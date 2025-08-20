Salud

La temporada de huracanes está aquí: ¿estás preparado?

Healthday Spanish

Por Carole Tanzer Miller HealthDay Reporter

Guardar

MARTES, 19 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los meteorólogos afirman que evitará un impacto directo en el territorio continental de EE. UU., pero el primer huracán de 2025, Erin, es un fuerte recordatorio de que hay que tener un plan de emergencia y saber qué hacer si se produce un mal tiempo.

La temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recuerdan a los estadounidenses que los fuertes vientos y la lluvia en la costa pueden representar graves riesgos para las personas a cientos de millas de la costa.

Por eso es esencial comprender qué significan las alertas del Servicio Meteorológico Nacional y estar preparado con anticipación. Eso significa llenar el tanque de gasolina de su automóvil y tener listo un kit de emergencia.

Asegúrese de que todos en su hogar sepan qué hacer si no están en casa y se declara una emergencia, insta el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Ya sea que planee evacuar o capear una tormenta en casa, es esencial tener suficiente agua, alimentos y suministros de emergencia para varios días. No espere hasta que se emita una advertencia y las tiendas estén vacías o cerradas.

Su kit de emergencia debe estar listo en caso de que tenga que salir de su casa rápidamente, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Kit de emergencia: Los conceptos básicos incluyen 1 galón de agua por persona durante varios días; suministro de alimentos enlatados o no perecederos para varios días; radio a batería o de manivela; linterna; baterías adicionales; botiquín de primeros auxilios; silbato (para pedir ayuda); toallitas húmedas, bolsas de basura y bridas de plástico; llave inglesa o alicates (para apagar los servicios públicos); abrelatas manual; teléfono celular con cargadores y batería de respaldo; extintor; jabón, desinfectante de manos y toallitas desinfectantes; platos y utensilios desechables.

(Dependiendo de las necesidades de su familia, incluya medicamentos recetados y medicamentos de venta libre como analgésicos, medicamentos antidiarreicos, antiácidos o laxantes; anteojos y solución para lentes de contacto; fórmula infantil, pañales y otros suministros; comida y agua para mascotas; dinero en efectivo y documentos importantes; mantas para cada persona; cambio de ropa y zapatos; fósforos en un recipiente impermeable; artículos de higiene femenina y personal; libros, rompecabezas u otras actividades para niños).

¿Vigilancia o advertencia? Una alerta de huracán significa que es posible que haya vientos sostenidos de 74 mph o más dentro de las 48 horas. Una advertencia es más seria y se anuncia 36 horas antes de que se esperen vientos huracanados. Si se declara alguno de los dos en su área, tome medidas para prepararse.

¿Evacuar o refugiarse de manera segura? Si se le indica que evacue, hágalo sin demora. Planifique con anticipación si necesitará ayuda para irse. Si decide quedarse en casa, prepárese para vivir sin electricidad, agua, gas, teléfono e Internet durante mucho tiempo, aconseja la Cruz Roja Americana . Una habitación pequeña e interior sin ventanas en un edificio robusto en el nivel más bajo que no es probable que se inunde es lo más seguro. Si se encuentra en un área propensa a inundaciones, elija una ubicación en un terreno más alto al que pueda llegar antes de que las aguas de la inundación lo alcancen.

Más información

Obtenga más información sobre cómo mantenerse seguro durante un huracán y vea las últimas alertas y advertencias en el Servicio Meteorológico Nacional.

FUENTES: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 30 de julio de 2025; Cruz Roja Americana, 2025; Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, 2025; Servicio Meteorológico Nacional, 2025

Temas Relacionados

Health Daylatemporadadehuracanesestaaquiestaspreparado

Últimas Noticias

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

El especialista en gestión ambiental, Diego Albareda, detalló en Infobae en Vivo, cómo los microplásticos y nanoplásticos pasaron a representar una amenaza concreta a nivel mundial

La contaminación por plásticos deja

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

Una mujer de Utah identificó una lesión en el rostro que parecía inofensiva, pero tras consultar a especialistas recibió un diagnóstico que modificó su rutina y su perspectiva sobre la importancia de atender cualquier anomalía cutánea

Ignoró una mancha en la

Alertan que el cigarrillo electrónico podría ser la puerta de entrada al tabaquismo en jóvenes

Un equipo del Reino Unido analizó decenas de investigaciones recientes para dimensionar los riesgos. La palabra de los expertos

Alertan que el cigarrillo electrónico

Ahora ANMAT dice que descarta el riesgo sanitario en el lote de tomate triturado: el análisis de los expertos

La agencia nacional de control de alimentos amplió la información sobre las unidades de tomate triturado marca Marolio y descartó la presencia del gusano tipo microstomum sp en el producto, sin representar un riesgo sanitario para las personas. Las razones del cambio

Ahora ANMAT dice que descarta

El dato de salud que suele pasar desapercibido en el reloj inteligente y puede ayudar a controlar el estrés

Comprender esta información ofrece una herramienta valiosa para anticipar desequilibrios y mejorar la respuesta ante situaciones exigentes en la vida cotidiana

El dato de salud que
ÚLTIMAS NOTICIAS
La contaminación por plásticos deja

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

TELESHOW
La respuesta de Melody Luz

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”