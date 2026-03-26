Entre frecuentes e inusuales: cuáles son los síntomas de la alergia que podrían indicar complicaciones graves

El sistema inmunitario puede reaccionar de forma anómala ante alérgenos como polen, caspa animal o alimentos, provocando síntomas alérgicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alergias constituyen una reacción anómala del sistema inmunitario ante sustancias habitualmente inofensivas, denominadas alérgenos. Según Mayo Clinic, estas sustancias pueden ser el polen, el veneno de una abeja, la caspa de animales, ciertos alimentos y medicamentos, por nombrar solo algunos.

Cuando una persona alérgica entra en contacto con estos agentes, su organismo produce anticuerpos al identificarlos como nocivos para la salud, lo que desencadena una respuesta inmunitaria desmedida (en relación con el riesgo presente) que puede inflamar la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el sistema digestivo.

El abordaje de la clínica estadounidense enfatiza que este mecanismo de defensa equivocado no es universal: los alérgenos no afectan a la mayoría de las personas. Sin embargo, para quienes tienen predisposición, el contacto repetido con estas sustancias puede producir cuadros que van desde molestias menores hasta emergencias médicas graves, como la anafilaxia. Esta reacción extrema requiere atención médica inmediata y puede comprometer la vida.

Las personas con antecedentes familiares de asma o alergias presentan mayor riesgo de desarrollar síntomas alérgicos en cualquier etapa de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de estas respuestas del organismo reside en que el sistema inmunitario fabrica anticuerpos específicos que permanecen en alerta frente al alérgeno identificado. Al exponerse de nuevo, estos anticuerpos facilitan la liberación de sustancias químicas responsables de los síntomas alérgicos.

El riesgo de desarrollarlas aumenta en personas con antecedentes familiares de asma o cuadros alérgicos, en la infancia y en quienes ya presentan alguna otra condición alérgica. Mayo Clinic subraya que, aunque la mayoría de las alergias no tienen cura definitiva, existen tratamientos eficaces para aliviar sus síntomas y mejorar la calidad de vida.

Cuáles son los síntomas de la alergia

Las manifestaciones alérgicas varían ampliamente en su frecuencia e intensidad. Tanto Mayo Clinic como expertos consultados por Time Magazine dividen las causas entre las más reconocibles y aquellas que no son tan habituales.

Algunas manifestaciones menos conocidas de las alergias incluyen dolor de garganta, oídos tapados, hemorragias nasales y mal aliento persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas menos conocidos de las alergias

Dolor de garganta: puede deberse al goteo posnasal, que irrita y causa inflamación en la garganta. En caso de presentar problemas para respirar, se recomienda acudir a un centro de atención.

Oídos tapados: la congestión nasal puede extenderse a los oídos, generando sensación de taponamiento.

Hemorragias nasales: especialmente en niños, el rascado frecuente por congestión puede producir sangrado.

Resoplidos, gruñidos y ruidos nasales extraños: sonidos provocados por el goteo posnasal, a veces confundidos con tics.

Ojeras: la pigmentación oscura bajo los ojos es resultado de la congestión y la inflamación nasal.

Pliegue nasal: se trata de la línea horizontal en el tercio inferior de la nariz causada por frotamiento repetido.

Picazón, hormigueo o leve hinchazón en la boca: también conocido como síndrome de alergia oral, ocurre al consumir ciertos alimentos en personas sensibilizadas a polen.

Mal aliento: el goteo posnasal y la respiración bucal pueden favorecer la halitosis.

Fatiga extrema: el cansancio puede ser severo cuando el sueño se ve interrumpido por síntomas nocturnos.

Sarpullido o eccema: además del eccema clásico, pueden aparecer ronchas o irritación cutánea fuera de los sitios habituales.

Los síntomas de las alergias abarcan desde estornudos, congestión y picazón, hasta dificultad para respirar y erupciones cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas comunes de las alergias

Estornudos: es una de las respuestas más frecuentes ante la exposición a alérgenos presentes en el aire, como el polen o el polvo.

Picazón en la piel, nariz, ojos o paladar: la sensación de irritación puede afectar varias zonas del rostro y la boca.

Congestión y goteo nasal: se trata de la acumulación y salida de mucosidad por la nariz, típica de la rinitis alérgica.

Cansancio o fatiga: es la sensación de agotamiento leve, a menudo provocada por una mala calidad del sueño debido a la congestión y distinta de la extenuación extrema.

Ojos llorosos, rojos o hinchados: también conocida como conjuntivitis alérgica, este síntoma afecta principalmente a los ojos. En el momento en que la funcionalidad o el campo visual se ven comprometidos, se recomienda acudir a un centro de atención.

Hormigueo en la boca o hinchazón de los labios, lengua, rostro o garganta: típico de alergias alimentarias, puede acompañarse de urticaria y dificultad para respirar. Ante esta situación, se recomienda acudir a un centro de atención.

Calambres estomacales, vómitos o diarrea: es la forma del sistema digestivo para manifestarse, más frecuentes en alergias alimentarias.

Dificultad para respirar: aparece cuando las vías respiratorias se ven afectadas, especialmente en casos de asma inducida por alergia. Ante esta situación, se recomienda acudir a un centro de atención.

Erupciones o sarpullido: pueden presentarse como eccema, con piel seca, inflamada y con picazón.

La exposición continua a alérgenos comúnmente inofensivos puede desencadenar respuestas del sistema inmunitario que afectan diversas partes del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo asociados a la alergia

Las alergias están influenciadas por una combinación de factores hereditarios y personales. De acuerdo con Mayo Clinic, quienes tienen antecedentes familiares de asma o de otras afecciones alérgicas como la rinitis alérgica, la urticaria o el eccema, poseen un mayor riesgo de desarrollar alguna forma de alergia a lo largo de su vida.

Esta predisposición es especialmente notoria durante la infancia, etapa en la que el sistema inmunitario es más susceptible a sensibilizarse ante alérgenos. Además, personas que ya presentan asma u otra condición alérgica tienden a manifestar nuevas alergias con mayor frecuencia.

Las consecuencias de las alergias pueden ir más allá de los síntomas habituales y generar complicaciones de gravedad variable. Según la clínica, la anafilaxia figura entre los riesgos más serios: se trata de una reacción inmunitaria extrema que puede poner en peligro la vida, desencadenada habitualmente por alimentos, medicamentos, látex o picaduras de insectos. En estos casos, la atención médica inmediata resulta fundamental, ya que la anafilaxia puede evolucionar rápidamente y comprometer la función respiratoria y circulatoria.

Por otra parte, las alergias aumentan la probabilidad de desarrollar asma, una condición crónica que afecta las vías respiratorias y puede agravarse con la exposición a alérgenos ambientales. Asimismo, quienes sufren rinitis alérgica o asma presentan un mayor riesgo de infecciones en los senos paranasales, el oído o los pulmones. Estas infecciones suelen deberse a la inflamación persistente y a la alteración de las defensas locales, lo que facilita la colonización por agentes infecciosos.