Salud

Por qué los cambios en la frecuencia urinaria pueden ser una señal importante

Un aumento o disminución en la necesidad de orinar, junto a otros síntomas, podría señalar infecciones, diabetes o trastornos urológicos, según especialistas consultados por TIME, quienes recomiendan atención médica oportuna

Por Mirko Racovsky

Guardar
Cambios en los hábitos urinarios
Cambios en los hábitos urinarios pueden indicar problemas de salud y requieren atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia con la que una persona debe orinar varía considerablemente y depende de múltiples factores. Según especialistas consultados por TIME, aunque existe un rango considerado habitual, ciertos cambios en los hábitos urinarios pueden ser señales de alerta sobre la salud y requieren atención médica.

La frecuencia urinaria normal se sitúa entre 6 y 8 veces en 24 horas, de acuerdo con el Dr. Philippe Zimmern, urólogo y profesor en el UT Southwestern Medical Center. Sin embargo, este número puede fluctuar según la cantidad y el tipo de líquidos consumidos, la edad, el clima, el nivel de actividad física, el estrés y el estado general de salud.

Un estudio publicado en 2023 en la revista Nursing Research, citado por TIME, analizó los patrones de micción de unas 2.500 mujeres sanas y encontró que el rango oscilaba entre 2 y 10 veces al día y de 0 a 4 veces durante la noche. El mismo trabajo reveló que las mujeres mayores tienden a orinar con mayor frecuencia, especialmente por la noche, mientras que los hombres suelen hacerlo ligeramente menos.

Volumen y aspecto de la orina: indicadores de salud urinaria

El volumen de orina es otro aspecto relevante. El Dr. Michael Zell, profesor asistente de urología en la Case Western Reserve University, explica que una vejiga llena debería contener entre 300 y 400 mililitros (aproximadamente una taza y cuarto hasta casi dos tazas). Si la ingesta de líquidos es adecuada, lo habitual es sentir la necesidad de orinar cada 3 o 4 horas durante el día.

Además, el aspecto de la orina puede ofrecer pistas sobre el estado de hidratación: lo normal es que sea de color amarillo claro, aunque puede volverse casi transparente si se ha bebido mucho líquido, o más oscura si hay deshidratación. Algunos alimentos, como los espárragos, pueden modificar el olor, pero un olor fuerte o inusual podría indicar una infección de vejiga, según advierte Zimmern.

Síntomas urinarios y cuándo consultar al médico

Especialistas recomiendan consultar al médico
Especialistas recomiendan consultar al médico ante síntomas urinarios que afectan la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos síntomas deben considerarse señales de alerta. El Dr. Zimmern señala que la presencia de sangre o turbidez en la orina, un olor desagradable, dificultad o dolor al orinar, o la necesidad de hacerlo con mucha frecuencia pueden ser indicios de una infección urinaria.

El Dr. Nathaniel Barnes, urólogo del Memorial Hermann Health System, añade que orinar más de 8 veces durante las horas de vigilia se considera un aumento de la frecuencia urinaria, lo que puede estar relacionado con diabetes no diagnosticada o mal controlada. En estos casos, el exceso de azúcar en la orina arrastra agua, incrementando la cantidad de orina y generando sed excesiva (polidipsia), lo que perpetúa el ciclo de aumento de la micción (poliuria).

Otros síntomas que requieren atención incluyen un chorro débil o intermitente, la necesidad de hacer esfuerzo para orinar, la sensación de urgencia sin lograr orinar y la micción frecuente durante la noche. Si estos problemas afectan la calidad de vida, los especialistas consultados por TIME recomiendan discutirlos con el médico de cabecera.

La incontinencia de esfuerzo, que se manifiesta al perder orina al reír, estornudar, toser, levantar peso o hacer ejercicio, y la incontinencia de urgencia, caracterizada por la dificultad para retener la orina hasta llegar al baño, son otros motivos de consulta.

La nocturia, definida como despertarse dos o más veces por noche para orinar, es una condición común que aumenta con la edad. Según la Urology Care Foundation, 1 de cada 3 adultos mayores de 30 años se levanta al menos 2 veces por noche para ir al baño, y el 70% de ellos se ve afectado por esta situación, que puede provocar pérdida de sueño.

La presencia de sangre o
La presencia de sangre o turbidez en la orina puede indicar una infección urinaria, según el Dr. Zimmern (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presencia de estos síntomas, el primer paso es acudir al médico de atención primaria, quien puede solicitar análisis de orina y pruebas básicas para evaluar la función renal. Según Barnes, dependiendo de los resultados, el paciente podría ser derivado a un urólogo.

El especialista aclara que, aunque algunas personas piensan en consultar a un nefrólogo, este profesional se ocupa de enfermedades renales diagnosticadas, mientras que los problemas de urgencia, frecuencia y nocturia corresponden a urólogos o uro-ginecólogos.

Las infecciones de vejiga pueden ser tratadas tanto por el médico de cabecera como por estos especialistas, por lo que el punto de partida suele ser la consulta general.

Ignorar los síntomas urinarios puede tener consecuencias, como la pérdida de sueño asociada a la nocturia, que afecta el bienestar y la calidad de vida. TIME destaca que cualquier alteración en los hábitos urinarios que cause molestias o interfiera en la vida cotidiana debe ser evaluada por un profesional de la salud.

Temas Relacionados

Frecuencia urinariaHábitos urinariosInfección urinariaNocturiaUrólogoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El beneficio menos pensado del chocolate: por qué es el nuevo aliado de la longevidad

Investigaciones recientes revelaron que consumir cacao puro incrementa la cantidad de células madre en sangre, favoreciendo la reparación de tejidos y aportando beneficios en la prevención de enfermedades crónicas y cardiovasculares

El beneficio menos pensado del

Romper con el círculo entre la pérdida de masa muscular y el envejecimiento cardiovascular: “El hito para no dejar entrar al viejo”

Después de los 60 años, la combinación entre la sarcopenia -la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular- y las enfermedades cardíacas acelera la vulnerabilidad del organismo, lo que afecta la calidad de vida y la autonomía. El médico gerontólogo José Ricardo Jáuregui habló con Infobae sobre cómo cambiar el pronóstico

Romper con el círculo entre

Qué es el Síndrome de Peter Pan y cómo impacta en las relaciones afectivas

La tendencia a evitar compromisos y la búsqueda constante de atención son algunos de los indicios de este patrón de comportamiento que puede afectar la calidad de vida propia y de los demás

Qué es el Síndrome de

El soplado de caracoles podría ser un tratamiento eficaz para la apnea del sueño

Healthday Spanish

El soplado de caracoles podría

La psicoterapia podría ser un tratamiento clave para el dolor lumbar

Healthday Spanish

La psicoterapia podría ser un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron e inhabilitaron al abogado

Condenaron e inhabilitaron al abogado de dos imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña

Crearon un nuevo régimen que le permite al Estado disponer de los elementos secuestrados en operativos contra el crimen organizado

Detuvieron a un policía retirado de Córdoba por abusar de un menor de edad

Comenzó el juicio por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro en 2023

Trenes Argentinos denunció a una banda de estafadores que cobraba por presuntos ingresos a la empresa

INFOBAE AMÉRICA
Líderes europeos definen su estrategia

Líderes europeos definen su estrategia sobre Ucrania en una cumbre virtual antes del encuentro Trump-Putin en Alaska

Reino Unido, Francia y Alemania advirtieron que impondrán sanciones de la ONU a Irán si no hay avances nucleares antes de fin de mes

Al menos nueve muertos y siete heridos por una explosión en una fábrica de insumos para minería en el sur de Brasil

Guatemala ordenó investigar al ex presidente Jimmy Morales por el incendio en un orfanato que dejó 41 niñas muertas

Escándalo en Corea del Sur: arrestaron a la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol por corrupción

TELESHOW
El alocado festejo de Lali

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Julieta Prandi habló antes del veredicto en el juicio contra su exmarido: “Estuve prácticamente secuestrada durante muchos años”

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia: “Voy a luchar hasta la muerte”

La llamativa pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones: “¿Sabés algo sobre el agua de tanga?"