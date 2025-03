La goma de mascar puede ser una fuente oculta de microplásticos

MIÉRCOLES, 26 de marzo de 2025 (HealthDay News) -- ¿Esa barra de chicle que está masticando? Puede ser fresco como menta, pero también puede venir con algo extra: pequeños trozos de plástico.

Un nuevo estudio encuentra que un chicle puede liberar cientos, posiblemente miles, de microplásticos en la saliva.

Y los investigadores advierten que puede ser una fuente oculta de exposición al plástico que muchas personas pasan por alto.

El pequeño estudio piloto, que ahora está bajo revisión por pares, fue presentado el martes en una reunión de la American Chemical Society en San Diego. Las investigaciones presentadas en las reuniones deben considerarse preliminares.

"Nuestro objetivo no es alarmar a nadie", dijo a CNN el autor principal del estudio, Sanjay Mohanty, profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Samueli de la Universidad de California, en Los Ángeles. "Los científicos no saben si los microplásticos no son seguros para nosotros o no. No hay ensayos en humanos. Pero sabemos que estamos expuestos a los plásticos en la vida cotidiana, y eso es lo que queríamos examinar aquí".

Los microplásticos son pequeños trozos de plástico de menos de cinco milímetros.

Pueden entrar en el cuerpo a través de los alimentos o el aire y se han encontrado en los pulmones, la placenta, el cerebro e incluso en los testículos.

Muchos alimentos se contaminan durante el envasado y el procesamiento, pero la goma de mascar se destaca por una razón principal: su base a menudo contiene plástico real.

"La goma de mascar es uno de los alimentos que elegimos porque es el único alimento en el que se utiliza polímero plástico como ingrediente", dijo Mohanty a CNN en un correo electrónico. "Otros alimentos están contaminados con microplásticos debido a la forma en que se procesan y empaquetan".

Se cree que el estudio es el primero en examinar o comparar "los microplásticos en las gomas de mascar disponibles comercialmente", añadió Mohanty.

Los investigadores probaron 10 gomas de mascar populares que se venden en los EE. UU. La mitad eran sintéticas y la otra mitad estaban hechas con ingredientes naturales. Una persona masticó cada chicle durante aproximadamente cuatro minutos mientras se recogía la saliva. A continuación, se analizó en busca de partículas microplásticas.

El resultado: masticar un gramo de goma de mascar liberó un promedio de 100 microplásticos. Un chicle no identificado liberó hasta 637 partículas por gramo.

Dado que los chicles en barra a menudo pesan más que eso, la verdadera exposición podría ser mayor.

Además, el 94% de los microplásticos aparecieron en los primeros ocho minutos de masticación.

Sorprendentemente, los naturales y sintéticos tuvieron un rendimiento similar. En promedio, las gomas sintéticas tenían 104 partículas por gramo, mientras que las naturales tenían 96.

Ambos tipos liberaron principalmente cuatro tipos de plástico: poliolefinas, politereftalatos, poliacrilamidas y poliestirenos.

Estos son los mismos materiales que se encuentran en muchos bienes de consumo y envases de plástico, dijo a CNN en un correo electrónico Tasha Stoiber, científica principal del Grupo de Trabajo Ambiental, una organización de salud ambiental sin fines de lucro.

David Jones, profesor de la Facultad de Medio Ambiente y Ciencias de la Vida de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, revisó los hallazgos.

La liberación de microplásticos no fue inesperada, dijo.

"Si sometemos cualquier tipo de plástico a estrés, ya sea calor, fricción, luz solar, agua de mar o, en este caso, una masticación vigorosa, sabemos que los microplásticos se liberarán del material plástico", dijo Jones. "Inhalamos, ingerimos y bebemos unas 250.000 partículas de plástico al año sin intentarlo. Pero al menos ahora tenemos algunos datos sólidos y es un buen punto de partida para futuras investigaciones".

La Asociación Nacional de Confiteros, que representa a los fabricantes de goma de mascar, dijo que "la goma de mascar es segura para disfrutarla como lo ha sido durante más de 100 años. La seguridad alimentaria es la prioridad número uno para las empresas de confitería de Estados Unidos".

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ofrece más información sobre los microplásticos y nanoplásticos en los alimentos.

FUENTE: CNN, 25 de marzo de 2025