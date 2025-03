Salud mental en crisis: un informe de la ONU advirtió que los jóvenes enfrentan una “infelicidad sin precedentes”

Los jóvenes enfrentan niveles sin precedentes de ansiedad, aislamiento e infelicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la felicidad se representó como una curva en U: una juventud despreocupada, una mediana edad más difícil y un repunte del bienestar en la vejez.

Sin embargo, un nuevo informe encargado por la ONU reveló que esta tendencia desapareció. Ahora, el bienestar parece aumentar de manera constante con la edad, mientras los jóvenes enfrentan una crisis de salud mental sin precedentes.

Los académicos Jean Twenge y David Blanchflower analizaron datos en seis países de habla inglesa -Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda- y concluyeron que los jóvenes están experimentando niveles de infelicidad, ansiedad y aislamiento social sin precedentes.

La ONU llama a replantear políticas de salud mental y regulación de redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno, aseguran los expertos, tendrá graves consecuencias económicas y sociales en el futuro.

Cambio en el patrón de felicidad

El estudio identificó una transformación radical en la forma en que la satisfacción con la vida evoluciona con la edad. Tradicionalmente, las encuestas sobre bienestar mostraron que la felicidad sigue una trayectoria en U, con un mínimo en la mediana edad antes de recuperarse en la vejez.

Sin embargo, los datos recientes indican que los niveles de bienestar colapsaron entre los jóvenes y que, a diferencia del pasado, ahora la felicidad aumenta con la edad de manera lineal.

“Siempre hemos pensado que, a medida que la vida se vuelve más realista, la felicidad disminuye debido a las presiones, y después uno se da cuenta de que la vida no es tan mala. Tenemos que replantearnos todo ese pensamiento”, señaló Blanchflower, exresponsable de políticas del Banco de Inglaterra, según The Guardian.

Factores que provocaron el colapso del bienestar juvenil

La investigación apuntó a varios factores que contribuyeron a la creciente crisis de salud mental entre los jóvenes.

El impacto de las redes sociales y el acoso en línea

Twenge documentó cómo el auge de plataformas digitales ha reducido la interacción cara a cara, afectando negativamente el bienestar emocional.

“Los jóvenes se han vuelto aislados. No es tanto que la gente esté sentada hablando por teléfono, sino lo que no están haciendo. No salen tanto, no juegan con sus amigos, no interactúan con otros o tienen tanto sexo”, explicó en The Guardian.

Redes sociales y acoso en línea afectan la interacción cara a cara y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inseguridad económica y desigualdad intergeneracional

Muchos jóvenes enfrentan empleos precarios, bajos salarios y dificultades para acceder a vivienda propia, lo que genera una sensación de incertidumbre sobre el futuro.

Crisis climática y percepción de un mundo en deterioro

La ansiedad ecológica creció en las últimas generaciones, lo que reforzó un sentimiento de desesperanza sobre el futuro.

Datos y estadísticas de la crisis

El informe recopiló datos de múltiples encuestas que muestran un deterioro significativo del bienestar juvenil en los países analizados.

En Estados Unidos , el porcentaje de jóvenes que se sienten insatisfechos con sus vidas aumentó drásticamente desde 2013.

En Reino Unido , estudios documentaron un incremento del uso de antidepresivos y un aumento en la tasa de trastornos de ansiedad entre adolescentes.

En Australia y Canadá , la proporción de jóvenes diagnosticados con trastornos de salud mental creció más rápido que en cualquier otro grupo de edad.

En Nueva Zelanda , la depresión y la ansiedad entre adolescentes aumentaron en más del 50% desde 2012 .

En Irlanda, la tasa de autolesiones en menores de 25 años experimentó un crecimiento alarmante.

“No creo que haya ninguna duda de que estamos ante una crisis mundial absoluta. Los jóvenes están sumidos en un profundo caos y en serios problemas. La pregunta es ¿qué podemos hacer al respecto? No lo sabemos”, advirtió Blanchflower.

Inseguridad económica y desigualdad intergeneracional generan incertidumbre en los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles consecuencias a nivel social y económico

El deterioro de la salud mental juvenil afecta la calidad de vida de las personas, pero además podría tener graves repercusiones económicas y sociales.

Blanchflower subrayó que un gran número de jóvenes con problemas de salud mental podría abandonar la escuela o el mercado laboral a una edad temprana, reduciendo la productividad global y afectando el crecimiento económico de los países afectados.

“La economía de esto es un asunto muy importante. Si los jóvenes no pueden completar su educación o mantener un empleo estable, tendremos una generación con menos oportunidades y más dificultades financieras a largo plazo”, señaló en el medio británico.

La búsqueda de soluciones

Ante la magnitud del problema, la ONU encargó más investigaciones para analizar si este fenómeno se replica en otras regiones del mundo.

Los expertos coincidieron en que es necesario replantear las políticas de salud mental y regulación de redes sociales para reducir el impacto en las nuevas generaciones. Sin embargo, aún no existe un consenso claro sobre las soluciones más efectivas.

Twenge y Blanchflower advirtieron que, sin medidas urgentes, esta tendencia podría consolidarse, dejando a los jóvenes atrapados en un círculo de infelicidad e inestabilidad emocional.