brochas y esponjas no demanda productos costosos, sino constancia y técnica adecuada. Según la Asociación de la Academia Americana de Dermatología, el procedimiento general incluye los siguientes pasos:

Enjuagar las puntas de las brochas bajo agua tibia, de manera que se eliminen los posibles restos de producto. Resulta fundamental evitar mojar la base del cabezal, para no debilitar el pegamento que une las cerdas. Aplicar un limpiador suave sobre la palma de la mano, un guante exfoliante o una toalla. Los jabones neutros o champús delicados ofrecen buenos resultados. Frotar con suavidad la brocha en movimientos circulares hasta observar que el maquillaje se disuelve y aparece espuma. Repetir el enjuague bajo el chorro de agua, asegurando que no queden rastros de jabón ni residuos. Secar correctamente al presionar con una toalla de papel o tela para quitar el exceso de agua. Se aconseja dejar la brocha en posición horizontal, con las puntas fuera del borde de la superficie, para conseguir un secado más rápido y seguro. No colocar las brochas en posición vertical durante el secado, ya que el agua puede deslizarse hacia la base y deteriorar el mango.

El paso a paso para limpiar brochas incluye enjuague, uso de jabón suave y secado horizontal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de la Academia Americana de Dermatología sugiere, además, no compartir brochas ni pinceles, y lavarlos cada 7 a 10 días, independientemente del nivel de uso. En el caso de las esponjas, lo recomendable consiste en lavarlas después de cada aplicación y asegurar su secado completo antes del almacenamiento.

Cómo identificar cuándo corresponde cambiar las brochas de maquillaje

Aunque una buena rutina de higiene prolonga la vida útil de las brochas, estos accesorios también presentan un desgaste natural. Mayo Clinic identifica señales de alerta como cambios de olor, presencia de moho, cerdas abiertas, deformadas, o acumulación de residuos imposibles de eliminar. Un mango flojo o una estructura perdida indica la necesidad de descartar la herramienta.

No compartir brochas y lavarlas cada 7 a 10 días reduce riesgos de infecciones cutáneas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de la Academia Americana de Dermatología marca como indicadores para el reemplazo la dificultad para limpiar los residuos, la pérdida de flexibilidad o suavidad tras el secado y la aparición de irritaciones luego del uso.

Si una brocha causa molestias en la piel, conviene retirarla inmediatamente del uso diario.

La higiene constante y la revisión del estado de las brochas minimizan riesgos y aseguran un maquillaje más uniforme y saludable, reduciendo las probabilidades de complicaciones dermatológicas asociadas al uso frecuente de estas herramientas.