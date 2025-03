Los peligros del exceso de redes sociales: cómo repercutenen en la adolescencia

Alejandra Doretti en Infobae en vivo

La salud mental de los adolescentes nunca estuvo tan en foco. La psiquiatra Alejandra Doretti, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), reflexionó en profundidad sobre los desafíos emocionales de la adolescencia y la crisis de vínculo entre padres e hijos. Lo hizo en el marco del análisis de la serie Adolescencia, recientemente estrenada en Netflix, que expone con crudeza el impacto de las redes sociales, la violencia escolar y los vacíos de contención familiar. “Hay como un desconocimiento, como si dijeran ‘este no es mi hijo, ¿cómo pudo hacer algo así?’”, expresó Doretti. Y subrayó: “La adolescencia es muy difícil por muchos motivos, pero uno es este: ese chico que creíamos entender, ya no es ese chico. Aparecen otras cosas”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En ese contexto, Doretti profundizó sobre el fenómeno de la “opacidad” adolescente, la creciente exposición en redes sociales y el lugar desbordado que ocupa la escuela como espacio donde estallan todos los conflictos que la sociedad no logra resolver.

La serie Adolescencia, recientemente estrenada en Netflix, fue el disparador de una conversación sobre salud mental juvenil, redes sociales y vínculos familiares, que Alejandra Doretti analizó desde una perspectiva clínica y social (Escena de 'Adolescencia')

La psiquiatra destacó que la serie no ofrece lecciones ni respuestas, sino que “visibiliza, teatraliza y pone en la pantalla aquello que es muy difícil de verbalizar”. La posibilidad de pensar en una ficción permite a las familias hablar de estos temas sin el dolor de lo personal. “Porque no es tu hijo, no es tu hija, no es tu escuela. Es algo que pasa en la pantalla. Y eso abre el juego para que todos podamos charlar”, destacó la analista invitada.

Uno de los puntos más fuertes del debate fue el papel de la escuela como epicentro de todas las tensiones sociales. En palabras de Doretti: “La escuela es el escenario principal y por eso la pandemia fue tan complicada al no tener ese escenario”. Para la especialista, todos los conflictos —familiares, emocionales, sociales— terminan estallando en la institución escolar. Desde una separación de los padres, la muerte de un familiar, hasta una enfermedad de un hermanito. “Todo explota en la escuela”, afirmó.

En diálogo con Infobae en Vivo, Doretti analizó también el cambio profundo en el contrato padres-escuela. Hoy, explicó, la autoridad de la institución está bajo sospecha constante. “Cada acción está en cuestión: si intervino, si no intervino, si la preceptora dijo o no dijo. Cuando explota algo en la escuela, es muy difícil generar dispositivos de resolución. Entra en cortocircuito con padres, con chicos, con docentes”, indicó.

La psiquiatra Alejandra Doretti, integrante de la Asociación Psicoanalítica Argentina, advirtió en diálogo con Infobae en Vivo que los adolescentes pierden transparencia emocional para sus padres, lo que genera desconcierto y distancia afectiva

La psiquiatra alertó también sobre la soledad con la que muchas veces trabajan los docentes: “Tendemos a verlos en un vacío existencial, como si no fueran también productos de esta época. No cayeron de otro planeta. Viven en nuestra época, se formaron en nuestra época, también están atravesados por esta crisis”.

En el programa también se abordó con énfasis el papel de las redes sociales. En ese punto, Doretti fue contundente: “La violencia en redes es impune y anónima. No es como darle una piña a alguien en el patio y que todos lo vean. Acá se puede opinar, juzgar, humillar, y al día siguiente ese chico llega al colegio y no hay vuelta atrás”. Advirtió que el bullying digital hoy se ubica a la misma altura que la depresión como causa de intentos de suicidio en adolescentes.

Respecto de la pérdida de “transparencia” de los adolescentes, Doretti explicó que los padres muchas veces quedan desorientados ante ciertas conductas: “Cuando aparecen consumos, impulsividades, dicen ‘este no es mi hijo’. Como si los adolescentes se volvieran opacos. Antes entendías lo que le pasaba. Ahora no. Y eso genera un extrañamiento muy fuerte”. La serie Adolescencia ilustra este fenómeno de manera inquietante: una familia aparentemente funcional se enfrenta a una situación límite que jamás había imaginado.

Otro punto que resonó en la conversación fue la creciente crisis de simetría en los vínculos familiares y escolares. Doretti señaló: “Los padres dicen ‘no me quiero poner autoritario’, entonces se vuelven amigos, hermanos, compañeros. Pero la autoridad es necesaria. La escuela también está atravesada por esa crisis”. En este sentido, aseguró que hay una confusión muy peligrosa entre autoridad y autoritarismo: “Los chicos, sobre todo los adolescentes, buscan el límite. Es su naturaleza”.

La psiquiatra explicó que la escuela ha quedado como único lugar de contención de conflictos que exceden su función, desde duelos familiares hasta problemas de conducta, convirtiéndose en un centro neurálgico sobreexigido y cuestionado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae en Vivo se debatieron también las posibles regulaciones al uso de redes sociales por parte de menores. Países como Australia, Dinamarca y Francia tienen restricciones avanzadas: desde la prohibición de celulares en escuelas hasta la limitación del acceso a redes antes de los 16 años. Doretti valoró la intención, aunque recordó que “lo esencial no es la prohibición, sino el modo en que se usa la tecnología”.

Para la psiquiatra, los padres siguen siendo los “interlocutores privilegiados” de los adolescentes. Aun cuando parezca que no escuchan, aun cuando el mundo digital los aleje. “Hay un canal que se construyó desde chicos. Van a venir a discutir, a decir que todo lo que decimos está mal, pero vamos a saber por dónde están circulando”, reflexionó.

Remarcó, además, que el abordaje del universo digital exige una alfabetización emocional. “Los adolescentes buscan sentido. Las redes no lo ofrecen. Están hechas para vaciar. Por eso, la clave está en que los chicos se suban a proyectos con sentido, que les hablen de ellos, que los conecten con otros. Ahí está la salida”, concluyó.