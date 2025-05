¿La buena nutrición empieza por el desayuno? Tres opciones recomendadas por los nutricionistas

Muchos defienden el desayuno como una comida esencial para reponer energías tras una noche de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Mundial de la Nutrición, una de las discusiones que todavía divide a expertos y aficionados al bienestar es si es mejor empezar el día con un desayuno abundante o practicar el ayuno intermitente.

Esta práctica de extender el período sin comer ganó popularidad debido a sus presuntos beneficios en la salud metabólica y la gestión del peso. Sin embargo, el desayuno sigue siendo visto por muchos como la comida más crucial del día, fundamental para otorgar al cuerpo la energía necesaria después de una noche de ayuno.

La verdad es que no hay una respuesta única que se aplique a todos, y la elección entre uno y otro depende de los objetivos de salud, el estilo de vida y la respuesta personal de cada organismo.

La importancia de un desayuno nutritivo

Estudios refuerzan la significancia de un desayuno equilibrado para el bienestar general (Freepik)

Desayunar no es solo una tradición cultural, sino que también está respaldado por numerosas investigaciones que resaltan su importancia en la salud general. Según la Fundación Británica de Nutrición, un desayuno equilibrado puede mejorar la concentración, estabilizar los niveles de glucosa en sangre y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

Además, el American Journal of Clinical Nutrition destaca cómo un desayuno saludable activa el metabolismo, promoviendo la quema de calorías y ayudando en la gestión efectiva del peso corporal. Según un estudio allí publicado, cuando el desayuno es equilibrado y rico en proteínas y fibra, el cuerpo utiliza las calorías de manera más eficiente, lo que favorece la pérdida de peso o el mantenimiento del mismo.

¿Qué es lo más sano que se puede desayunar?

Para muchos especialistas, la quema de calorías y la gestión del peso están ligadas a un desayuno saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr un desayuno nutritivo, es ideal incluir una combinación de proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Por ejemplo, los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y aminoácidos esenciales. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition resalta que los huevos no solo ayudan en el desarrollo muscular, sino que también mejoran el rendimiento cognitivo.

El pan integral es otra opción recomendada, dado que contiene fibra que mejora la digestión y prolonga la sensación de saciedad. Como indica el American Journal of Clinical Nutrition, la fibra presente en el pan integral actúa como prebiótico, incentivando la salud intestinal.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health también defiende el consumo de frutas frescas en el desayuno por su alto contenido de vitaminas y antioxidantes, que apoyan la salud cardiovascular y ayudan a mantener niveles estables de azúcar en sangre.

Tres ideas de desayunos saludables

Los beneficios de consumir huevos van desde el desarrollo muscular y rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno proteico tradicional. Comenzar el día con una comida rica en proteínas es una excelente manera de alimentarse, por ejemplo, huevos revueltos con espinacas y una tostada de pan integral. Esta opción proporciona proteínas de alta calidad y fibra, ayudando a mantener el equilibrio energético y la saciedad prolongada. Desayuno vegano: pudding de chía. Para aquellos que prefieren una mañana libre de productos animales, el pudding de chía es ideal. Las semillas de chía, mezcladas con leche vegetal como la de almendra, forman un gel nutritivo y abundante. Este desayuno es fácil de preparar y se puede personalizar con frutas frescas como fresas o arándanos, añadiendo un toque de crocante con almendras o nueces. Además, las semillas de chía son ricas en omega-3, fibra y proteínas. Desayuno sin harinas: pancakes de banana y huevo. Una deliciosa opción sin harinas incluye pancakes de banana y huevo. Con solo dos huevos y una banana madura puede crearse una mezcla suave que, al ser cocida con aceite de coco, resulta en pancakes esponjosos y naturalmente dulces. Esta receta no solo es fácil, sino que también es perfecta para quienes buscan evitar los carbohidratos refinados.

Qué alimentos no se deben consumir en el desayuno

Consumir a diario cereales azucarados y bollería industrial tiene riesgos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ser la comida más importante del día, es fundamental evitar opciones poco saludables como cereales azucarados y bollería industrial. Estos alimentos, aunque convenientes, están asociados con picos rápidos en el azúcar en sangre, seguidos por una caída brusca de energía.

Además, el consumo frecuente de alimentos ricos en azúcares refinados y grasas trans puede incrementar el riesgo de enfermedades metabólicas. En cambio, optar por alimentos integrales y naturales ofrece una digestión más eficiente y una mayor sensación de saciedad, aportando al bienestar general.