Un sentido de propósito puede proteger la salud del cerebro en el envejecimiento

JUEVES, 28 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Tener un sentido de propósito en la vida no solo es satisfactorio personalmente, sino que también podría proteger al cerebro contra los estragos de la demencia, señala un estudio reciente.

Las personas que reportaron un mayor sentido de propósito en la vida tenían alrededor de un 28% menos de probabilidades de deterioro cognitivo leve o demencia, informan los investigadores en la edición de octubre de la revista American Journal of Geriatric Psychiatry.

El efecto protector se observó en todos los grupos raciales y étnicos, y siguió siendo significativo incluso si las personas tenían otros factores de riesgo de demencia o enfermedad de Alzheimer, dijeron los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran que tener un sentido de propósito ayuda al cerebro a mantenerse resistente con la edad", señaló la investigadora principal, la Dra. Aliza Wingo, profesora de psiquiatría y ciencias conductuales de la Universidad de California-Davis.

"Incluso para las personas con un riesgo genético de enfermedad de Alzheimer, el sentido de propósito se vinculó con un inicio más tardío y unas probabilidades más bajas de desarrollar demencia", dijo en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores siguieron a más de 13,000 adultos estadounidenses de a partir de 45 años que participaron en el Estudio federal de salud y jubilación entre 2006 y 2020.

El estudio incluyó un cuestionario de bienestar de siete ítems que evaluó el sentido de propósito de una persona en la vida, dijeron los investigadores.

Se preguntó a los participantes qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con declaraciones como "Soy una persona activa en la realización de los planes que me propongo" y "Tengo un sentido de dirección y propósito en mi vida".

Aquellos con puntajes que reflejaban un mayor sentido de propósito tenían un riesgo significativamente menor de envejecimiento cerebral o demencia, redondean los investigadores.

También tendían a experimentar un deterioro cognitivo aproximadamente 1.4 meses después durante un período de ocho años, un retraso significativo en comparación con los tratamientos actuales para el Alzheimer, dijeron los investigadores.

"Aunque los medicamentos como el lecanemab y el donanemab pueden retrasar modestamente los síntomas del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, conllevan riesgos y costos", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Nicholas Howard, investigador de salud pública de UC Davis.

"El propósito en la vida es libre, seguro y accesible", agregó. "Es algo que las personas pueden construir a través de relaciones, metas y actividades significativas".

Una amplia gama de actividades puede promover un sentido de propósito, dijeron los investigadores, que incluyen:

Fomentar las relaciones con familiares y amigos Trabajar o ser voluntario Explorando la espiritualidad o la fe Perseguir metas personales como pasatiempos o nuevas habilidades Ayudar a otros con actos de bondad, cuidado o defensa

"Lo emocionante de este estudio es que las personas pueden 'pensar' en una mejor salud. El propósito en la vida es algo que podemos nutrir", dijo en un comunicado de prensa el investigador, el Dr. Thomas Wingo, neurólogo de UC Davis Health. "Nunca es demasiado temprano, ni demasiado tarde, para comenzar a pensar en lo que le da sentido a tu vida".

Más información

