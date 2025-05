De avances en el diagnóstico a la identificación de los asintomáticos: ¿hay más casos de celiaquía?

A pesar de los avances en los métodos diagnósticos, muchos pacientes siguen sin diagnóstico, especialmente aquellos que no presentan síntomas evidentes, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celiaquía es una enfermedad crónica causada por una reacción inmunitaria al ingerir gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. En Argentina, según datos del Ministerio de Salud, se estima que uno de cada 167 adultos convive con esta condición, mientras que entre los niños la prevalencia asciende a uno de cada 79. El tratamiento es claro y único: mantener una dieta estricta libre de gluten durante toda la vida.

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Celiaquía, una fecha que busca visibilizar esta patología y los desafíos que enfrentan quienes la padecen. La enfermedad puede presentarse en cualquier etapa de la vida y con síntomas muy variables, que van desde trastornos digestivos como diarrea hasta anemia, pérdida de peso o caída del cabello. También existen casos en los que no se manifiestan síntomas, lo que complejiza su diagnóstico.

Frente a este abanico de presentaciones clínicas, el proceso diagnóstico puede implicar distintas pruebas. En general, se comienza con análisis de sangre que detectan anticuerpos específicos. Sin embargo, cuando los resultados no son concluyentes, se puede recurrir a una videogastroscopía —una endoscopía que permite obtener muestras de las vellosidades intestinales— para confirmar o descartar la enfermedad.

El diagnóstico de la celiaquía comienza con la sospecha clínica del médico, que observa síntomas clásicos como diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de la celiaquía

En este contexto, especialistas consultados por Infobae analizaron si hay un incremento en los diagnósticos en los últimos años, a qué se debe y qué depara el futuro de este cuadro en cuanto a abordajes clínicos.

Horacio Rubio, gastroenterólogo y expresidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, conversó con Infobae y explicó que “hay más pacientes celíacos desde las últimas décadas del siglo veinte. Sin duda porque se han podido diagnosticar más, con más facilidad, por métodos simplificados, menos costosos y menos invasivos”.

Según señaló, “estos se pueden utilizar en más personas y en casos con síntomas mínimos. Antes, la restricción de los procedimientos diagnósticos solo justificaban la evaluación de los que tenían un cuadro sintomático florido”. Además, sostuvo que “el grado de sospecha y el alerta ha crecido notoriamente”.

En relación con el aumento de los casos, Rubio agregó: “Fuera del diagnóstico más frecuente, parecería que el número de pacientes está aumentando en forma similar al de varias entidades que tienen en su génesis fenómenos de auto inmunidad. Diversas teorías tratan de explicar esto”.

Horacio Rubio, gastroenterólogo, destaca que desde las últimas décadas del siglo XX ha aumentado el número de pacientes diagnosticados, debido a la mayor facilidad de los métodos diagnósticos y a la creciente sospecha médica de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también se refirió a los métodos actuales de detección: “El diagnóstico suele hacerse por un análisis de sangre en que se miden unos anticuerpos específicos. Esto permite incluirlos en una rutina de laboratorio de personas que han tenido síntomas dudosos o que no han tenido ninguno, pero padecen enfermedades que suelen asociarse a la enfermedad celíaca con mayor frecuencia (diabetes tipo 1, problemas de tiroides, entre muchas otras)”.

Rubio detalló que en la mayoría de los casos se deberá demostrar la alteración de las vellosidades intestinales en una muestra de biopsia obtenida por endoscopía.

Y describió: “El cuadro típico es el de diarreas crónicas severas, falta de crecimiento en niños. Malestar abdominal con meteorismo, anemia, desmineralización ósea, trastornos en la fertilidad, algunas dermatitis, alteración del hepatograma y trastornos neurológicos en los adultos”.

Los expertos coinciden en que la alimentación sin gluten es más variada que hace 10 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Debemos saber que en la mayoría de los casos la presentación no es la típica y que en un altísimo porcentaje son totalmente asintomáticos. Es importante descubrir la enfermedad, ya que el diagnóstico fundamenta la restricción del gluten en la dieta”, planteó Rubio.

Por su parte, el gastroenterólogo Edgardo Smecuol, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Gastroenterología, “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, le dijo a Infobae: “El número de pacientes celíacos que se conoce en Argentina y en el mundo se ha incrementado en los últimos años. Por una parte, esto se debe a la mayor difusión del conocimiento de la enfermedad entre médicos y en la comunidad médica, así como a la mayor disponibilidad de metodologías diagnósticas más sencillas. Es decir, tanto el médico como el paciente lo tienen más en cuenta y los métodos se han hecho más accesibles”.

Sin embargo, Smecuol también destacó que el crecimiento de los casos de enfermedad celíaca va más allá del aumento de los diagnósticos: “Se estima que hay un verdadero crecimiento más allá del aumento en los diagnósticos, por varios motivos. En primer lugar, porque hoy en día la dieta con gluten es parte esencial de la cultura occidental, especialmente en los sectores económicos más desfavorecidos, que consumen grandes cantidades de gluten, harina y carbohidratos”. Además, agregó: “El trigo de hoy tiene un contenido de gluten mucho mayor que antes, debido a modificaciones genéticas, hibridaciones y otros procesos realizados para hacerlo más rentable para la industria de los panificados”.

Según Smecuol, la enfermedad celíaca puede tener formas extraintestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también hizo énfasis en los cambios que está experimentando la microbiota intestinal en diversas sociedades, lo cual podría estar favoreciendo el inicio de la enfermedad celíaca: “El mundo de la microbiota, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la enfermedad celíaca, experimenta cambios en diversas sociedades que probablemente están favoreciendo el inicio de la enfermedad”.

En cuanto al diagnóstico, Smecuol explicó que el proceso comienza con la sospecha clínica por parte del médico, que evalúa una sintomatología clásica de la enfermedad celíaca.

El gastroenterólogo subrayó que, aunque la enfermedad puede presentar signos clásicos como dolor abdominal, distensión, diarrea y pérdida de peso, también existen pacientes que no presentan síntomas digestivos. “Hoy sabemos que también hay pacientes que no presentan síntomas digestivos y solo tienen manifestaciones extraintestinales, como una enfermedad de ampollas en la piel llamada dermatitis herpetiforme, anemia, osteoporosis, trastornos ginecológicos y obstétricos, entre otros”, dijo Smecuol.

Y amplió: “La enfermedad puede ser asintomática, lo cual es común en familiares de pacientes celíacos que no presentan ningún síntoma, pero a los que ya se les ha diagnosticado la enfermedad celíaca”.

El diagnóstico de la celiaquía puede requerir análisis de sangre para detectar anticuerpos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Smecuol aclaró que muchos pacientes que inicialmente se reconocen como asintomáticos descubren, al iniciar la dieta, que “tenían algún síntoma, como simple astenia o falta de energía, trastornos del sueño u otros trastornos inespecíficos, los cuales mejoran con la dieta libre de gluten”.

A su turno, Fabio Nachman (MN 96066), jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Fundación Favaloro, planteó ante la consulta de Infobae: “El diagnóstico de la enfermedad celíaca se representa como un gran iceberg. O sea, el iceberg representa lo que está flotando, lo que se diagnosticó. Y se estima que aproximadamente el 80% de los pacientes todavía no tienen diagnóstico porque son asintomáticos, porque el médico que lo trata no lo sospecha o porque la clínica no condice con lo que se conoce de la enfermedad celíaca. Esto puede deberse a síntomas leves o atípicos, o a la falta de conciencia sobre la enfermedad".

Respecto al aumento de la prevalencia, Nachman comentó: “El aumento de la prevalencia está por verse. Yo creo que hace falta años para ver la evolución. Por ahora, lo que parece más fuerte es la mayor sospecha. La gente lo conoce más y los métodos diagnósticos también mejoraron”.

Actualmente es posible adaptar numerosas recetas con harinas para que sean sin gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el diagnóstico de la enfermedad, detalló: “La manera de hacer diagnóstico de la enfermedad celíaca es mediante el dosaje de anticuerpos específicos y la endoscopia con biopsia de la segunda porción duodenal. Esto siempre que exista la sospecha de la enfermedad celíaca. El médico, llámese por anemia, por dispepsia, por trastornos metabólicos, por reflujo, por diarrea, por constipación o sobrepeso, entre otras cosas, puede solicitar el estudio de anticuerpos para diagnosticar la enfermedad celíaca y eventualmente también lo confirma con la biopsia duodenal. Y muchas veces, por hallazgo en endoscopia, se puede ver el duodeno, la primera porción, que está atrofiada y se toma biopsia, y luego los anticuerpos”.

Finalmente, Nachman se refirió a los avances en la oferta de alimentos sin gluten, al plantear que hay mayor conocimiento de parte de nutricionistas y pacientes: “La realidad es que en los últimos años, en la última década, la cantidad de oferta de alimentos para pacientes celíacos es enorme, tanto procesados como harinas de distintos tipos de cereales, y son muy nutritivos. La cantidad de opciones que hay es enorme en comparación a los últimos diez años".