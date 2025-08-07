Qué es el “ruido alimentario” y cómo dificulta el control del peso y afecta la salud mental

Pensamientos denominados como “ruido alimentario”, dificultan el control sobre el peso corporal y la salud, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pensamientos persistentes sobre la comida, conocidos como “ruido alimentario”, pueden convertirse en una barrera significativa para quienes intentan mantener hábitos saludables y controlar su peso. Este fenómeno, observado por la comunidad científica, se manifiesta como una preocupación constante y en ocasiones obsesiva por la comida.

Sumado a que, este fenómeno es capaz de deteriorar el bienestar y complicar la toma de decisiones para una alimentación adecuada, de acuerdo con las investigaciones citadas por Science Focus y especialistas de la Cleveland Clinic.

Factores hormonales y estímulos externos, como la publicidad y los alimentos ultraprocesados, refuerzan el ciclo de antojos (Freepik)

Diferencias de antojos comunes y consecuencias metabólicas

A diferencia de un simple antojo, el “ruido alimentario” se caracteriza por una corriente ininterrumpida de pensamientos sobre comida, lo que puede restar calidad de vida y dificultar la elección de alimentos saludables.

Daisuke Hayashi, investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania, explicó que la mayoría de las personas perciben este fenómeno como una fuente de sufrimiento innecesario. Aunque las investigaciones aún están en fases iniciales, datos y testimonios recopilados en redes sociales refuerzan esta percepción.

La experiencia de convivir con “ruido alimentario” se traduce en una sensación de hambre continua, incluso después de comer. La endocrinóloga Reena Bose, de la Cleveland Clinic, señaló que muchas personas, tras terminar una comida, enfocan de inmediato sus pensamientos en el próximo refrigerio o plato. Esta preocupación permanente puede llevar a consumir un exceso de calorías, aumentando el riesgo de obesidad y otras enfermedades asociadas.

Causas hormonales con estímulos externos

Las causas de este fenómeno son variadas y abarcan factores internos y externos. Las hormonas del hambre pueden desencadenar pensamientos alimentarios, mientras que estímulos externos, como publicidad, aromas de alimentos recién preparados o imágenes en redes sociales, activan el deseo de comer en ausencia de necesidad fisiológica.

Sobre esta tendencia, la doctora Bose explicó que los alimentos ultraprocesados, como dulces, helados o comida rápida, estimulan el sistema de recompensa cerebral, lo que refuerza el ciclo de antojos y dificulta el control del apetito.

El consumo de alimentos ultraprocesados refuerza el ciclo de antojos y dificulta el control del apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para la salud y estrategias de reducción

Esta combinación de factores transforma al “ruido alimentario” en un obstáculo para mantener un peso saludable. La sensación de hambre constante puede derivar en porciones cada vez mayores y contribuir al desarrollo de obesidad. Entre las consecuencias identificadas se incluyen problemas como apnea del sueño, hipertensión arterial y niveles elevados de colesterol, según advierte la Cleveland Clinic.

Para hacer frente a este desafío, los especialistas sugieren estrategias concretas. Adoptar una alimentación saludable y planificada resulta fundamental; esto implica limitar los alimentos ultraprocesados y preparar comidas con antelación.

Tener frutas y verduras listas para consumir y mantener los refrigerios poco saludables fuera de la vista puede facilitar opciones más nutritivas y reducir la tentación, según informaron expertos para una columna de la Cleveland Clinic.

Importancia de la organización alimenticia

Organizar las comidas y mantener horarios regulares también es clave. La doctora Bose observa que los hábitos alimentarios desordenados, como saltarse comidas o comer solo ante el hambre intensa, favorecen una desaceleración del metabolismo y dificultan la actividad física.

De esta manera, seguir una rutina regular de comidas ayuda a regular la energía y facilitar el ejercicio, lo que es esencial para la gestión del peso. Para quienes cuentan con limitaciones físicas, el apoyo de un fisioterapeuta permite fortalecer la masa muscular y mejorar la movilidad.

mujer, señora, heladera, nevera, abrir heladera, abrir nevera, agarrar comida, comida de heladera, comida de nevera - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Control emocional y seguimiento profesional

El control del estrés y el cuidado del sueño son fundamentales. El estrés cotidiano puede inducir decisiones poco saludables en la alimentación, por lo que buscar apoyo psicológico o practicar actividades relajantes, como escuchar música o pasar tiempo al aire libre, contribuye a mejorar el control.

Por otra parte, dormir de manera adecuada también ayuda a sostener hábitos saludables, ya que la fatiga con frecuencia incrementa la búsqueda de alimentos ultraprocesados, según lo compartido en Cleveland Clinic.

Durante los últimos años, medicamentos como la semaglutida cobraron relevancia como herramienta para el control del apetito y la obesidad. Estos fármacos, comercializados como Ozempic y Wegovy, actúan sobre receptores que promueven la liberación de la hormona GLP-1, reduciendo el hambre y el deseo de comer.

La doctora Bose, citada por la Cleveland Clinic, explicó que quienes utilizan semaglutida suelen notar mayor saciedad y una disminución de los pensamientos sobre comida. Sin embargo, este efecto es temporal; al suspender el medicamento, los antojos pueden reaparecer. Por ello, también subrayó la necesidad de acompañar cualquier tratamiento farmacológico con cambios sostenidos en el estilo de vida.

Freepik

Importancia de un abordaje integral

Dada la complejidad del “ruido alimentario” y su impacto, los expertos aconsejaron buscar orientación profesional. Consultar con un médico de atención primaria permite acceder a un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en obesidad, nutricionistas, fisioterapeutas y psicólogos, quienes pueden desarrollar un plan personalizado para controlar el peso corporal.