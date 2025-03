Cuáles son las mejores frutas para cuidar tu salud, según la ciencia

Algunas frutas estimulan el metabolismo y prolongan la saciedad, según Women’s Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo de la nutrición, la relación entre el consumo de frutas y el peso corporal ha sido objeto de numerosos mitos y debates.

Algunas personas creen que las frutas pueden contribuir al aumento de peso debido a su contenido de azúcar; otras, en cambio, sostienen que es mejor consumirlas en determinados momentos del día para evitar un impacto negativo en la báscula.

Sin embargo, la ciencia ha demostrado que estas ideas carecen de fundamento y que, lejos de ser un problema, las frutas pueden ser una herramienta clave para perder peso y mejorar la salud en general.

Frutas y pérdida de peso: lo que dice la ciencia

Las frutas son una fuente natural de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para el organismo. Aunque contienen hidratos de carbono en forma de fructosa, su efecto en el metabolismo es muy diferente al de los azúcares refinados presentes en los productos ultraprocesados.

La fibra en las frutas retrasa la absorción de los azúcares, evitando picos de glucosa en sangre y prolongando la sensación de saciedad, lo que puede contribuir a reducir el consumo calórico total.

La ciencia confirma que el consumo de frutas favorece la pérdida de peso y mejora la salud general

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, algunas frutas tienen un impacto particularmente positivo en el metabolismo y pueden ayudar a la pérdida de peso. “Consumir frutas ricas en ácido elágico, como, estimula la producción de GLP-1 en el intestino”, explicó el especialista.

El GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) es una hormona clave en la regulación del apetito y la glucosa en sangre. Su acción ayuda a reducir el hambre, aumentar la oxidación de grasas y mejorar el metabolismo en general. Podes encontrarlo en frutas como el kiwi, la granada, las fresas, las frambuesas, los arándanos o las moras

Más que azúcar: el valor nutricional de la fruta

Uno de los errores más comunes es considerar a la fruta únicamente como una fuente de azúcar. En realidad, su riqueza en fibra, agua y compuestos bioactivos le otorga propiedades que favorecen la salud y el control del peso.

Además, el alto contenido de agua en muchas frutas contribuye a la hidratación, mientras que los antioxidantes, polifenoles y flavonoides presentes en su composición tienen efectos antiinflamatorios y protectores frente a enfermedades crónicas.

La fibra de las frutas ayuda a evitar picos de glucosa y genera saciedad, promoviendo un menor consumo calórico

Otro mito frecuente es que se debe evitar el consumo de frutas en ciertos horarios, como en la noche, para no afectar el peso. No obstante, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación.

La fruta puede consumirse en cualquier momento del día sin que esto tenga un impacto negativo en la composición corporal. Lo más importante es incluirla dentro de un patrón de alimentación equilibrado.

Las mejores frutas para bajar de peso

Si bien todas las frutas aportan beneficios para la salud, algunas tienen propiedades específicas que las hacen más efectivas en el proceso de pérdida de peso:

Frutillas, frambuesas, arándanos y moras: Ricas en ácido elágico y antioxidantes, ayudan a estimular la producción de GLP-1, reducen la inflamación y favorecen la quema de grasas.

Kiwi: Su alto contenido en fibra soluble mejora la digestión y prolonga la sensación de saciedad. Además, es una excelente fuente de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico.

Granada: Contiene polifenoles con efectos antiinflamatorios que ayudan a mejorar el metabolismo y reducir la acumulación de grasa corporal.

Manzana y pera: Gracias a su alto contenido en fibra, estabilizan los niveles de azúcar en sangre y reducen el hambre, evitando los antojos entre comidas.

Sandía y melón: Son frutas con alto contenido de agua y pocas calorías, lo que favorece la hidratación y ayuda a eliminar toxinas del organismo.

Naranjas y toronjas: Ricas en vitamina C y flavonoides, estimulan el metabolismo y mejoran la digestión.

Algunas frutas se destacan porque sus propiedades favorecen el metabolismo, la saciedad y la quema de grasas. Incorporarlas en la dieta puede ser clave para una alimentación equilibrada

Cómo incluir la fruta en la dieta sin aumentar de peso

El secreto para aprovechar los beneficios de la fruta sin preocuparse por el peso radica en la moderación y la combinación con otros alimentos saludables. Algunas recomendaciones para incorporarlas a la dieta de manera equilibrada incluyen:

Optar por frutas frescas y enteras en lugar de jugos, ya que estos últimos eliminan la fibra y concentran los azúcares, lo que puede aumentar el índice glucémico. Combinar las frutas con fuentes de proteínas o grasas saludables (como yogur natural, frutos secos o semillas) para mejorar la saciedad y evitar picos de glucosa en sangre. Priorizar las frutas con cáscara, cuando sea posible, ya que en ella se encuentra una gran cantidad de fibra beneficiosa para la digestión. Distribuir el consumo de frutas a lo largo del día en lugar de ingerir grandes cantidades en una sola comida. Evitar frutas enlatadas o en almíbar, ya que suelen contener azúcares añadidos que reducen sus beneficios para la salud.

Comer fruta en cualquier momento del día no afecta negativamente el peso, según evidencia científica citada

Lejos de ser un obstáculo para la pérdida de peso, las frutas son aliadas esenciales en una alimentación equilibrada. Su contenido en fibra, agua y compuestos bioactivos no solo favorece el metabolismo, sino que también aporta numerosos beneficios para la salud en general.