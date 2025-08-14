8 frutas que superan a la manzana en fibra

Un análisis de Verywell Health identifica al menos ocho frutas con mayor contenido de fibra que la manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana se considera una fruta clásica en las recomendaciones de alimentación saludable gracias a su aporte de fibra. Sin embargo, al menos ocho frutas contienen cantidades superiores, como señala un análisis de Verywell Health.

Una manzana mediana proporciona 4,8 gramos de fibra, mientras que otras opciones alivian el desafío de alcanzar la recomendación diaria de entre 25 y 30 gramos para adultos sanos. Sumar estas frutas a la dieta puede favorecer la salud digestiva y el bienestar general.

La fibra resulta esencial para la digestión, el control del peso y la protección cardiovascular y metabólica. La manzana ha sido una referencia tradicional, pero existen alternativas aún más valiosas. Además, el Departamento de Agricultura de EE.UU aconseja varias de estas frutas como fuentes principales de fibra dietética.

1. Maracuyá

El Maracuyá lidera la lista con 24,5 gramos de fibra por taza, una cifra cercana a la ingesta diaria recomendada. Además, destaca por sus vitaminas A y C, beneficiosas para la vista, la piel y el sistema inmunitario.

El maracuyá, la guayaba y las frambuesas encabezan la lista de frutas con mayor contenido de fibra, según Verywell Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Guayaba

La guayaba ofrece 8,9 gramos de fibra por taza y supera a la naranja en vitamina C, convirtiéndose en una excelente opción para fortalecer el sistema inmunológico.

3. Frambuesas

Las frambuesas aportan 8 gramos de fibra por taza y ocupan el primer lugar entre las bayas. Suministran antioxidantes y otros micronutrientes que favorecen la salud celular.

Las frambuesas lideran el ranking de frutas con más fibra, aportando 8 gramos por taza y antioxidantes clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Arándanos

Las moras contienen 7,6 gramos de fibra por taza y destacan por su alto contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales.

5. Pera

Las peras proporcionan 5,5 gramos de fibra por pieza mediana, además de vitamina C. Se recomienda optar por fruta fresca en lugar de versiones enlatadas para evitar azúcares añadidos.

La pera proporciona 5,5 gramos de fibra por pieza mediana y es fuente de vitamina C, recomendándose su consumo fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Kiwi

El kiwi alcanza 5,4 gramos de fibra por taza y consumirlo con piel puede aumentar este valor hasta un 50%. También aporta vitamina C y micronutrientes.

7. Pomelo

El pomelo contiene 5 gramos de fibra por unidad, entregando también vitaminas A y C y un alto contenido de agua. Se debe tener en cuenta que puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que conviene consultar con un profesional de la salud si se toman fármacos recetados.

El pomelo contiene 5 gramos de fibra por unidad, junto a vitaminas A y C, y requiere precaución por posibles interacciones con medicamentos (Freepik)

8. Palta

La palta, además de su fama por las grasas saludables, proporciona 5 gramos de fibra por media taza y aporta vitamina E. Resulta versátil en ensaladas y otras preparaciones, facilitando la absorción de nutrientes.

Las Guías Alimentarias para Estadounidenses destacan a estas frutas entre las mejores fuentes naturales de fibra dietética. Incorporar habitualmente estas alternativas contribuye a satisfacer las necesidades nutricionales y obtener beneficios sostenidos para la salud.

Consejos para consumir frutas con alto contenido de fibra

Para optimizar el consumo de fibra, Verywell Health recomienda priorizar frutas frescas y, siempre que sea posible, consumirlas con piel, ya que en ella se concentra una proporción significativa de fibra.

Además, los especialistas aconsejan incrementar la ingesta de fibra de manera gradual y acompañarla de una hidratación adecuada, lo que ayuda a prevenir molestias digestivas como hinchazón, gases o calambres.

Incorporar estas frutas ricas en fibra ayuda a cubrir necesidades nutricionales y aporta beneficios sostenidos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto Verywell Health como las Guías Alimentarias para Estadounidenses resaltan la importancia de obtener la fibra principalmente de fuentes naturales como frutas, verduras y legumbres, en lugar de recurrir a suplementos, salvo prescripción médica.

También recomiendan consultar siempre con un profesional de la salud antes de realizar cambios relevantes en la alimentación, especialmente en personas con enfermedades crónicas o bajo tratamiento farmacológico.

De acuerdo con MedlinePlus, elegir alimentos ricos en fibra y variados, como frutas frescas, secas o congeladas, facilita el acceso a este nutriente durante todo el año y favorece el mantenimiento de una dieta equilibrada a largo plazo. Adoptar hábitos que incluyan estas frutas y otros alimentos ricos en fibra, de manera progresiva y consciente, contribuye a mejorar la digestión, el bienestar general y la calidad de vida.