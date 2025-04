Un avance en la lucha contra el cáncer: cómo es el dispositivo que pueden potenciar la inmunoterapia

El dispositivo implantable IL-12, diseñado para liberar interleucina-12 en el sitio del tumor, permite al sistema inmunológico atacar de manera más eficiente los tumores y las metástasis, sin los efectos secundarios comunes en otras terapias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020, según los últimos datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad causó casi 10 millones de fallecimientos. Entre los tipos más comunes y letales se incluyen el melanoma, los tumores pancreáticos y los colorrectales. En este contexto, un reciente avance de un equipo de investigadores de la Universidad Rice podría cambiar el panorama de las patologías oncológicas: un dispositivo implantable capaz de generar una respuesta inmunitaria local que podría ofrecer nuevas alternativas en la lucha contra estos cánceres de difícil tratamiento.

Este dispositivo se denomina “fábrica de citoquinas IL-12″ y tiene la capacidad de liberar interleucina-12 (IL-12) de manera localizada en el sitio del tumor. Esta sustancia es clave para activar una respuesta inmunitaria fuerte y eficaz. Según el trabajo publicado en The Journal of ImmunoTherapy of Cancer, “las fábricas de citoquinas IL-12 pueden tratar eficazmente una amplia gama de tipos de cáncer”, el método, dicho de manera sencilla, es como una alarma que suena solo donde está el tumor, despertando al sistema inmunológico para que ataque y destruya el cáncer. Así, se asegura la “zona mala”, sin lastimar el resto del cuerpo.

Es que la liberación controlada de IL-12 permite que el sistema inmunológico ataque los tumores de manera más eficiente y sin los efectos secundarios graves que suelen acompañar a las terapias tradicionales. Omid Veiseh, profesor de bioingeniería, director de la facultad de Rice Biotech Launch Pad y autor principal correspondiente de la publicación, explicó en un comunicado de prensa: “Diseñamos la fábrica de citoquinas IL-12 para mejorar los enfoques de inmunoterapia minimizando la toxicidad, una necesidad crítica en el tratamiento de cánceres particularmente agresivos”.

Los avances en la lucha contra el cáncer requieren años de investigación y experimentación en laboratorios, donde expertos como los de la Universidad Rice desarrollan soluciones innovadoras como el dispositivo que libera IL-12, destinado a mejorar la respuesta inmunológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque también tiene el potencial de atacar tanto los tumores primarios como las metástasis, que son responsables de la mayor parte de las muertes por cáncer. De acuerdo a lo expresado en el comunicado de prensa emitido por la casa de altos estudios, “las fábricas de citocinas IL-12 en combinación con inhibidores de puntos de control eliminaron con éxito tumores locales y distales en modelos preclínicos de melanoma metastásico y cánceres colorrectales y pancreáticos”.

Estos avances, aún se encuentran en etapas experimentales, ya que los expertos aclaran que “demostró seguridad tanto en modelos de ratones como de primates no humanos”.

Avance en el tratamiento del melanoma

El melanoma es un tipo de cáncer de piel altamente agresivo que se caracteriza por su rápida diseminación. Aunque los tratamientos actuales han mostrado algunos avances, su efectividad aún es limitada, especialmente cuando el tumor se encuentra en etapas metastásicas.

El melanoma es uno de los cánceres más agresivos, y aunque los tratamientos actuales no siempre son eficaces, el avance del dispositivo IL-12 promete una nueva esperanza para los pacientes al mejorar la respuesta inmunitaria en el sitio exacto del tumor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nuevo enfoque tiene el potencial de aumentar la eficacia de las terapias inmunológicas al generar una respuesta inmunitaria robusta directamente en el sitio del tumor. Es que este tratamiento no solo se dirige a los tumores primarios, sino que también tiene el potencial de eliminar las metástasis distales, una característica esencial en el tratamiento del melanoma metastásico, ya que las metástasis son responsables de la mayoría de las muertes por esta enfermedad.

Según Veiseh, “la IL-12 es particularmente eficaz en comparación con otras citocinas, ya que nuestra investigación demuestra que otras reclutan principalmente poblaciones homogéneas de linfocitos T y muestran una eficacia reducida con el tiempo, mientras que la IL-12 genera una respuesta antitumoral más robusta al reclutar un repertorio más amplio y duradero de linfocitos T dirigidos a tumores”. Dicho con una analogía, si la IL-12 fuera un entrenador de fútbol, arma un equipo con jugadores variados y duraderos, mientras que otras citocinas solo eligen a los mismos jugadores, que se cansan con el tiempo. De este modo, el tratamiento es más efectivo al atacar a los tumores.

El estudio también ha resaltado que la respuesta inmunitaria inducida por IL-12 es más duradera y robusta que otras terapias existentes, lo que podría mejorar significativamente la supervivencia de los pacientes. Pero este enfoque, además, tiene el potencial de ofrecer una opción de tratamiento menos tóxico en comparación con la quimioterapia tradicional.

Los modelos preclínicos en primates no humanos también han mostrado que el dispositivo IL-12 es seguro, lo que representa un paso crucial hacia los ensayos clínicos en humanos para tratar cánceres como el pancreático y colorrectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aprovechar el sistema inmunitario celular para atacar tumores sólidos es un enfoque común, aunque a menudo complejo, en la lucha contra el cáncer, ya que el reto asociado de un tratamiento eficaz sin toxicidad sigue siendo difícil de alcanzar”, afirmó el profesor adjunto de otorrinolaringología en la Universidad de Stanford, Nathan Reticker-Flynn.

Y agregó: “Nuestro estudio demuestra no solo la eficacia de esta tecnología en modelos preclínicos, sino también su perfil de seguridad, un aspecto crucial a medida que avanzamos hacia los ensayos clínicos. Esta investigación representa un avance importante en la búsqueda de tratamientos más eficaces para los pacientes que luchan contra el cáncer metastásico”.

Avance en los cánceres pancreático y colorrectal

El cáncer pancreático es uno de los tipos más letales, conocido por su diagnóstico tardío y la diseminación temprana a otros órganos. El tratamiento convencional, que incluye la quimioterapia y la inmunoterapia, ha tenido un éxito limitado, especialmente en los casos avanzados. La tasa de supervivencia sigue siendo extremadamente baja. En este contexto, este avance ofrece nuevas perspectivas.

La liberación controlada de IL-12, directamente en el sitio del tumor, activa una respuesta inmunitaria más robusta, mejorando la eficacia del tratamiento sin los efectos secundarios de la quimioterapia tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que con el melanoma, la capacidad de IL-12 para inducir una respuesta inmune localizada en el sitio del tumor mejora la precisión del tratamiento. Este enfoque puede ser especialmente importante para los pacientes con cáncer pancreático avanzado, cuyas opciones de tratamiento han sido muy limitadas.

El cáncer colorrectal, al igual que el pancreático, es conocido por su alta tasa de metástasis. Los estudios preclínicos han demostrado que, al liberar IL-12 directamente en el microambiente tumoral, el dispositivo puede mejorar la respuesta inmune y atacar las células tumorales de manera más eficaz. Esta capacidad es clave para el tratamiento del cáncer colorrectal avanzado, que es resistente a muchas terapias estándar.

“Al administrarse en combinación con la terapia de puntos de control, el tratamiento con la fábrica de citocinas IL-12 generó inmunidad abscopal sistémica, previniendo la proliferación tumoral subcutánea en 8/9 ratones con cáncer colorrectal y la metástasis pulmonar en ratones con melanoma. Además, esta plataforma fue bien tolerada en un primate no humano sin signos de toxicidad”, destacaron los investigadores en el trabajo.

Esto, dicho de manera sencilla, es como si el sistema inmunológico fuera un ejército que, al atacar un enemigo en una ciudad, también activara soldados para que eliminen bases enemigas en otras ciudades lejanas, todo mientras las tropas siguen funcionando sin agotarse ni perder energía.