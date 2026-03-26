Síndrome de congestión pélvica: por qué causa dolor durante las relaciones sexuales y cómo detectarlo, según expertos

El síndrome de congestión pélvica afecta a mujeres jóvenes y suele confundirse con otros trastornos ginecológicos o digestivos, dificultando el diagnóstico

El síndrome de congestión pélvica es una afección silenciosa que afecta a miles de mujeres jóvenes y puede avanzar durante años sin diagnóstico claro. Muchas sufren dolor persistente en la parte baja del abdomen, que altera su vida cotidiana y bienestar sexual, sin hallar una causa precisa tras varias consultas médicas. Aunque es una de las principales causas de dolor pélvico crónico, suele pasar desapercibida y confundirse con otros trastornos ginecológicos o digestivos.

Esta condición, subestimada tanto por pacientes como por profesionales de la salud, tiene un impacto considerable: según la Cleveland Clinic, cerca del 40 % de las consultas ginecológicas están relacionadas con dolor pélvico crónico y hasta el 30 % de esos casos corresponde a este síndrome. Las mujeres con antecedentes de embarazos o varices familiares son las más expuestas, y enfrentan además dificultades en sus relaciones sexuales y una merma en su calidad de vida.

El síndrome aparece cuando las venas pélvicas no logran retornar la sangre al corazón, lo que genera acumulación y presión en la zona. Afecta principalmente a mujeres de 20 a 45 años con antecedentes de embarazos o varices, y se manifiesta como dolor intenso o punzante, sobre todo durante o después del coito.

Síntomas y dolor en las relaciones sexuales por síndrome de congestión pélvica

Los síntomas del síndrome de congestión pélvica incluyen dolor sordo, punzante o intenso en la parte baja del abdomen, a menudo en el lado izquierdo, aunque puede sentirse en ambos lados. El malestar suele intensificarse durante o poco después del embarazo, en los días previos a la menstruación y con frecuencia durante el coito y después de este, lo que puede afectar sustancialmente el bienestar sexual y emocional.

Aparte del dolor, pueden observarse venas varicosas en la pelvis, glúteos, muslos, vulva o vagina. Otros síntomas comprenden molestias al orinar, incontinencia, episodios de estreñimiento o diarrea y sensación de pesadez pélvica, que se agrava tras periodos prolongados de estar de pie o sentada.

Hasta el 40 % de las consultas ginecológicas se relacionan con dolor pélvico crónico y cerca del 30 % corresponden a síndrome de congestión pélvica, según la Cleveland Clinic

Aunque las causas exactas no se conocen, se sabe que el síndrome se produce por insuficiencia venosa pélvica, donde las venas de la pelvis pierden la función para impedir el retorno de la sangre, lo que provoca reflujo venoso. Como resultado, las venas se dilatan, se retuercen y ejercen presión en la región, causando dolor.

El embarazo constituye un factor clave, ya que los vasos sanguíneos pélvicos pueden expandirse hasta un 50% respecto a su tamaño habitual para adaptarse al aumento del flujo sanguíneo durante la gestación. Este proceso puede dañar de forma permanente las paredes de las venas, dejándolas dilatadas incluso tras el parto.

Además, altos niveles de estrógeno incrementan el riesgo, por lo que es más común en mujeres antes de la menopausia que en aquellas en etapas posteriores de la vida.

Diagnóstico y tratamiento del síndrome de congestión pélvica

El diagnóstico requiere la evaluación clínica y el uso de exámenes de imagen que permitan observar las venas pélvicas y descartar otras causas de dolor. Entre las pruebas utilizadas resaltan la ecografía Doppler, preferida por no ser invasiva, la resonancia magnética y la tomografía computarizada, útiles para visualizar anomalías venosas.

En situaciones complejas se apela a la venografía pélvica, método de referencia para confirmar la insuficiencia venosa, o a la laparoscopia como técnica complementaria para descartar otras enfermedades.

El diagnóstico del síndrome de congestión pélvica requiere estudios de imagen como ecografía Doppler, resonancia magnética y tomografía computarizada para descartar otras causas de dolor

Según Cleveland Clinic, al confirmarse el diagnóstico, el tratamiento suele comenzar con medicamentos para suprimir los estrógenos, como el acetato de medroxiprogesterona o implantes hormonales, para reducir el dolor y la congestión venosa.

Si estos fármacos no controlan los síntomas, existen procedimientos como la embolización de las venas pélvicas, que bloquea las venas afectadas para frenar el reflujo sanguíneo, o alternativas quirúrgicas como la ligadura por laparoscopia. La extirpación de órganos pélvicos es excepcional y se reserva para situaciones extremas en pacientes que ya no desean embarazo.

Perspectivas y recomendaciones ante el síndrome de congestión pélvica

Aunque el síndrome de congestión pélvica no pone en riesgo la vida, repercute en la rutina diaria, el descanso y la vida sexual de las pacientes. El diagnóstico suele retrasarse debido al solapamiento de síntomas con otras dolencias y la dificultad en su diferenciación. No existe una cura definitiva, pero los tratamientos actuales son eficaces: hasta el 75 % de quienes se someten a embolización experimentan alivio, y la recaída es poco frecuente, tal como detalla la Cleveland Clinic.

Un diagnóstico temprano y la atención multidisciplinaria aumentan la eficacia del tratamiento y mejoran el pronóstico de las pacientes con síndrome de congestión pélvica (Freepik)

No existen medidas preventivas para esta afección, pero identificar los síntomas oportunamente y buscar atención médica especializada mejora el pronóstico y el bienestar. La colaboración entre pacientes y un equipo multidisciplinario de salud resulta fundamental para adaptar el tratamiento a cada caso.

La medicina dispone de recursos efectivos capaces de mejorar los síntomas y permitir que quienes padecen síndrome de congestión pélvica puedan recuperar su calidad de vida y regresar a sus actividades cotidianas.