Avances en tratamiento de la hemofilia, una de las 8.000 enfermedades raras globales

El 90 por ciento de las enfermedades poco frecuentes no cuenta con un tratamiento adecuado lo que impacta a millones de personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hemofilia forma parte del grupo de las casi 8.000 Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) o también llamadas enfermedades raras en la que la sangre no coagula de la forma habitual porque no tiene suficientes proteínas de coagulación (factores de coagulación), lo que resulta en hemorragias que pueden ocurrir de manera espontánea o tras sufrir heridas o procedimientos quirúrgicos.

“La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se padece desde el nacimiento, a la persona afectada le faltan el factor VIII o IX de su coagulación y puede presentar sangrados espontáneos en músculos o articulaciones principalmente, aunque también pueden ser sangrados más graves que comprometan su vida”, explicó a Infobae el doctor Guillermo Arbesú, jefe del servicio de Hematología del Hospital Humberto Notti de Mendoza.

El especialista agregó que “los sangrados recurrentes sin tratamiento adecuado pueden producir daños articularles progresivos e irreversibles llevando a discapacidad severa”.

La hemofilia es una de las casi 8000 enfermedades poco frecuentes que afectan la coagulación sanguínea y pueden causar hemorragias espontáneas o tras lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero uno de los problemas que tiene esta EPOF, al igual que todas, es la falta de tratamientos existentes para brindar soluciones concretas a millones de personas que padecen alguno de estos 8.000 trastornos.

“Hay dos datos importantes sobre las enfermedades poco frecuentes (EPOF). El primero dice el 90% de las EPOF no tienen un tratamiento o cura adecuada. Y el segundo refiere a que siempre se escucha que las enfermedades raras la padecen pocas personas. Pero teniendo en cuenta que hay entre 7.000 a 8.000 EPOF, el número total de pacientes es grande. Estamos hablando de muchos afectados”, explicó a Infobae en comunicación audiovisual exclusiva, Ludovic Helfgott, vicepresidente ejecutivo de Enfermedades Raras del laboratorio Novo Nordisk.

Y agregó: “En Argentina este problema lo padecen unas 3.200 personas. Sin embargo, el nivel de heterogeneidad y diversidad de esta enfermedad rara es enorme y, con mucha frecuencia, no están relacionadas. Por lo tanto, es muy difícil pensar en abordar toda esta población en conjunto. Y para ello hay que tomar decisiones concretas sobre cuál enfermedad investigar. Si se abordan demasiadas enfermedades diferentes, existe el riesgo de que se dispersen demasiado”.

En Argentina alrededor de 3,5 millones de personas conviven con alguna enfermedad poco frecuente lo que representa el 13 por ciento de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales síntomas se resaltan los episodios de sangrado de diversa gravedad, dependiendo de la concentración del factor de coagulación en su sangre. Un nivel más bajo de estos factores se asocia con un riesgo aumentado de hemorragias, las cuales pueden provocar complicaciones de salud.

“En los 60-70 aparecen los tratamientos con reemplazo endovenoso de FVIII y FIX y en los 90 se propusieron como preventivos, siempre administrados por vía endovenosa 2 y 3 veces por semana. A partir de los 2000 se produce una revolución biotecnológica en el campo de la hemofilia con el desarrollo de nuevas moléculas. Estas permiten administrarse en forma endovenosa o subcutánea cada 7, 14 o 28 días con excelente control del sangrado”, precisó el doctor Arbesú.

Y agregó: “Estos nuevos tratamientos han modificado positivamente la calidad de vida de las personas con hemofilia permitiendo tener una vida prácticamente igual que una persona sin la enfermedad. Finalmente, ya está aprobado en algunos países la terapia génica, logrando introducir el gen afectado y alojarlo en el hígado a través de una sola infusión. Logrando que el paciente pueda producir su propio factor sin necesidad de recibir factores. Si bien habrá que esperar para conocer la duración de su efecto sería aproximadamente 8 años o más para FVIII y 30 años para FIX”.

Nuevo abordaje de la hemofilia

En algunos países ya está aprobada la terapia génica para hemofilia (Freepik)

“Decidimos centrarnos en dos familias de enfermedades raras en Novo Nordisk. La primera abarca los trastornos sanguíneos raros, entre los que podemos nombrar tres problemas de salud. El primero es la hemofilia, una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación de la sangre y se caracteriza por sangrados excesivos después de lesiones o cirugías, o sangrados repentinos dentro del cuerpo”, precisó Helfgott.

“También apuntamos a los trastornos hemorrágicos raros como la hemoglobinopatía, que afectan la producción o estructura de la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo. Estamos hablando de la enfermedad de células falciformes y la talasemia. Y luego, el tercer gran trastorno sanguíneo raro que vemos son todas las enfermedades hematológicas y renales, la combinación de la enfermedad sanguínea rara y la enfermedad renal rara”, sostuvo el ejecutivo quien remarcó que al hablar de hemofilia, se habla de una población global de unas ochocientas mil personas en todo el mundo, y de ellas sólo un 30% reciben un tratamiento adecuado.

Desde la empresa, destacaron los nuevos datos del ensayo FRONTIER3 en niños de entre 1 y 11 años. El estudio de dos partes reclutó a 70 niños con hemofilia A, con y sin inhibidores. En la parte 1, todos los pacientes recibieron profilaxis con el fármaco Mim8 subcutánea una vez a la semana durante 26 semanas, seguida de la parte 2, en la que los participantes eligieron entre profilaxis con Mim8 una vez al mes o una vez a la semana durante 26 semanas adicionales.

Ludovic Helfgott, vicepresidente ejecutivo de Enfermedades Raras del laboratorio Novo Nordisk. (Novo Nordisk.)

En la primera parte del estudio, los resultados mostraron que el 74,3 % de los niños que recibieron profilaxis con Mim8 una vez a la semana no experimentaron hemorragias tratadas, y los 14 niños con inhibidores no informaron ninguna hemorragia. La tasa de hemorragia anualizada media estimada fue de 0,53, con una mediana de cero. Y el 45 % de los participantes optaron por cambiar a una dosis mensual después del período inicial de 26 semanas. Se observaron mejoras en la función física y en las puntuaciones de calidad de vida.

Mientras tanto, el perfil de seguridad de Mim8 se mantuvo consistente con ensayos anteriores, sin grandes preocupaciones de seguridad ni evidencia clínica de anticuerpos neutralizantes contra el fármaco, y menos del 1% de inyecciones causaron reacciones en el sitio.

Enfermedades raras por trastornos endócrinos

Las terapias genéticas y la edición del ARN son áreas de investigación en busca de nuevos tratamientos para enfermedades poco frecuentes como la hemofilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y respecto a la segunda familia de enfermedades raras en las que emergen nuevos avances, Helfgott nombró las que implican trastornos endocrinos raros: “Éstas, básicamente cubren dos familias, lo que llamamos trastornos del crecimiento, es decir, cuando se crece demasiado o no lo suficiente (deficiencias hormonales, acondroplasia, el enanismo, la acromegalia, etc. Y la segunda familia dentro de los trastornos endocrinos raros en la que nos centramos son todos los trastornos óseos. Cuando los huesos son demasiado frágiles o cuando son demasiado blandos, o cuando naces doblados”.

Según el experto, los estudios en los que están trabajando abarcan entre 16 y 18 trastornos asociados que hoy afectan a un grupo de 20 millones de personas. “Generalmente, son las empresas pequeñas las que se dedican a las enfermedades raras. Y se centran en una o dos enfermedades. Así, no se está abarcando una gran cantidad de trastornos porque no se tienen los recursos para hacerlo. Entonces, el hecho de pertenecer a Novo Nordisk, me ayuda a abordar un poco más la problemática de enfermedades raras, hacer más trabajo y asumir más riesgo”, precisó Helfgott.

Un nuevo ensayo clínico en niños con hemofilia A mostró que el 74,3 por ciento de los participantes no presentó hemorragias tras recibir el fármaco Mim8 | Andina

“Así, puedo utilizar varias plataformas tecnológicas como moléculas pequeñas, péptidos, anticuerpos monoclonales, silenciamiento del ARN, edición genética, etc. Puedo hacer cosas por los pacientes con enfermedades raras que una pequeña empresa de biotecnología podría tener dificultades para hacer. Y por eso decidimos crear una Unidad de Enfermedades Raras dentro del laboratorio con el fin de crear una empresa de biotecnología dentro del laboratorio, pero beneficiándonos de todas las ventajas de ser parte de un grupo más grande, lo que en última instancia para los pacientes es realmente muy útil porque podemos hacer más y podemos hacerlo en todo el mundo”, completó.

Respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA), el especialista en enfermedades raras afirmó que “nos ayuda de muchas maneras en la medicina, como lo es identificar miles moléculas o anticuerpos y filtrar los que no avanzan. También ayuda a simular ensayos clínicos, de modo que cuando se diseña uno, se pueden ejecutar diferentes modelos para saber cuál será el que será más efectivo con la menor cantidad de pacientes en el menor tiempo disponible”.

“Y cuando se trata de la tecnología en general, la carrera nunca termina. Nosotros estamos trabajando en el siguiente paso de la medicina, como lo son las terapias genéticas y la edición genética en particular, para tratar de encontrar nuevos ARN silenciadores o incluso descubrir tratamientos orales cuando hasta ahora solo se han encontrado tratamientos inyectables. Un ejemplo de ello fue el que hallamos para trata la hemofilia, en una suspensión oral”, agregó.

Falta de tratamientos en EPOF

Un enfoque integral en enfermedades raras no solo incluye medicamentos sino también dispositivos digitales y soluciones para mejorar la calidad de vida (Fotoarte: Jesús Abraham Avilés Ortiz/Infobae)

Consultado sobre el porqué de la falta de tratamientos en distintas enfermedades raras, Helfgott destacó que su laboratorio comenzó a trabajar en esa problemática en 1980 y el primer ensayo activo empezó en 1985. “Así que llevamos más de 45 años trabajando en enfermedades raras. Sin embargo, recientemente hemos aumentado nuestra inversión en trastornos raros, en enfermedades raras, porque creemos que tenemos, con nuestra ciencia y nuestra experiencia, la oportunidad de encontrar tratamientos que realmente impulsen el cambio para derrotar a las enfermedades raras graves y a las afecciones crónicas graves. Es realmente la calidad de nuestra ciencia lo que explica recientemente por qué hemos invertido en enfermedades raras”, indicó.

“La segunda razón importante es que, como empresa, estamos muy involucrados en la diabetes y la obesidad, que son enfermedades muy prevalentes. Teniendo en cuenta nuestra historia y nuestra experiencia, los trastornos sanguíneos y endocrinos raros eran una muy buena manera de aumentar nuestro perfil y generar crecimiento para la empresa fuera de las áreas más prevalentes”, resaltó.

Helfgott se dirigió a las personas que están esperando un tratamiento para su enfermedad, de la cual se están haciendo estudios clínicos: “Me gustaría decirles tres cosas. Uno, es que estamos impulsando la ciencia y la innovación para ellos, y no es porque sus enfermedades no sean muy prevalentes. No es porque solo sean unos pocos cientos o miles de pacientes que no impulsaremos la innovación. Siempre impulsaremos la innovación”.

La falta de tratamientos específicos para enfermedades poco frecuentes representa un desafío que requiere mayor inversión en investigación y desarrollo (AP)

“La segunda cosa que les diría es que estoy interesado en darles una solución terapéutica. No solo un medicamento, no solo un fármaco. Quiero darles un fármaco que sea innovador, efectivo y seguro, pero también quiero darles un dispositivo, un compañero digital, una serie de datos que les ayudan a vivir una vida mejor. Lo que quiero ofrecer es una solución terapéutica integrada, no solo un medicamento porque estos pacientes están tan gravemente afectados por la enfermedad que toda su vida está patas arriba. Y cuando la vida de alguien está patas arriba, el medicamento en sí no es suficiente. Es todo el contexto y el enfoque holístico lo que realmente marcan la diferencia cuando estas personas buscan una mayor inclusión social y no estar aisladas en sus hogares cuando quieren trabajar, cuando quieren viajar, cuando quieren tener hijos. En el caso de la hemofilia, hay muchos problemas de salud mental asociados como aislamiento, soledad, sobreestimación del riesgo y más”, sostuvo.

La inteligencia artificial es utilizada para analizar moléculas simular ensayos clínicos y diseñar tratamientos más efectivos en menos tiempo (Familia Ramírez Flores)

Y concluyó: “Y la tercera cosa que diría es que ellos merecen tener una solución individual. Y por eso que estamos desarrollando un portafolio de medicamentos, porque las necesidades de los pacientes con enfermedades raras son muy diferentes. Cuando solo había un tratamiento, la cuestión no era relevante. Pero ahora que hay varios tratamientos para la hemofilia, los trastornos del crecimiento, la anemia falciforme, las necesidades de cada paciente son individuales, ya sea joven o mayor, hombre o mujer, si viaja o no, si lleva mucho tiempo en tratamiento o si es un paciente nuevo, si es un niño o adolescente. Todas estas afecciones requieren que haya un medicamento adaptado a sus necesidades, y por eso queremos tener un portafolio, no solo un medicamento único. Ya sea que viva en Argentina, en Kenia, en Francia o en España, eso generará un contexto de vida y una infraestructura de salud diferente. Necesitamos estar preparados para todos estos pacientes. Por eso, tener un portafolio ayuda mucho. Estas son las tres cosas que le diría a un paciente”.