5 hábitos respaldados por evidencia científica para combatir la inflamación crónica

La inflamación crónica está vinculada a enfermedades como diabetes tipo 2, Alzheimer y ciertos tipos de cáncer, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación crónica es una respuesta prolongada del sistema inmunitario que puede mantenerse activa incluso en ausencia de una amenaza concreta, afectando negativamente órganos y tejidos. Según la Cleveland Clinic, este tipo de inflamación está relacionada con enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, Alzheimer y ciertos tipos de cáncer.

Aunque factores como la genética y algunas enfermedades preexistentes influyen, Mayo Clinic y Harvard Health señalan que las decisiones cotidianas tienen un impacto determinante, según reportó Real Simple. A continuación, siete hábitos avalados por la ciencia médica que ayudan a reducir la inflamación:

1. Reducir alimentos ultraprocesados

Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, los alimentos ricos en azúcares añadidos, harinas refinadas y grasas trans estimulan respuestas inflamatorias, elevan el colesterol LDL (malo) y reducen el HDL (bueno), además de provocar picos de glucosa. La fibra, que suele faltar en estos productos, es clave para una microbiota saludable, lo cual influye directamente en la inflamación.

Los alimentos con azúcares añadidos y harinas refinadas aumentan la inflamación, según Harvard (Freepik)

Priorizar alimentos integrales como frutas, vegetales, legumbres y cereales enteros. Mayo Clinic destaca las verduras de hoja verde y frutos secos como aliados antiinflamatorios por su alto contenido de antioxidantes y fitoquímicos.

2. Limitar el consumo de alcohol

El consumo excesivo de alcohol puede dañar el hígado, elevar el estrés oxidativo y activar citoquinas proinflamatorias, según Cleveland Clinic. Este efecto sistémico se asocia con un mayor riesgo de enfermedad hepática, pancreatitis y deterioro cognitivo.

La Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sugiere no más de una copa diaria para mujeres y dos para hombres. El exceso aumenta marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva (PCR).

3. Hacer ejercicio diario

Harvard Health Publishing indica que la actividad física reduce la inflamación al mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir grasa visceral y estimular la producción de mioquinas antiinflamatorias. Basta con 20-30 minutos de movimiento moderado diario, como caminar, nadar o andar en bicicleta. Integrar movimiento en la rutina diaria, incluso en pequeñas dosis.

La actividad física diaria reduce la inflamación y mejora la salud, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Fomentar la vida social

El aislamiento crónico se ha vinculado con mayores niveles de inflamación, según estudios publicados por Harvard Health. La soledad activa el sistema de respuesta al estrés, elevando cortisol y noradrenalina, lo que impacta negativamente en el sistema inmunológico.

Mantener relaciones significativas y contacto social frecuente, aunque sea mediante llamadas o encuentros breves.

5. Pasar tiempo en la naturaleza

Investigaciones revisadas por Yale School of the Environment y National Institutes of Health han demostrado que pasar al menos 2 horas por semana en ambientes naturales reduce significativamente los niveles de estrés y los marcadores inflamatorios como la PCR.

La naturaleza actúa como regulador natural del sistema nervioso y reduce la inflamación, indican estudios (freepik)

Caminar por un parque, estar cerca del agua o simplemente sentarse al aire libre puede ayudar al equilibrio del sistema nervioso.

Además, adoptar este enfoque proactivo contribuye a optimizar funciones clave del organismo, como la regulación hormonal, la salud intestinal y la calidad del sueño, todas ellas estrechamente vinculadas con la inflamación sistémica. Varios estudios han demostrado que un descanso reparador, una microbiota intestinal equilibrada y un sistema endocrino estable son pilares fundamentales para mantener la inflamación bajo control.

En este sentido, crear entornos que favorezcan la calma, evitar la exposición constante a pantallas antes de dormir o incorporar técnicas de respiración consciente puede marcar una diferencia significativa en el bienestar general. También es importante reconocer el impacto del ritmo de vida acelerado, que muchas veces impide escuchar las señales del cuerpo.

El equilibrio entre los distintos aspectos de la vida es clave para una salud sostenible y menos inflamatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultivar espacios de pausa, reducir la multitarea y reconectar con actividades que generen disfrute no solo disminuye el estrés fisiológico, sino que refuerza la percepción de bienestar y propósito personal. Al integrar este tipo de prácticas con intención y constancia, se construye una base sólida para una salud duradera, más allá de la ausencia de enfermedad.

Este camino hacia una vida menos inflamatoria no se basa en perfección, sino en consistencia y conciencia. Cada pequeña acción orientada al cuidado propio se convierte en un acto de prevención inteligente y sostenible.

En última instancia, comprender la inflamación como un proceso influido por múltiples dimensiones de la vida —alimentación, movimiento, descanso, vínculos y entorno— permite adoptar una mirada integral de la salud, donde el equilibrio es tanto el medio como el objetivo.