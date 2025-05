Temporada alta de resfriados: por qué los virus atacan más a los niños cuando hace frío

El descenso de las temperaturas afecta la defensa respiratoria infantil, facilitando la propagación de virus y aumentando el riesgo de contagio

El sistema respiratorio de los niños es un blanco primario para las infecciones virales, y con la llegada de los días más fríos la mucosa respiratoria se seca.

Con las bajas temperaturas, se reduce la eficacia de la limpieza nasal, ya que el frío enlentece el movimiento de las cilias, unas pequeñas estructuras del epitelio que recubre la nariz y que se encargan de desplazar el moco. Al disminuir su movilidad, se afecta el proceso conocido como clearance mucociliar, que es el mecanismo natural de eliminación del moco.

Más de 200 virus pueden causar un resfriado pero los rinovirus son el tipo más común. Los virus que causan los resfríos son muy contagiosos, y se diseminan a través del aire y el contacto cercano.

Son las Gotitas de Flugge las que al toser, estornudar o hablar pueden pegarse a las superficies, mesadas, picaportes, teclados de computadoras, y luego de tocar las mismas, se lleva las manos a los ojos, la nariz, la boca y se produce el contagio.

Los síntomas del resfrío común son:

Los antibióticos no son efectivos contra infecciones virales como el resfriado, y su uso indebido puede ser perjudicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estornudos

Nariz tapada (congestión)

Secreción nasal (mocos)

Dolor de garganta

Tos

Dolor de cabeza

En general, los síntomas comienzan unos días después de infectarse con el virus y el cuadro dura 7 días aproximadamente. Existen tratamientos que pueden hacerle sentir mejor mientras espera a que desaparezca por sí solo:

Descansar

Beber mucho líquido

Dieta liviana

Usar un humidificador limpio o un vaporizador de vapor frío

Hacer gárgaras con agua fría (en caso de dolor de garganta o sentir la garganta inflamada)

Usar irrigación salina o antivirales tópicos

En niños y adolescentes, se debe evitar el uso de medicamentos que contengan efedrina o pseudoefedrina, ya que no son recomendados para estas edades. Además, varios medicamentos para tratar el resfrío o la tos incluyen analgésicos, por lo que combinarlos con otro analgésico por separado puede implicar un riesgo de sobredosis.

Los antibióticos no ayudan con un resfrío. Estos son útiles en las infecciones bacterianas, no con las infecciones virales como los resfriados. Por eso repetimos siempre este axioma: “Un proceso viral que produce un resfrío se cura con antibióticos en una semana y sin antibióticos en 7 días”. Siempre es necesario recurrir al médico, y no automedicarse.

Más de doscientos virus pueden causar resfriados, pero los rinovirus lideran los contagios en menores, propagándose fácilmente por el aire y el contacto con objetos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para prevenir la transmisión del virus:

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos

Evitar tocarse la cara, la nariz o la boca con las manos sin lavar

Evitar el contacto cercano, como besar, dar la mano y compartir tazas y utensilios para comer, con otras personas que estén enfermos

Limpiar y desinfectar las superficies que se toca con frecuencia

Cubrirse la tos y los estornudos con el ángulo que se forma entre el brazo y el antebrazo, o usar pañuelos desechables

Luego tire el pañuelo y lávese las manos

Quedarse en casa si está enfermo

* La Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701) es médica otorrinolaringóloga - experta en olfato – alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).