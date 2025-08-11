Salud

Spinning: el entrenamiento que podría superar a la fisioterapia en el tratamiento del dolor de cadera

Según destacó The Times, una investigación de la Universidad de Bournemouth y los Hospitales Universitarios de Dorset determinaron que esta disciplina de ciclismo indoor podría ofrecer mejores resultados que la fisioterapia convencional

Por Dante Martignoni

Guardar
El spinning se consolida como
El spinning se consolida como alternativa eficaz a la fisioterapia para la osteoartritis de cadera, según un estudio británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El spinning, disciplina que alcanzó su auge en los gimnasios del Reino Unido a finales de los años 90, mantiene su vigencia gracias a sus comprobados beneficios para la salud.

Un estudio reciente, financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR) y publicado en Lancet Rheumatology, reveló que esta modalidad de ejercicio puede ser incluso más eficaz que la fisioterapia tradicional para pacientes con osteoartritis de cadera, una enfermedad que afecta al 11% de las personas mayores de 45 años según datos del Servicio Nacional de Salud (NHS).

La investigación, realizada por expertos de la Universidad de Bournemouth y los Hospitales Universitarios de Dorset, involucró a 221 participantes entre 40 y 70 años con diagnóstico confirmado de osteoartritis. Los resultados destacaron la capacidad del spinning para reducir el dolor y mejorar la función articular.

Un estudio pionero en la rehabilitación articular

El estudio evaluó a un grupo que realizó clases semanales de ciclismo indoor, iniciando con 30 minutos y llegando a 40, junto con charlas educativas, frente a otro que recibió fisioterapia individual. Después de dos meses, quienes practicaron spinning registraron mayores mejoras en la reducción del dolor y la función articular.

El movimiento cíclico del spinning
El movimiento cíclico del spinning fortalece y protege las caderas, superando a los ejercicios tradicionales de rehabilitación (Crédito: Freepik)

Tom Wainwright, profesor de ortopedia en la Universidad de Bournemouth y fisioterapeuta en los Hospitales Universitarios de Dorset, explicó a The Times que el estudio demostró que las clases de spinning transformaron la recuperación de los pacientes.

En un seguimiento previo publicado en Healthcare en 2020, casi la mitad de los participantes que continuaron con el ejercicio por su cuenta no volvió a requerir consultas médicas adicionales ni intervenciones quirúrgicas para la cadera durante cinco años.

Movimiento cíclico que fortalece y protege las caderas

El mecanismo de acción del spinning radica en la movilización continua y cíclica de las articulaciones de la cadera. Según Wainwright, la cadencia habitual oscila entre 60 y 100 revoluciones por minuto, lo que representa un movimiento significativamente superior a los ejercicios tradicionales de rehabilitación. Esta rotación constante permite que la cadera sana impulse a la afectada, mejorando su funcionalidad.

El especialista remarcó que, aunque el instinto suele indicar evitar el ejercicio ante el dolor, en casos de osteoartritis es necesario continuar con la actividad para mantener el alivio.

El movimiento continuo del spinning
El movimiento continuo del spinning favorece la movilidad articular y ayuda a preservar la función de las caderas afectadas por osteoartritis (Crédito: Freepik)

El beneficio solo se mantiene mientras se practique regularmente, por lo que el estudio incluyó estrategias para que los participantes continuaran con el spinning una vez finalizada la investigación.

Accesibilidad y beneficios para todos los niveles

Esta actividad se destaca por su inclusividad. La configuración de la bicicleta hace que cada persona controle su resistencia y cadencia, evitando comparaciones y barreras entre participantes.

Además, no requiere equipamiento específico más allá de ropa cómoda, a diferencia de otras actividades recomendadas para problemas articulares, como la natación.

Desde sus orígenes con el ciclista Jonathan “Jonny G” Goldberg en los años 90, el spinning demostró ser un entrenamiento efectivo para quemar calorías, con estudios que cuantifican entre 7,5 y 19 calorías por minuto durante una sesión. Esto equivale a correr aproximadamente 1,67 kilómetros en siete minutos, pero con un impacto mucho menor en huesos y articulaciones.

El spinning destaca por su
El spinning destaca por su accesibilidad y adaptabilidad, permitiendo a personas de todos los niveles controlar la intensidad del ejercicio (Crédito: Freepik)

Steve Barrett, director global de fitness en Matrix Fitness, indicó a The Times que el spinning incorporó tecnologías para medir rendimiento y añadir elementos interactivos, lo que facilita adaptar la intensidad a cada nivel.

Beneficios cardiovasculares y metabólicos

Investigaciones previas también confirmaron que el spinning mejora la capacidad aeróbica, la presión arterial, el perfil lipídico y la composición corporal. Un estudio español publicado en la revista Medicina destacó que esta actividad contribuye significativamente a la salud general, tanto de forma independiente como combinada con otros ejercicios y cambios nutricionales.

Además, se demostró que el ciclismo indoor ofrece protección cerebral a largo plazo, agregando un valor importante más allá de la salud musculoesquelética.

Recomendaciones para evitar lesiones y maximizar resultados

Algunas clases incluyen el uso de pesas de mano para trabajar la parte superior del cuerpo simultáneamente con el pedaleo. Sin embargo, un informe de la Asociación de Ciclismo Indoor de Estados Unidos advirtió que levantar peso durante la sesión disminuye la potencia de pedaleo y reduce las calorías quemadas.

Expertos recomiendan estiramientos tras las
Expertos recomiendan estiramientos tras las sesiones de spinning para evitar rigideces musculares y maximizar los resultados (Crédito: Freepik)

Phil Burt, fisioterapeuta ciclista y autor de Bike Fit, recomendó realizar ejercicios de estiramiento tras cada sesión para contrarrestar posibles rigideces musculares y articulares derivadas del tiempo prolongado en una misma posición.

Este estudio suma evidencias científicas al respaldo de una práctica consolidada en el mundo fitness y aporta nuevas herramientas para el manejo efectivo de la osteoartritis de cadera mediante el ejercicio.

Temas Relacionados

SpinningOsteoartritis de caderaEjercicioCiclismo indoorFisioterapiaSalud articularRehabilitaciónMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

6 señales que pueden indicar un metabolismo lento

Cada persona tiene variables que modifican la velocidad metabólica. Comprenderlas ayuda a identificar los síntomas que afectan la energía y el bienestar general

6 señales que pueden indicar

Lanzan una campaña gratuita para la detección de una enfermedad inflamatoria subdiagnosticada

Dos sociedades médicas y una asociación de pacientes impulsan la iniciativa para quienes presenten síntomas compatibles con psoriasis y artritis psoriásica. Cómo solicitar los turnos

Lanzan una campaña gratuita para

¿La acupuntura estética es el nuevo bótox de los tratamientos faciales?

El interés por esta rama de la medicina tradicional china se alinea con el creciente movimiento “notox”, que impulsa alternativas naturales, especialmente entre la Generación Z

¿La acupuntura estética es el

Cuáles son los 6 alimentos cotidianos que perjudican la salud metabólica y cardiovascular

Estos productos, por su alto contenido de azúcares, grasas saturadas o componentes procesados, generan un impacto en el organismo, según advierten especialistas y la OMS. La importancia de una dieta equilibrada

Cuáles son los 6 alimentos

¿El envejecimiento se acelera desde los 50 años? Un análisis de sangre podría prevenir enfermedades e impulsar la longevidad

Diferentes investigaciones y expertos consultados por Verywell Health revelaron cuáles son los factores que provocan un deterioro físico acelerado y brindaron consejos prácticos para alcanzar el bienestar

¿El envejecimiento se acelera desde
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le clavó un hierro en

Le clavó un hierro en el ojo a un hombre y dos años más tarde volvió al club del barrio: quedó detenido por el crimen

Aportes del judaísmo al Derecho Constitucional

Luego de rechazar el acuerdo con La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal contó a quién votará en CABA

Lanzan una campaña gratuita para la detección de una enfermedad inflamatoria subdiagnosticada

Cómo el deshielo acelerado de un glaciar transforma la biodiversidad marina y afecta la pesca en Groenlandia

INFOBAE AMÉRICA
Disney y Universal se enfrentan

Disney y Universal se enfrentan a Midjourney por el uso de IA en imágenes de Star Wars, Marvel y Los Simpson

La sorprendente solución energética que esconde la maleza invasora en Australia

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intevenir en casamientos con menores de edad

Brasil en el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania: Putin llamó a Lula mientras Kiev sigue sin nombrar embajador en Brasilia

TELESHOW
Entre batallas y grandes voces,

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

El repentino viaje de Wanda Nara a México para un proyecto especial: “La felicidad que tengo”

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”