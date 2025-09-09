Salud

Qué significa que una persona camine muy despacio, según la psicología

El modo en el que una persona se desplaza podría brindar pistas tempranas sobre su bienestar emocional y salud mental

Guardar
Caminar con paso lento, sin
Caminar con paso lento, sin causa médica en estudios científicos con depresión, ansiedad y emociones negativas ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar a un ritmo lento, sin una causa médica evidente, se ha vinculado en estudios científicos con estados emocionales como la depresión, la ansiedad y estados emocionales negativos.

El ritmo, la postura y la fluidez del paso no solo reflejan la edad y la condición física, sino que también pueden delatar aspectos menos evidentes, como la personalidad.

Diversos estudios han documentado que la marcha puede ser un reflejo tanto de rasgos personales como de emociones pasajeras. Por ejemplo, no se camina igual cuando se experimenta alegría que cuando se atraviesa un periodo de tristeza o ansiedad.

La ciencia ha confirmado que estos cambios en el estado de ánimo se reflejan en la forma de moverse: la depresión suele asociarse con una marcha más lenta, hombros caídos y menor balanceo de brazos, mientras que la ansiedad puede provocar un paso menos estable.

El ritmo y la postura
El ritmo y la postura al caminar no solo reflejan edad y estado físico, también pueden mostrar rasgos de personalidad y estados emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Johannes Michalak y su equipo observaron en un estudio que los pacientes con depresión mayor presentaban un andar más pausado y con menos energía.

Además, cuando se les pidió adoptar una postura más erguida al caminar, se registró una leve mejoría en su estado de ánimo. Estos hallazgos se alinean con el concepto de corporeidad, que sostiene que las emociones y los movimientos corporales se influyen mutuamente.

“Si bien caminar implica acciones voluntarias como dar pasos, depende de mecanismos involuntarios como la regulación de la energía, el mantenimiento del equilibrio y la coordinación de los movimientos de la parte superior del cuerpo. Cada uno exhibe un patrón de marcha único, moldeado por características fisiológicas y comportamientos aprendidos desde la infancia. Las emociones fuertes como el miedo, la ira y el nerviosismo pueden alterar temporalmente los patrones de marcha”, explicaron los investigadores.

Y concluyeron: “En consonancia con investigaciones previas que vinculan los trastornos afectivos con las alteraciones motoras, este estudio demostró que varios parámetros de la marcha, como la velocidad, la longitud y la duración del ciclo de la marcha, se ven modulados por la presencia y la gravedad de la ansiedad y la depresión".

Otros significados psicológicos

Caminar lentamente también puede estar
Caminar lentamente también puede estar vinculado a una mayor capacidad para disfrutar el presente y al movimiento Slow (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos expertos señalan que un paso lento puede reflejar precaución y una tendencia a la introspección. Las personas que caminan con calma suelen ser más reflexivas y cuidadosas, evaluando su entorno y sus decisiones antes de actuar.

En conversación con el diario La República de Perú, el psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS) Javier Campos explicó que el significado de la marcha va a depender mucho del contexto y sobre todo, de la postura corporal.

Citando a los investigadores Vicente Caballo y Albert Mehrabian, Campos señaló que solo el 7% de la comunicación de las personas es verbal, mientras el otro 93% se encuentra en los gestos corporales y expresiones no verbales.

“Los hombros erguidos y el pecho hacia adelante va a representar dominio, control y autoridad. Si la persona está cabizbaja, con los hombros decaídos, podría indicar sumisión, obediencia. Si camina aceleradamente con las manos hacia atrás puede reflejar ansiedad y si lo hace lentamente puede reflejar reflexión e introspección”, explicó Campos.

Cada persona tiene un patrón
Cada persona tiene un patrón de marcha único, moldeado por características fisiológicas y comportamientos aprendidos desde la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estilo de marcha también puede estar vinculado a una vida menos apresurada y a una mayor capacidad para disfrutar del presente. En estos casos, la lentitud no implica necesariamente un problema, sino que puede ser una manifestación de autocuidado y atención plena.

Es lo que propone el Movimiento Slow, una corriente cultural que promueve una vida más pausada y consciente que creó Carl Honoré, periodista y escritor.

El Slow Movement busca actuar a la velocidad adecuada, priorizando calidad, presencia y atención plena en una sociedad obsesionada con la prisa.

El propósito vital también desempeña un papel importante en la velocidad al caminar. Un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que quienes tienen objetivos claros y definidos tienden a mantener un paso más enérgico y activo. La presencia de un propósito no solo mejora el bienestar mental, sino que también se asocia con una mayor vitalidad física, lo que refuerza la idea de que la mente y el cuerpo están profundamente conectados.

Caminar lento y salud mental

En adultos mayores, caminar cinco
En adultos mayores, caminar cinco por ciento más lento por año se asocia con mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los adultos mayores, la relación entre la velocidad de la marcha y la salud cognitiva adquiere una relevancia particular.

Una investigación que incluyó a casi 17.000 personas mayores de 65 años reveló que quienes caminaban aproximadamente un 5% más lento cada año y mostraban signos de procesamiento mental más lento tenían más probabilidades de desarrollar demencia.

El riesgo era especialmente alto en aquellos con “declinación dual”, es decir, quienes experimentaban tanto una reducción en la velocidad al caminar como un deterioro cognitivo incipiente.

El geriatra Joe Verghese destacó que este grupo presentaba un riesgo mayor de demencia que quienes solo mostraban uno de los dos factores.

Un metanálisis de 2020, basado en datos de casi 9.000 adultos estadounidenses, también identificó una asociación entre la disminución de la velocidad al caminar y la pérdida de memoria como predictores de demencia futura. No obstante, Verghese señaló que la disfunción de la marcha no se ha considerado tradicionalmente un síntoma temprano de la enfermedad de Alzheimer.

Temas Relacionados

Salud mentalDemenciaMarcha lentaDepresiónPsicologíaMovimiento Slow

Últimas Noticias

6 estrategias naturales que ayudan a reducir la presión arterial, según expertos

Prevention y especialistas de Harvard reúnen recomendaciones sencillas y respaldadas por la ciencia para reducir la hipertensión y cuidar el corazón

6 estrategias naturales que ayudan

Cómo medir bien la presión arterial y por qué la postura correcta es fundamental

Científicos de Australia analizaron imágenes en bancos de fotos globales y detectaron que la mayoría no lo hace de la forma adecuada. Por qué pueden llevar a diagnósticos erróneos

Cómo medir bien la presión

La “zona cero”: movimientos cotidianos que reducen grasa abdominal, mejoran el ánimo y potencian la longevidad

Las actividades suaves como caminar, limpiar o realizar tareas de jardinería estabilizan la glucosa, activan la circulación y favorecen la energía y la creatividad a lo largo del día

La “zona cero”: movimientos cotidianos

¿La creatina puede mantener el cerebro alerta? Qué dice la evidencia y la opinión de los expertos

El suplemento, tradicionalmente asociado al rendimiento físico, desde hace un tiempo despierta interés fuera del ámbito deportivo. Mientras la ciencia busca determinar su verdadero impacto en la salud del cerebro y la prevención de enfermedades neurocognitivas, Infobae consultó a especialistas

¿La creatina puede mantener el

La Fundación Garrahan realizó su tradicional Cena Solidaria y recaudó fondos para renovar dos quirófanos

El evento marcó el regreso de una iniciativa clave para la atención pediátrica de alta complejidad en el país, con apoyo de representantes de distintos sectores, voluntarios y referentes sociales. Lo recaudado se destinará a la modernización de áreas esenciales para el hospital

La Fundación Garrahan realizó su
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Hemos sido estafados por LLA”:

“Hemos sido estafados por LLA”: Macri y el PRO ya piensan en el postmileismo para después de las elecciones de octubre

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

Receta de sopa de pollo con fideos, rápida y fácil

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.435 para la venta

Diego Spagnuolo evitó pedir la nulidad de la causa de las coimas en Andis y no descarta convertirse en arrepentido

INFOBAE AMÉRICA
Revolución en la National Gallery

Revolución en la National Gallery de Londres: por primera vez incluirá arte moderno

Por qué la palabra “maquiavélico” no significa lo que muchos creen

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

Un estudio confirma que diferentes personas muestran respuestas cerebrales similares ante los mismos colores

TELESHOW
La escapada de Brenda Gandini,

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”

Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo