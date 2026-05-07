Honduras

18 víctimas han sido rescatadas en Honduras por trata y pornografía infantil

La mayoría de los casos involucra a menores de edad; autoridades intensifican campañas de prevención, capacitación y fortalecimiento comunitario

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Infografía con fondo oscuro muestra estadísticas de menores desaparecidos en Centroamérica, incluye siluetas de niños y un mapa regional.
Infografía detalla las 1352 notificaciones amarillas de menores desaparecidos en las Américas, de las cuales 788 corresponden a Centroamérica, destacando la grave situación en Honduras y Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil sigue representando uno de los mayores desafíos en Honduras. Y es que las autoridades han informado avances en operativos de rescate, prevención y coordinación institucional para enfrentar estos delitos, que afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes.

La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) comunicó el rescate de 18 víctimas de trata de personas y pornografía infantil en diferentes zonas del país. Estas acciones forman parte de las medidas implementadas al inicio de la nueva administración.

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Según el informe oficial, el 77% de las víctimas rescatadas son menores de edad, entre ellos 10 niñas y cuatro niños. También se asistió a tres mujeres adultas y un hombre afectados por estos delitos.

Menores los más vulnerables

Los datos evidencian que la niñez y adolescencia continúan siendo los grupos más expuestos a redes de explotación sexual y delitos vinculados a la trata de personas. De acuerdo con la CICESCT, siete menores atendidos fueron víctimas de pornografía infantil, mientras que los demás casos corresponden a otras modalidades de trata, principalmente con fines de explotación sexual.

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Las autoridades sostienen que estos resultados reflejan un fortalecimiento en las investigaciones, la persecución y la respuesta institucional frente a estructuras criminales dedicadas a estas actividades ilícitas.

El organismo remarcó que las acciones implementadas forman parte de una estrategia centrada en la protección de derechos humanos y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La directora ejecutiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (Cicesct), Sua Martínez (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
La directora ejecutiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (Cicesct), Sua Martínez (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Además de los operativos de rescate, las instituciones involucradas desarrollaron jornadas de prevención y sensibilización en diversas regiones del país. Según el reporte, 3.604 personas han participado en procesos de capacitación y orientación impulsados por la comisión y dirigidos a distintos sectores sociales y comunitarios.

Llamado a denunciar

Estas actividades buscan promover la denuncia, reducir factores de riesgo y generar mayor conciencia sobre las señales de alerta asociadas a la trata de personas y la explotación sexual comercial. Las campañas también refuerzan la capacidad de respuesta en comunidades vulnerables, donde muchas veces las víctimas enfrentan pobreza, exclusión social o la falta de acceso a mecanismos de protección.

Como parte de la estrategia nacional, la CICESCT informó sobre la creación, reactivación y fortalecimiento de 15 comités locales en distintos municipios del país. Estas estructuras comunitarias apoyan los procesos de prevención, identificación temprana de víctimas potenciales y coordinación con las autoridades competentes.

En colaboración con Asociación de Abogados sin Fronteras Canadá, se socializó la Guía de Detección de Víctimas dirigida al personal de la Policía Nacional de Honduras en proceso de ascenso, así como a actores comunitarios y representantes de comités locales. Las autoridades aseguran que esta herramienta mejora la detección de casos y fortalece la coordinación interinstitucional en puntos estratégicos del país.

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Siete menores víctimas de pornografía infantil destacaron entre los casos atendidos por la Comisión Interinstitucional hondureña.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coordinación institucional

La (CICESCT) integra el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), bajo la coordinación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). El sistema opera bajo el liderazgo de la designada presidencial María Antonieta Mejía y busca fortalecer políticas públicas orientadas a la protección integral de la niñez y adolescencia.

Las acciones reportadas incluyen cooperación internacional, asistencia humanitaria y procesos de repatriación de víctimas, desarrollados junto a organismos aliados.

Aunque las autoridades reconocen avances en rescates y prevención, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la trata de personas sigue siendo un problema complejo en Honduras debido a factores como pobreza, migración irregular, violencia y desigualdad social.

Niños, niñas y adolescentes suelen ser los más vulnerables ante redes criminales dedicadas a la explotación sexual, el trabajo forzado y otros delitos afines.

Especialistas enfatizan la necesidad de mantener campañas permanentes de prevención, fortalecer investigaciones y ampliar los mecanismos de protección para víctimas y sus familias.

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