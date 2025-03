Diego Golombek y el rol del descanso en el organismo: “Dormir es tan importante como comer”

Diego Golombek habla sobre la importancia del sueño en Infobae en Vivo

“Si le preguntás a alguien en la calle cómo duerme, te va a decir: mal”. Con esta frase, el biólogo, divulgador científico y especialista en cronobiología, Diego Golombek resumió en Infobae en Vivo la realidad que viven millones de argentinos. Una situación que se vio plasmada en una encuesta realizada por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. De acuerdo a sus datos, más del 50% de los argentinos no duerme adecuadamente.

Sin embargo, como planteó el científico, no es igual para todos. De acuerdo al trabajo, que se divulgó a finales de febrero, los problemas de descanso afectan de distintas maneras: un 28,9% de los encuestados señaló que tiene dificultades para conciliar el sueño, un 29,6% reportó problemas para mantenerlo y un 30% afirmó despertarse antes de lo deseado. Entre las principales causas de estas dificultades, el 48% de los consultados mencionó que las preocupaciones y los pensamientos nocturnos interfieren con su descanso.

“Hace muy poco sabemos que el sueño es tan importante. Antes se lo veía como un lujo: si podías dormir, dormías, y si no, lo recuperabas con una siesta el fin de semana. Hoy sabemos que no es así. Si no dormís bien, lo suficiente o en los horarios adecuados de manera crónica—no una noche aislada, sino de forma constante—, te va mal. Te enfermás, sos menos productivo, te cuesta recordar cosas, tu metabolismo cambia, engordás más. Eso lo sabemos hace, ponele, 15 años. Por eso ahora hay tanta preocupación con el sueño. Antes se pensaba: ‘Duermo poco porque quiero estar activo y producir más’, pero es al revés. Si dormís poco, vas a estar poco activo, menos productivo, con más accidentes y medio zombie. Hoy sabemos esto y tenemos que contarlo.”, aseguró el científico en Infobae en Vivo.

En ese sentido, el cronobiólogo destacó la importancia que tiene para el organismo el descanso y resaltó: “Hace muchos años se hacían experimentos en los que se privaba de sueño a animales de laboratorio. Si no dejabas que las ratas durmieran, se morían en dos semanas, lo mismo que si no comían. O sea, dormir es tan importante como comer. Dormir es vida”.

Y luego de resaltar la existencia de la medicina del sueño, en la cual “hay extraordinarios especialistas”, enumeró la cantidad de horas que, según la AAMS, son recomendadas, según la edad: “Hay un consenso mínimo: para adultos, entre 7 y 8 horas; para adolescentes, al menos 8 horas, y si pueden dormir más, mejor; para niños y niñas, un mínimo de 9 o 10 horas. En la tercera edad puede bajar un poco, pero sigue habiendo un mínimo. Es algo individual: muy poca gente está bien durmiendo poco. Los ‘neutrales’ de la vida son muy poquitos”.

Al tiempo que explicó qué son los ciclos circadianos y el rol que cumplen en el cuerpo: “Tenemos un relojito en la cabeza que nos dice cuándo estar activos, expuestos a la luz durante el día, y cuándo es hora de estar en oscuridad y dormir. Hay variaciones: algunas personas son más matutinas —“alondras”, en la jerga— y se levantan muy temprano, pero a la tarde ya necesitan descansar. Otras son más vespertinas —'búhos’— y les cuesta mucho madrugar, recién a la tarde empiezan a activarse. El problema es que, socialmente, empujamos todo hacia más tarde. En Argentina cenamos tarde, como en España. El prime time de la tele o del streaming es muy tarde. Tendríamos que correrlo un poco más temprano”.

“Lo importante es entender que el sueño no es homogéneo, no es que te dormís y te apagás. De hecho, el cerebro se activa para que puedas dormir, y vas pasando por distintos ciclos: sueño liviano, sueño profundo y un sueño rarísimo, tan raro que se llama “sueño paradójico” porque nadie lo entiende bien. Ese es el sueño REM—Rapid Eye Movement—, en el que si mirás a alguien durmiendo, le ves los ojos moviéndose rápido y si lo despertás, es muy probable que te diga que estaba soñando. Este ciclo se repite unas cuatro o cinco veces por noche. Eso es la arquitectura del sueño, lo que pasa a lo largo de la noche, y hay que respetarla. El problema es que ahora está de moda andar con relojes que miden todo, y si ves que no tuviste tanto REM, te estresás”, señaló.

En ese tono, destacó cómo la luz eléctrica se ha convertido en un distractor del sueño y señaló cómo el celular, apostado cerca de la cama, se convierte en una barrera para el bien descanso, ya que son responsables de emitir una “luz de un color que le dice al reloj biológico que es de día. Entonces, seguís de largo y comprimís las horas de sueño”.

De la “cura del sueño” a la “super siesta”: ¿mito o verdad?

Muchas personas estiman que, se pueden pasar varios días sin dormir, solo se necesita lo que vulgarmente se conoce como “cura del sueño”. Dicho de otro modo, compensar la falta de sueño de varias jornadas con otras de descanso profundo y prolongado. ¿Mito o verdad?

“En su forma aguda, existe. Si una noche dormiste mal porque saliste o estuviste estudiando, al día siguiente dormís un poco más o hacés una siesta y listo. Pero si crónicamente dormís cinco o seis horas por noche, no lo recuperás durmiendo más el fin de semana. Ya el cuerpo lo siente: te enfermás más, te infectás más, cambia tu metabolismo, tu sistema inmune se resiente. Si es algo crónico, no se arregla con dormir de más de vez en cuando”, sentenció.

Otro punto que quedó en el foco son las siestas y, sobre todo, su duración. “La siesta que funcina es la corta, la power nap en inglés. Una siesta de 20, 30 o hasta 40 minutos realmente te hace despertar refrescado y de buen humor. Una siesta más larga, sobre todo si no estás acostumbrada, tiene efecto rebote: te despertás de mal humor y el cerebro no logra un descanso adecuado”, aclaró.

