El insomnio y la ansiedad se retroalimentan: cómo frenar el ciclo

El insomnio y la ansiedad forman un ciclo que afecta la salud mental y el bienestar diario. (Freepik)

La ansiedad y el insomnio mantienen una relación estrecha. Según expertos consultados por Healthline, ambos pueden potenciarse y complicar la vida diaria de quienes los padecen. Esta interacción plantea una pregunta común entre quienes buscan cuidar su salud mental y mejorar el sueño: ¿cuál de los dos suele surgir primero? La respuesta no es sencilla y revela la complejidad de estos trastornos, así como la necesidad de tratarlos de forma integral.

El insomnio, definido médicamente como dificultad para dormir, se presenta con problemas para conciliar el sueño, despertares frecuentes, levantarse demasiado temprano o fatiga al despertar. Estos síntomas, detallados por Healthline, afectan a gran parte de la población y repercuten en el bienestar general.

La ansiedad, reacción natural ante el estrés, se caracteriza por temor o inquietud ante situaciones futuras. Si estas sensaciones se intensifican y persisten durante seis meses o más, interfiriendo con la vida cotidiana y las relaciones personales, los criterios médicos recogidos por Healthline señalan la posible presencia de un trastorno de ansiedad.

El estrés puede ser uno de los propulsores de la ansiedad, que en consecuencia afecta la calidad del sueño – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés, insomnio y salud mental

La relación entre estrés, ansiedad e insomnio se refleja en cifras significativas. Mental Health America informa que casi dos tercios de los estadounidenses no duermen adecuadamente debido al estrés. La organización alerta, además, que los malos hábitos de sueño están relacionados con problemas como la depresión y la ansiedad. Investigaciones citadas por Healthline muestran que hasta un 36% de quienes tienen un trastorno de ansiedad también presentan insomnio, lo que evidencia la relación entre ambos.

El vínculo es bidireccional: la privación de sueño puede aumentar el riesgo de ansiedad, mientras que el insomnio agrava los síntomas ansiosos o dificulta la recuperación. A la vez, la ansiedad puede alterar el sueño con insomnio o pesadillas, perpetuando un ciclo difícil de romper.

La calidad del sueño condiciona la salud mental y las capacidades cognitivas. Un estudio de 2021 citado por Healthline comprobó que mejorar el sueño reduce la ansiedad, la depresión, la rumiación y el estrés. Dormir lo suficiente resulta esencial para tomar decisiones, resolver problemas, gestionar emociones y mantener la atención. Por defecto, la falta de sueño debilita estas habilidades, elevando los niveles de ansiedad, depresión y estrés a largo plazo.

Estrategias para mejorar el sueño y reducir la ansiedad

Ante síntomas de insomnio, los especialistas aconsejan consultar a un médico, quien puede realizar un examen físico y sugerir el uso de un diario de sueño durante varias semanas para identificar patrones y causas probables. Si existe la posibilidad de un trastorno del sueño, el paciente podría ser derivado a un especialista, que puede solicitar una polisomnografía o estudio del sueño para monitorizar la actividad corporal durante la noche.

La calidad del sueño influye directamente en la salud mental y las capacidades cognitivas.

Dentro de las estrategias terapéuticas, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (CBT-I) destaca por su eficacia. Esta intervención permite identificar y modificar pensamientos y actitudes que obstaculizan el sueño y ayuda a romper el ciclo de preocupación nocturna. Healthline señala que la CBT-I no solo aborda las preocupaciones que mantienen a la persona despierta, sino que enseña a controlar o eliminar pensamientos negativos asociados al insomnio.

Además de la terapia, incorporar ciertos hábitos puede contribuir a una mejora real. Entre las recomendaciones figuran practicar ejercicios de relajación, como la respiración profunda o la relajación muscular progresiva, tomar un baño tibio o meditar antes de dormir. Resulta útil controlar los estímulos en el dormitorio, reservando este espacio solo para el descanso y evitando dispositivos electrónicos, lo que refuerza la asociación entre la cama y el sueño. Establecer horarios regulares, evitar siestas y limitar la cafeína, la nicotina y el alcohol antes de dormir son otras medidas recomendadas. Garantizar que el colchón y las almohadas sean cómodos también marca la diferencia en la calidad del sueño, según Healthline.

La evidencia recogida por Healthline indica que tanto la ansiedad como el insomnio pueden ser el punto de partida en este ciclo. Por ello, es fundamental cuidar la salud mental y los hábitos de sueño para romper el círculo y recuperar el bienestar.