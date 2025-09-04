La penicilina en dosis única es eficaz contra la sífilis temprana

JUEVES, 4 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una sola dosis de penicilina funciona tan bien para curar la sífilis temprana como el régimen de tres inyecciones que ahora usan muchos médicos, según un nuevo ensayo clínico.

La segunda y tercera dosis de penicilina G benzatínica (BPG) no proporcionan ningún beneficio adicional en el tratamiento de la sífilis en etapa temprana, informaron los investigadores en el New England Journal of Medicine.

"La penicilina G benzatínica es altamente efectiva contra la sífilis, pero el régimen de tres dosis puede ser oneroso y disuadir a las personas de asistir a las visitas de seguimiento con sus proveedores de atención médica", dijo Carolyn Deal, jefa de la rama de infecciones entéricas y de transmisión sexual del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

"Los nuevos hallazgos ofrecen evidencias positivas de simplificar potencialmente el tratamiento con un régimen de una dosis igualmente efectivo, sobre todo mientras las tasas de sífilis siguen siendo alarmantemente altas", dijo Deal en un comunicado de prensa. Ella no participó en la investigación, que financió el NIAID.

La sífilis sigue siendo una amenaza para la salud de los estadounidenses sexualmente activos, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. En 2023, el país registró más de 209,000 casos de sífilis, un 61 por ciento más que los niveles de 2019.

Sin tratamiento, la sífilis puede causar daño cerebral, insuficiencia orgánica, complicaciones del embarazo y defectos de nacimiento, dijeron los investigadores. La infección bacteriana también aumenta la probabilidad de que una persona adquiera o transmita el VIH.

BPG es uno de los pocos antibióticos que se sabe que son efectivos contra la sífilis. Ahora se importa a EE. UU. para resolver una escasez nacional, anotaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, se reclutó a 249 personas con sífilis temprana en 10 centros médicos de EE. UU., casi todos hombres y un 61 por ciento que vivían con el VIH.

Los participantes fueron elegidos al azar para recibir una inyección de BPG o la serie de tres dosis a intervalos semanales.

Alrededor del 76% de las personas en el grupo de dosis única respondieron a la penicilina, según los análisis de sangre, en comparación con el 70% de las del grupo de tres dosis. En general, la diferencia entre los grupos no fue estadísticamente significativa, dijeron los investigadores.

"La sífilis se ha estudiado y tratado durante más de un siglo, y la BPG se ha estado usando durante más de 50 años, pero todavía estamos adquiriendo conocimientos que nos ayudan a optimizar el tratamiento", dijo el investigador principal , el Dr. Edward Hook III, profesor emérito de medicina y epidemiología de la Universidad de Alabama, en Birmingham.

"Esperamos que estos resultados prometedores se complementen con avances científicos en la prevención y el diagnóstico de la sífilis", añadió en un comunicado de prensa.

Limitar el tratamiento de la sífilis a una sola dosis podría ayudar a prevenir que las bacterias desarrollen resistencia a los antibióticos, dijeron los investigadores, además de ayudar a limitar el impacto de la escasez de medicamentos.

"Durante nuestro ensayo, como en varias ocasiones en las últimas décadas, la penicilina G benzatínica escaseaba en los Estados Unidos", escribieron los investigadores en su artículo.

"Esta escasez llevó a las autoridades de salud pública a priorizar qué pacientes reciben penicilina G benzatínica y cuáles deben tratarse con terapias alternativas", escribieron los investigadores. "La escasez mundial de penicilina G benzatínica también es común y socava los esfuerzos de control de la sífilis en muchos países".

Aunque el ensayo proporciona evidencias de que una sola dosis de BPG es tan efectiva como tres dosis, se necesita más investigación para comprender del todo el potencial de una estrategia de tratamiento más corta, anotaron los investigadores.

Tampoco está claro si un método de una dosis funcionaría en las personas con sífilis en etapa tardía o sífilis que ya ha invadido el sistema nervioso, añadieron los investigadores.

FUENTES: Institutos Nacionales de Salud, comunicado de prensa, 3 de septiembre de 2025; La Revista de Medicina de Nueva Inglaterra, 3 de septiembre de 2025