Las potentes resonancias magnéticas ayudan a la cirugía para la epilepsia

MIÉRCOLES, 26 de marzo de 2025 (HealthDay News) -- La primera señal de convulsiones en Amanda Bradbury fueron auras en su visión que aparecieron alrededor de los 19 años.

Luego vinieron episodios frecuentes de ansiedad, dificultad para mantener la concentración y seguir conversaciones, olvido de cosas y dificultad para hablar o incluso tragar.

"Una de las cosas que sucedían antes de una convulsión es que tenía una intensa sensación de miedo, que ahora me doy cuenta de que estaba relacionada con las convulsiones", recordó Bradbury, ahora de 29 años, en un comunicado de prensa.

"Empecé a salir de casa mucho menos por los nervios, porque puede afectar tu memoria cuando tienes una convulsión", continuó Bradbury. "Estaría demasiado nervioso para hablar, porque me confundiría. Cada vez me sentía más inseguro de lo que estaba pasando".

Bradbury sufría de epilepsia focal, un tipo en el que las convulsiones se propagan desde una región fallida dentro del cerebro. En su caso, el conjunto errante de neuronas, llamado lesión, estaba en su amígdala, la parte del cerebro que controla las emociones, lo que explica por qué sintió miedo antes y durante una convulsión.

Los médicos curaron su epilepsia con una cirugía que extirpó su lesión. Tomaron esta medida después de que tres medicamentos diferentes no lograron detener sus convulsiones.

Ahora, un nuevo avance podría significar que incluso más pacientes con epilepsia resistente a los medicamentos tendrán esa misma opción disponible.

La lesión en el cerebro de Bradbury era lo suficientemente grande como para aparecer en los escáneres de resonancia magnética estándar, pero muchas personas tienen lesiones que causan convulsiones que son demasiado pequeñas para aparecer en esas exploraciones.

Pero los investigadores han encontrado una manera de usar escáneres de resonancia magnética de 7 Tesla, que generan un campo magnético de más del doble de la fuerza de los escáneres estándar, para encontrar lesiones que causan epilepsia en los rincones más oscuros del cerebro.

Anteriormente, los escáneres de resonancia magnética 7T han sufrido puntos negros de señal en partes cruciales del cerebro, más comúnmente en los lóbulos temporales, donde surgen la mayoría de los casos de epilepsia.

Para superar estos puntos negros, los investigadores implementaron una técnica de resonancia magnética llamada "transmisión paralela", que utiliza ocho transmisores alrededor del cerebro en lugar de uno.

"Solía darse el caso de que los escáneres de resonancia magnética usaban un solo transmisor de radio, pero de manera similar a cómo los enrutadores wifi individuales dejan áreas donde tendrá dificultades para obtener una señal, por lo que estos escáneres tenderían a dejar puntos negros en los escáneres cerebrales donde era difícil distinguir el tejido relevante", dijo el investigador Chris Rodgers. dijo en un comunicado de prensa un profesor de imágenes biomédicas de la Universidad de Cambridge.

"Ahora, mediante el uso de múltiples transmisores de radio colocados alrededor de la cabeza de los pacientes, como tener una malla wifi alrededor de su casa, podemos obtener imágenes mucho más claras con menos puntos negros", dijo. "Esto es importante para las exploraciones de la epilepsia porque necesitamos ver con mucha precisión qué parte del cerebro se está comportando mal".

Los investigadores probaron este método con 31 pacientes con epilepsia cuyas convulsiones no respondían a la medicación.

Los resultados muestran que el escáner 7T de transmisión paralela identificó lesiones nunca antes vistas en nueve de los pacientes, y en otros cuatro confirmaron lesiones sospechosas. En otros cuatro pacientes, la exploración mostró que las lesiones sospechosas no eran, de hecho, la causa de sus convulsiones.

Las imágenes del escáner 7T potenciado fueron más claras que las imágenes de resonancia magnética 7T convencionales en más de la mitad de los casos, y en los casos restantes las imágenes fueron igualmente claras.

Como resultado de estos hallazgos, 18 de los 31 pacientes tuvieron cambios en el manejo de la epilepsia:

A nueve pacientes se les ofreció cirugía para extirpar sus lesiones, y a otro se le sometió a cirugía láser.

Tres pacientes tenían lesiones demasiado complejas para que la cirugía fuera una opción.

A cinco pacientes se les ofreció una técnica alternativa que utiliza electrodos para identificar lesiones y controlar las convulsiones.

"Tener una epilepsia que no responda a los medicamentos anticonvulsivos puede tener un impacto enorme en la vida de los pacientes, con frecuencia afectando a su independencia y a su capacidad de mantener un trabajo", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, el Dr. Thomas Cope, profesor clínico de neurología de la Universidad de Cambridge.

"Sabemos que podemos curar a muchos de estos pacientes, pero eso requiere que podamos determinar exactamente en qué parte del cerebro está la raíz de sus convulsiones", dijo Cope. "Los escáneres 7T se han mostrado prometedores en los últimos años desde su introducción, y ahora, gracias a esta nueva técnica, más pacientes con epilepsia serán elegibles para una cirugía que les cambiará la vida".

Antes de su cirugía, las grabaciones de ondas cerebrales revelaron que Bradbury había estado sufriendo convulsiones varias veces al día. Había pensado que tal vez sucedían un par de veces a la semana.

Poco después de que Bradbury se sometiera a su cirugía, comenzó a sentirse mejor: menos cansada y ansiosa, más enérgica, más capaz de concentrarse y concentrarse.

"Una vez que me sometí a la cirugía, a pesar de toda la curación, obviamente fue la decisión correcta", dijo Bradbury. "De repente me di cuenta de que soy capaz de hacer muchas otras cosas. Me hizo empezar a pensar, oh, ¿qué puedo hacer? Las cosas se sentían mucho más posibles, como si de repente pudiera hacer muchas más cosas".

Estos incluyen las tareas más mundanas. "Una cosa que puedo hacer mucho más fácil ahora es limpiar la cocina", dijo Bradbury. "Puedo ponerme de pie, concentrarme en lo que estoy haciendo y charlar mientras lo hago".

Las posibilidades se extienden a mayores ambiciones. Bradbury quería ser diseñadora de interiores e incluso asistió a un curso en la universidad, pero su epilepsia hizo que abandonara los estudios.

Ahora trabaja en la administración de oficinas, pero planea volver al diseño de interiores como pasatiempo.

"Quiero tratar de hacer cosas que disfrute, como el diseño de interiores y cosas que sean artísticas", dijo Bradbury. "Quiero experimentar más estas cosas".

El nuevo estudio aparece en la revista Epilepsia.

Más información

La Fundación para la Epilepsia ofrece más información sobre la cirugía de la epilepsia.

FUENTE: Universidad de Cambridge, comunicado de prensa, 20 de marzo de 2025