Cuáles son los beneficios y riesgos de tomar agua con limón todos los días

El agua con limón aporta vitamina C y antioxidantes, pero puede dañar el esmalte dental si se consume en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refrescante, simple y cada vez más presente en las rutinas saludables, el agua con limón promete múltiples beneficios, ya que aporta beneficios como la presencia de vitamina C y antioxidantes, pero su consumo diario también plantea preguntas que conviene atender debido al impacto que puede generar en la salud.

La clave, señalan los expertos, es la moderación y el conocimiento tanto de sus ventajas como de sus posibles efectos adversos. Dicho de manera simple, incorporar agua con limón a la rutina diaria puede mejorar la hidratación, aportar vitamina C, favorecer la absorción de hierro y contribuir al bienestar general. Sin embargo, su acidez puede dañar el esmalte dental, irritar el sistema digestivo o generar molestias si se consume en exceso.

Formas de preparación

El agua con limón consiste en añadir rodajas o jugo de limón fresco al agua. Es posible prepararla exprimiendo el jugo directamente en el vaso, incorporando la cáscara para aprovechar los aceites aromáticos, o combinando ambos métodos.

Maggie Moon, dietista y autora de The Mind Diet, sugiere lavar el limón, rallar parte de la piel en el agua y añadir tanto una rodaja como algo de jugo. Esta mezcla transforma el agua simple en una alternativa más sabrosa y atractiva, agregó Kristen Carli, fundadora de Camelback Nutrition & Wellness, en declaraciones recogidas por Real Simple.

Beneficios principales

El agua con limón incentiva la hidratación y aporta beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el agua con limón va más allá de su sabor. Los expertos consultados por Real Simple identifican beneficios gracias a las propiedades del limón:

1. Incentiva la hidratación

El aporte más relevante consiste en fomentar la hidratación. El cuerpo humano está formado aproximadamente por un sesenta por ciento de agua, y su correcto funcionamiento requiere una hidratación adecuada.

Moon explica que si agregar limón ayuda a consumir más agua, resulta una elección apropiada. La deshidratación puede provocar fatiga, menor concentración y problemas más severos como confusión o colapso.

2. Fuente de vitamina C y antioxidantes

El limón es una fuente rica en vitamina C y antioxidantes, esenciales para la protección celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón cuenta con un alto contenido de vitamina C y antioxidantes, compuestos que protegen del daño celular relacionado con enfermedades crónicas como la diabetes tipo dos, las enfermedades cardíacas y el cáncer, según el National Institutes of Health.

Carli sostiene: “No se pueden tener demasiados antioxidantes en la dieta, ya que están inversamente asociados con el riesgo de enfermedades crónicas”.

3. Apoyo inmunológico y mejora de la absorción de hierro

La vitamina C favorece el sistema inmune, la cicatrización y la absorción de hierro, según la National Library of Medicine. Moon destaca que el agua con limón resulta especialmente útil en dietas a base de plantas, ya que la vitamina C optimiza la absorción del hierro no hemo presente en legumbres, espinacas y semillas.

La vitamina C fortalece el sistema inmunológico y mejora la absorción de hierro, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que el hierro animal se absorbe en un treinta por ciento, el vegetal solo entre un dos y nueve por ciento, por lo que acompañarlos con agua con limón puede marcar la diferencia.

4. Salud de la piel y envejecimiento

La vitamina C estimula la producción de colágeno, proteína vital para la apariencia y salud de la piel. Carli indica que el colágeno disminuye con la edad, de modo que conviene asegurar la ingesta adecuada de vitamina C para su síntesis.

Además, la hidratación impacta positivamente en el envejecimiento biológico, según un estudio publicado en The Lancet y citado por Moon.

5. Regulación de presión arterial y articulaciones

El extracto de limón ofrece efectos antiinflamatorios que favorecen la salud de las articulaciones y alivian la artritis (Europa Press/ROSSANDHELEN)

El jugo de limón concentra ácido cítrico y potasio, minerales que inciden en la función nerviosa y en la regulación de la presión arterial.

Los estudios mencionados señalan que el limón ayuda a mejorar los valores de presión arterial y reduce la formación de cálculos renales. Además, el extracto de limón posee efectos antiinflamatorios que benefician las articulaciones y los síntomas de la artritis.

6. Estado de ánimo y bienestar general

El aroma del limón genera un impacto positivo en el estado de ánimo. Una investigación citada por Real Simple indica que oler cítricos durante diez minutos puede mejorar el ánimo hasta por media hora.

Asimismo, consumir agua con limón puede reducir la tensión, la ansiedad y los indicadores de estrés, lo cual favorece una sensación de bienestar.

Una opción más saludable frente a otras bebidas

El agua con limón es una alternativa saludable frente a las bebidas azucaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua con limón supone una alternativa ideal para quienes buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el sesenta y tres por ciento de los adultos en Estados Unidos consume estas bebidas diariamente.

Carli explica que el mayor beneficio de sustituir refrescos por agua con limón consiste en reducir el consumo de azúcar y aumentar el aporte de antioxidantes y agua, lo que representa una doble ventaja para la salud.

Riesgos y precauciones recomendadas

A pesar de sus beneficios, Real Simple advierte sobre ciertos riesgos asociados al consumo excesivo, diario o inadecuado del agua con limón:

Erosión dental: la acidez del limón puede dañar el esmalte dental. Se recomienda usar una pajilla para disminuir el contacto con los dientes.

Problemas digestivos: el agua con limón, por su acidez, puede empeorar síntomas de reflujo o acidez estomacal en personas susceptibles y, en exceso, provocar malestares digestivos.

Alergias y exceso de vitamina C: en caso de alergia a los cítricos, se debe evitar esta bebida. Además, el exceso de vitamina C puede generar náuseas o favorecer la formación de cálculos renales.

Sugerencias prácticas para su consumo

Expertos recomiendan consumir agua con limón a diario respetando las necesidades individuales de hidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos proponen varias recomendaciones para disfrutar del agua con limón de forma segura:

La frecuencia puede ser diaria, siempre que se respeten las recomendaciones generales de hidratación (nueve vasos para mujeres y trece para hombres, según la Academy of Nutrition and Dietetics, aunque las necesidades son individuales).

No hay diferencias relevantes entre consumir agua fría o caliente con limón, por lo que la elección depende de las preferencias personales. El agua fría facilita una rehidratación más rápida, mientras que la caliente puede resultar reconfortante durante resfriados.

Para potenciar el sabor y los beneficios, resulta útil aprovechar la cáscara del limón, siempre bien lavada, y emplear una pajilla para cuidar el esmalte dental.

En definitiva, el agua con limón puede integrarse de manera segura en la rutina diaria como una alternativa saludable, siempre que se consuma con moderación y se tengan en cuenta las recomendaciones de los expertos para proteger la salud bucal y evitar posibles molestias.