Salud

Cambios físicos poco conocidos que pueden aparecer con la edad

Algunas manifestaciones inesperadas pueden generar inquietud en la mediana edad y requieren atención profesional si se presentan de forma persistente o acompañadas de otros síntomas, informa The New York Times

Por Mirko Racovsky

Guardar
Las señales inusuales del envejecimiento
Las señales inusuales del envejecimiento pueden sorprender a quienes atraviesan la mediana edad, pero muchas forman parte del proceso natural, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de señales inusuales del envejecimiento puede sorprender a quienes atraviesan la mediana edad, pero muchos de estos cambios físicos forman parte del proceso natural de envejecer, según especialistas consultados por The New York Times.

Entre las transformaciones menos conocidas se encuentra el hecho de que los dientes inferiores pueden volverse más torcidos con el paso de los años, una situación que desconcierta a quienes recuerdan haber tenido una dentadura perfectamente alineada en la juventud.

Estas y otras señales poco habituales del envejecimiento, explicadas por expertos en salud, pueden ser normales o, en algunos casos, requerir atención médica. The New York Times pone el foco en algunos de estos cambios, junto con las recomendaciones de los especialistas.

El envejecimiento es un proceso que afecta a cada persona de manera diferente, y muchas de sus manifestaciones físicas pueden pasar desapercibidas hasta que se vuelven evidentes. Para arrojar luz sobre estas señales poco conocidas, The New York Times consultó a profesionales de la salud de instituciones médicas de Estados Unidos, quienes explicaron cuáles de estos cambios deben considerarse parte del curso natural de la vida y cuáles ameritan una consulta médica.

El envejecimiento afecta de manera
El envejecimiento afecta de manera diferente a cada persona y muchas manifestaciones físicas pasan desapercibidas hasta volverse evidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dientes inferiores torcidos y causas del desplazamiento

Uno de los signos más sorprendentes es el movimiento de los dientes inferiores. La doctora Leila Jahangiri, presidenta del departamento de prostodoncia en la Universidad de Nueva York, explicó a The New York Times que no es raro que los dientes “se desplacen y desvíen” con la edad, siendo los inferiores los más propensos a este fenómeno.

Aunque no todas las personas experimentan este cambio, las causas más frecuentes incluyen la pérdida de piezas dentales, enfermedades de las encías que debilitan la estabilidad de los dientes y el desgaste provocado por hábitos como el rechinar.

La especialista señaló que, si bien este desplazamiento suele ser benigno, la presencia de dolor, movilidad excesiva o pérdida dental debe motivar una consulta con el odontólogo.

Cambios en la voz y reducción de estatura

Otra transformación que puede pasar inadvertida es la modificación de la voz. El doctor Ted Mau, director del centro de la voz en el UT Southwestern Medical Center, indicó a The New York Times que, con el envejecimiento, las cuerdas vocales tienden a volverse más delgadas y menos flexibles, lo que puede dar lugar a una voz más débil o áspera.

El impacto varía según el género: algunos hombres notan que su voz se vuelve más aguda, perdiendo profundidad, mientras que en las mujeres, los cambios hormonales pueden hacer que la voz se torne más grave. El doctor Mau recomendó acudir a un otorrinolaringólogo si los cambios en la voz afectan el bienestar o si se presentan alteraciones repentinas, como ronquera persistente durante varias semanas.

Los hombres pueden notar una
Los hombres pueden notar una voz más aguda y las mujeres una voz más grave al envejecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de la estatura es otro signo habitual del paso de los años. El doctor Ardeshir Hashmi, jefe de la sección de medicina geriátrica en la Cleveland Clinic, detalló que la mayoría de las personas comienza a perder altura a partir de los 40 años.

Según investigaciones citadas por el especialista, los hombres pueden perder en promedio 2,5 centímetros y las mujeres hasta 5 centímetros para los 70 años. Después de los 80, la pérdida puede sumar otros 2,5 centímetros. Este fenómeno se debe a la pérdida de hueso y cartílago en las vértebras, así como al debilitamiento de los músculos abdominales y lumbares, que dificultan mantener la columna erguida. Incluso el aplanamiento de los arcos de los pies contribuye a la disminución de la estatura.

El doctor Hashmi recomendó mantener la actividad física, realizar ejercicios de fuerza y consumir suficiente calcio y vitamina D para ralentizar este proceso. No obstante, advirtió que una reducción de más de 2,5 centímetros en uno o dos años puede indicar osteoporosis u otros problemas de salud, por lo que aconsejó consultar al médico en esos casos.

Migrañas menos frecuentes en mujeres y recomendaciones médicas

En el caso de las mujeres, el envejecimiento puede traer consigo una disminución de las migrañas. La doctora Seniha Nur Ozudogru, neuróloga en Penn Medicine, señaló a The New York Times que las mujeres tienen entre dos y tres veces más probabilidades de sufrir migrañas que los hombres, y suelen experimentar episodios más frecuentes y prolongados.

Especialistas recomiendan diferenciar entre síntomas
Especialistas recomiendan diferenciar entre síntomas normales del envejecimiento y señales de alerta (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, tras la menopausia, muchas reportan una mejoría significativa: “La mayoría de las mujeres indica que sus migrañas mejoran”, afirmó la especialista. Además de la reducción en la frecuencia y la intensidad, algunas mujeres dejan de experimentar síntomas clásicos como dolor de cabeza, aura o náuseas, y las crisis se vuelven menos incapacitantes.

Frente a estos cambios, los expertos subrayaron la importancia de distinguir entre las señales normales del envejecimiento y aquellas que pueden indicar un problema de salud. Recomendaron prestar atención a síntomas inusuales o persistentes y buscar orientación médica cuando surjan dudas.

Aceptar las transformaciones que trae el paso del tiempo puede ser una oportunidad para descubrir nuevas formas de relacionarse con el propio cuerpo y adoptar una perspectiva renovada ante la vida.

Temas Relacionados

EnvejecimientoCambios físicos en la edad adultaDientes inferiores torcidosReducción de estaturaCambios en la vozMigrañas en mujeresEstados UnidosThe New York TimesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Científicos descubrieron un factor clave en el bienestar físico de adultos mayores

Un estudio realizado en Canadá analizó cómo ciertas prácticas influyen en la autonomía diaria y la fortaleza muscular en personas de más de 60 años

Científicos descubrieron un factor clave

Identifican un biomarcador molecular de la fatiga crónica, un hallazgo que podría transformar su diagnóstico

Un equipo de la Universidad de Cornell analizó muestras de plasma en más de 160 personas y logró diferenciar con un 77% de precisión a quienes padecen esta enfermedad. Cómo este avance podría abrir nuevas perspectivas para la investigación médica, según The New York Times

Identifican un biomarcador molecular de

Qué es un qubit biológico y cómo podría facilitar la detección temprana de enfermedades

Es un desarrollo de científicos de la Universidad de Chicago. Por qué podría empezar una nueva era en el estudio de la vida al nivel más pequeño

Qué es un qubit biológico

Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

Es actualmente secretario de Gestión Sanitaria, cuenta con una extensa carrera en el área de la salud tanto pública como privada y también en la docencia universitaria

Quién es Alejandro Vilches, el

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Una revisión que reunió más de 380 investigaciones aseguró que los jóvenes que utilizan estos dispositivos presentan una mayor exposición a problemas respiratorios. Cuál es el rol de esta práctica en síntomas vinculados a la salud mental

El vapeo en adolescentes triplica
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedó firme la condena contra

Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

Cambio de huso horario en Argentina: tras la aprobación en Diputados, cómo se deberían modificar los relojes

Milei llevó el “fantasma del kirchnerismo” ante los empresarios y prometió más reformas

Ya son dos las causas judiciales por los graves incidentes en la cancha de Independiente

INFOBAE AMÉRICA
‘The Beatles Anthology’ regresa recargada

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

TELESHOW
Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”