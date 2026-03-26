Salud

Luz roja: qué dicen los expertos sobre su efecto en el descanso y por qué gana terreno como alternativa natural

Cada vez más especialistas respaldan su uso como una alternativa simple y segura para quienes buscan un sueño más reparador y saludable

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Primer plano de una persona durmiendo de lado en la cama, su rostro iluminado por una luz roja cálida que emana de una lámpara esférica.
La luz roja en el dormitorio ayuda a mejorar la calidad del sueño al favorecer el ritmo circadiano y la relajación nocturna

Para aquellos que buscan alternativas naturales para combatir el insomnio, la luz roja emerge como una opción cada vez más respaldada por la ciencia. Diversos estudios y entidades especializadas han comenzado a señalar los beneficios de este tipo de iluminación, especialmente para quienes desean mejorar su descanso sin recurrir a medicamentos.

Utilizada de forma adecuada, se posiciona como una herramienta accesible y fácil de incorporar para optimizar la calidad del sueño en el hogar. Para quienes priorizan soluciones no farmacológicas, la evidencia científica empieza a consolidarse. Según la National Sleep Foundation, incorporar luz roja en la rutina nocturna puede ser útil para favorecer el descanso, en especial en personas que buscan evitar el uso prolongado de suplementos.

La clave está en su efecto sobre la melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. A diferencia de la luz azul —que inhibe su producción— la luz roja tiene una interferencia mínima, lo que permite que el organismo mantenga su ritmo natural.

¿Qué impacto tiene en la calidad del sueño?

Dormir mal no solo genera cansancio: tiene consecuencias profundas en la salud física y mental. Un descanso insuficiente se asocia con mayor riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y deterioro cognitivo. También afecta la memoria, la concentración y el rendimiento diario.

El insomnio, uno de los trastornos más frecuentes, puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar la vulnerabilidad a cuadros de ansiedad y depresión. En muchos casos, está vinculado a factores cotidianos como el estrés crónico o la exposición nocturna a pantallas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios recientes validan la luz roja como una alternativa natural y no invasiva para combatir el insomnio sin recurrir a medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí entra en juego el ritmo circadiano, el sistema interno que regula los ciclos de vigilia y descanso a lo largo del día. Este mecanismo es altamente sensible a la luz: mientras la luz blanca o azul puede alterarlo, la luz roja contribuye a generar un entorno más propicio para la relajación, facilitando la transición hacia el sueño profundo.

Además, algunas investigaciones sugieren que este tipo de iluminación podría favorecer procesos de recuperación celular y disminuir el estrés oxidativo, lo que refuerza la calidad del descanso nocturno.

Por qué la luz roja puede ayudar a dormir mejor

Aunque los estudios clínicos aún están en expansión, los resultados preliminares son consistentes. Se ha observado que la luz roja no solo favorece la producción de melatonina, sino que también puede reducir los niveles de cortisol, la principal hormona vinculada al estrés.

Este doble efecto resulta clave: por un lado, prepara al cuerpo para dormir; por otro, reduce el estado de alerta. En conjunto, esto facilita conciliar el sueño más rápido y mejorar su continuidad durante la noche.

Vista lateral de una persona durmiendo en una cama, cubierta con una manta, en una habitación iluminada por una intensa luz roja de una lámpara de noche.
Dormir con luz roja puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y facilitar un sueño más profundo y reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto a favor es que se trata de una intervención no invasiva. A diferencia de los fármacos, no genera dependencia ni efectos secundarios significativos, lo que permite su uso sostenido como parte de una rutina saludable.

Cómo y cuándo utilizar la luz roja

Para aprovechar sus beneficios, es importante respetar ciertos parámetros técnicos:

  • Longitud de onda: entre 660 y 870 nm
  • Intensidad: hasta 10 lux
  • Duración: 30 minutos
  • Frecuencia: tres veces por semana
  • Momento ideal: entre 1 y 2 horas antes de dormir

También puede emplearse como luz ambiental suave en el dormitorio, evitando fuentes luminosas intensas. Integrar esta práctica con hábitos de higiene del sueño refuerza sus beneficios. Reducir el uso de dispositivos electrónicos, mantener horarios regulares, evitar estimulantes por la noche y sumar técnicas de relajación como la respiración consciente o la meditación ayuda a lograr un descanso más profundo.

Una persona acostada en la cama en una habitación con iluminación roja, mirando atentamente su teléfono móvil, que sostiene con una mano.
Reducir el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir mejora la calidad del sueño según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La melatonina en suplemento resulta útil ante el jet lag o cambios de turno, pero su uso continuo no es recomendable. La National Sleep Foundation sugiere no superar los 10 mg por dosis y advierte sobre posibles alteraciones en la regulación natural del sueño por un consumo prolongado.

En cambio, la luz roja estimula los mecanismos fisiológicos propios del cuerpo sin añadir sustancias externas, lo que la convierte en una alternativa más sostenible a largo plazo.

Una estrategia simple con respaldo creciente

Incorporar luz roja en la rutina nocturna puede ser una forma efectiva, accesible y segura de mejorar el descanso. Si bien no reemplaza el tratamiento médico en casos de insomnio crónico, sí puede ser un complemento valioso dentro de un enfoque integral.

En un contexto donde cada vez más personas buscan soluciones naturales para dormir mejor, esta alternativa gana terreno como una herramienta práctica que respeta el funcionamiento biológico del cuerpo y favorece un descanso de mayor calidad.

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