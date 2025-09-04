¿Podría el medicamento metformina para la diabetes cambiar los niveles de metales en la sangre?

MIÉRCOLES, 3 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- El medicamento para la diabetes metformina ha sido un misterio durante más de seis décadas.

El medicamento para la diabetes más recetado en el mundo, la metformina es muy eficaz para reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Pero nadie sabe exactamente cómo funciona.

Pero un nuevo estudio arroja algo de luz sobre la magia de la metformina, lo que podría abrir la puerta al desarrollo de medicamentos para la diabetes aún mejores, informan los investigadores.

Al menos algunos de los beneficios del fármaco parecen estar vinculados con la forma en que afecta a los niveles sanguíneos de ciertos metales como el cobre, el hierro y el zinc, según los resultados, que aparecen en la edición del 31 de agosto de la revista BMJ Open Diabetes Research & Care.

Específicamente, las personas que toman metformina tienen niveles significativamente más bajos de cobre y hierro y niveles más altos de zinc, dijeron los investigadores.

"Es significativo que podamos mostrar esto en humanos", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Wataru Ogawa, endocrinólogo de la Universidad de Kobe, en Japón.

"Además, dado que se considera que las reducciones en las concentraciones de cobre y hierro y un aumento en la concentración de zinc se asocian con una mejor tolerancia a la glucosa y la prevención de complicaciones, estos cambios pueden estar relacionados con la acción de la metformina", agregó Ogawa.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 200 pacientes con diabetes en el Hospital de la Universidad de Kobe. La mitad tomó metformina y la otra mitad no.

"Se sabe que los pacientes con diabetes experimentan cambios en los niveles sanguíneos de metales como el cobre, el hierro y el zinc", dijo Ogawa. "Además, los estudios químicos encontraron que la metformina tiene la capacidad de unirse a ciertos metales, como el cobre, y estudios recientes mostraron que es esta capacidad de unión la que podría ser responsable de algunos de los efectos beneficiosos del medicamento".

Los análisis de sangre mostraron que la metformina alteraba los niveles de varios metales en los pacientes.

Estos conocimientos se utilizarán para ayudar a juzgar un nuevo medicamento para la diabetes llamado imeglimina, un derivado de la metformina que no debería poder unirse a los metales de la misma manera.

"Se cree que la imeglimina tiene un método de acción diferente, y ya estamos realizando estudios para comparar los efectos que tienen los dos fármacos", dijo Ogawa.

Pero Ogawa añadió que se necesita incluso más investigación para descubrir la forma en que funciona la metformina.

"Necesitamos tanto ensayos clínicos como experimentos con animales para identificar la relación causal entre la acción del fármaco y sus efectos", dijo Ogawa. "Si tales estudios progresan más, pueden conducir al desarrollo de nuevos medicamentos para la diabetes y sus complicaciones al ajustar adecuadamente las concentraciones de metales en el cuerpo".

FUENTE: Universidad de Kobe, comunicado de prensa, 31 de agosto de 2025

## Lo que esto significa para ti

Se podrían desarrollar medicamentos más nuevos que funcionen mejor que la metformina si se descubre la forma en que funciona.