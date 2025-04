Hambre e irritabilidad: la ciencia explica por qué hay gente que se enoja cuando tiene hambre

Un estudio explica por qué cambia nuestro estado de ánimo cuando tenemos hambre (Imagen ilustrativa de Infobae)

El hambre no solo es una señal de que el cuerpo necesita alimento, sino que también puede desencadenar una serie de reacciones emocionales intensas. Según informó un estudio publicado en la revista PLOS ONE, existe una relación directa entre la falta de comida y sentimientos de irritabilidad, enojo y ansiedad. Este fenómeno tiene raíces biológicas que explican por qué algunas personas son más propensas a experimentar cambios de humor cuando no han comido.

De acuerdo con los hallazgos, el descenso en los niveles de glucosa en la sangre es uno de los principales factores que contribuyen a este estado emocional alterado. Cuando el cuerpo no recibe suficiente alimento, los niveles de azúcar en la sangre disminuyen, lo que afecta directamente el funcionamiento del cerebro. En respuesta, el organismo libera hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, que pueden intensificar la sensación de nerviosismo y agresividad.

El impacto de la glucosa y las hormonas del estrés en el cerebro

El cerebro, como órgano vital, depende de un suministro constante de glucosa para funcionar de manera óptima. Cuando los niveles de azúcar en la sangre caen, el cerebro entra en un “modo de supervivencia”, priorizando funciones esenciales y dejando de lado aspectos como la paciencia y el control emocional. Según detalló el estudio publicado en PLOS ONE, esta respuesta biológica puede explicar por qué las personas se sienten más irritables o incluso agresivas cuando tienen hambre.

Además, el cuerpo responde a la falta de alimento liberando hormonas del estrés. El cortisol, conocido como la “hormona del estrés”, y la adrenalina, que prepara el cuerpo para situaciones de emergencia, aumentan en el torrente sanguíneo. Estas sustancias no solo incrementan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, sino que también contribuyen a un estado de ansiedad que puede amplificar las emociones negativas.

La sensibilidad emocional y su relación con el hambre

Las personas emocionalmente sensibles tienden a ser más receptivas a estos cambios en su cuerpo ante la falta de alimentos (Freepik)

No todas las personas experimentan el hambre de la misma manera. Según consignó el estudio, las personas emocionalmente sensibles tienden a ser más receptivas a los cambios en su cuerpo, lo que las hace más vulnerables a los efectos emocionales de la falta de alimento. Esta sensibilidad puede intensificar los cambios de humor y las emociones negativas, como la irritabilidad y el enojo, cuando los niveles de glucosa disminuyen.

PLOS ONE también destacó que esta conexión entre hambre y emociones no solo se basa en la biología, sino también en la percepción individual. Otro estudio citado en el informe encontró que los participantes asociaban consistentemente el hambre con sentimientos de enojo e irritabilidad, lo que sugiere que la experiencia subjetiva juega un papel importante en cómo se manifiestan estas emociones.

Estrategias para manejar la irritabilidad causada por el hambre

Existen formas de manejar estos efectos y mantener un estado emocional equilibrado, dice el estudio (Freepik)

Aunque el hambre puede desencadenar reacciones emocionales intensas, existen formas de manejar estos efectos y mantener un estado emocional equilibrado. Según informó PLOS ONE, una de las estrategias más efectivas es mantener una alimentación regular y equilibrada. Consumir comidas saludables en horarios consistentes ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, reduciendo así la probabilidad de experimentar irritabilidad.

Los alimentos ricos en fibra y proteínas son especialmente útiles, ya que proporcionan una sensación de saciedad más prolongada y ayudan a evitar fluctuaciones bruscas en los niveles de glucosa. Incorporar estos alimentos en la dieta diaria puede ser clave para prevenir los cambios de humor asociados con el hambre.

Además, practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga, puede ser beneficioso para reducir el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan a la falta de alimento. Estas prácticas no solo ayudan a manejar las emociones, sino que también promueven una mayor conciencia emocional, permitiendo a las personas identificar y controlar sus reacciones ante el hambre.

El hambre como un fenómeno complejo

El hambre no es solo una necesidad fisiológica, sino un fenómeno complejo que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Según los estudios citados, los factores biológicos, como los niveles de glucosa y las hormonas del estrés, desempeñan un papel crucial en la forma en que las personas experimentan el hambre. Sin embargo, la sensibilidad emocional y la percepción individual también son elementos clave que influyen en la intensidad de estas reacciones.

Entender cómo el hambre afecta el estado emocional puede ayudar a las personas a tomar medidas preventivas y a manejar mejores sus emociones en situaciones de ayuno o falta de alimento. Comer de manera regular, elegir alimentos nutritivos y practicar técnicas de relajación son algunas de las estrategias recomendadas para mantener el equilibrio emocional y evitar que el hambre se convierta en un detonante de irritabilidad.