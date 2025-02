Neuroscience Next 2025: cómo los biomarcadores pueden revolucionar el diagnóstico del Alzheimer

En Neuroscience Next 2025, expertos destacaron cómo los biomarcadores sanguíneos pueden anticipar el Alzheimer hasta 15 años antes de su aparición clínica (Visuales IA)

Uno de los principales problemas de salud mental a nivel mundial que está creciendo es la enfermedad de Alzheimer. Y ese tema fue central en la conferencia AAIC Neuroscience Next 2025, organizada por la Alzheimer’s Association y coordinada por FLENI en Argentina.

Distintos profesionales de la salud a nivel internacional compartieron sus conocimientos y avances en Alzheimer, enfermedad que es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60% y un 70% de los casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Para la entidad, “la demencia es, en la actualidad, la séptima causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre las personas de edad en el mundo entero. Se trata de un síndrome que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas”.

Los biomarcadores en la sangre reflejan la presencia de proteínas amiloide y tau en el cerebro, lo que permite detectar signos de la enfermedad a tiempo (Freepik)

En ese contexto, en la conferencia llevada adelante en Buenos Aires, los expertos vienen ahondando hace tiempo en hallazgos que permitan dilucidar las múltiples causas de este cuadro y también los posibles tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Es importante recordar que el Alzheimer surge debido a la acumulación de versiones tóxicas de la proteína beta amiloide, encargada de transmitir información en el cerebro, particularmente entre las neuronas. La medicina comprobó que esta acumulación daña la estructura neuronal interna, compuesta, en parte, por la llamada proteína tau, lo que lleva a la degeneración de las células nerviosas.

Es por eso que la investigación mundial se ha centrado en los últimos años en detectar ciertos signos en el cuerpo humano que podrían anticipar la aparición de la patología, permitiendo un diagnóstico temprano y una intervención preventiva. En determinados cuadros, se trata de los biomarcadores, que son sustancias que indican un estado biológico.

La demencia afecta especialmente a personas mayores de 65 años y su prevalencia está en aumento, requiriendo soluciones efectivas (Freepik)

Así, la identificación de biomarcadores podrían revolucionar el diagnóstico precoz de la demencia, permitiendo predecir el riesgo de desarrollar esta condición hasta 15 años antes de su manifestación clínica. Es importante recordar que, actualmente, no existe una cura para esta enfermedad, por lo que los tratamientos médicos buscan principalmente aliviar los síntomas y retrasar la progresión.

El doctor Tharick Pascoal es un reconocido neurólogo y psiquiatra brasileño, especializado en el estudio de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que estuvo presente en la conferencia Neuroscience Next 2025. Y allí explicó a Infobae cómo funcionan los biomarcadores sanguíneos para detectar estas patologías.

“El Alzheimer se caracteriza por la deposición de algunas proteínas en el cerebro llamadas proteína amiloide y proteína tau. Alrededor del cerebro, tenemos un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, donde están presentes estas proteínas, que es como la cloaca del cerebro, terminan en el líquido cefalorraquídeo y luego se filtran a la sangre. Hoy podemos medir estas proteínas en niveles muy bajos en la sangre. Por lo tanto, los análisis de sangre nos permiten detectar niveles muy pequeños de estas proteínas que, de hecho, representan la deposición cerebral de estas proteínas”, sostuvo Pascoal.

La acumulación de las proteínas beta amiloide y tau en el cerebro es un factor central en el desarrollo del Alzheimer y en la investigación de su diagnóstico ( Imagen cortesía de Arpan Dey.)

Y agregó: “Por lo tanto, hay proteínas que están en el cerebro que terminan filtrándose a la sangre. Y podemos detectar esto con biomarcadores sanguíneos recientemente, porque tenemos las técnicas más avanzadas capaces de medir esto. Y tenemos técnicas ultrasensibles que pueden medir cantidades muy, muy pequeñas de estas proteínas”.

Pascoal enfatizó que la detección temprana de este deterioro cognitivo es clave porque los resultados que se han obtenido hasta ahora sobre los tratamientos han demostrado que solo en las primeras etapas son eficaces, aunque no revierten ningún daño que se haya producido en el cerebro. “Solo pueden ralentizar la progresión de nuevos daños. Por lo tanto, es imperativo que se pueda detectar a los pacientes muy, muy pronto para tener más posibilidades de frenar la progresión de la enfermedad”, sostuvo el miembro de la Academia Estadounidense de Neurología y de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación y el Tratamiento del Alzheimer.

Consultado sobre si es posible tener placas beta amiloide en el cerebro y nunca desarrollar síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer, Pascoal indicó que en cuanto a la patología amiloide, si se realiza una tomografía por emisión de positrones en la población mayor de 65 años, más o menos el 30 % será amiloide positivo. Y algunos de estos individuos que son amiloide positivos, van a pasar toda su vida sin desarrollar síntomas relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

La detección temprana del Alzheimer es clave porque los tratamientos actuales solo pueden ralentizar el daño, pero no revertir el deterioro ya producido (MIT)

Pascoal, profesor Asociado de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Pittsburgh precisó cómo impacta el desarrollo de diferentes biomarcadores en el tratamiento y evolución de la enfermedad, al afirmar que los biomarcadores que mejor se han detectado sobre enfermedades cognitivas son los relacionados con el Alzheimer.

“Tenemos algunos biomarcadores para otras enfermedades, como la demencia frontotemporal, la demencia con cuerpos de Lewy, pero todavía están en la primera etapa de validación. Por lo tanto, los biomarcadores que están cerca de usarse en la práctica clínica, son todos para la enfermedad de Alzheimer, lo que significa que si tengo un biomarcador positivo, esto indica que es probable que el paciente tenga esta patología”, consideró Pascoal.

Y completó: “Pero si tengo un biomarcador negativo, solo indica que es poco probable que el paciente tenga la enfermedad de Alzheimer. Eso no nos dice exactamente qué enfermedad tiene la persona. Por lo tanto, el desarrollo de biomarcadores para otras enfermedades es imperativo, porque necesitamos poder detectar no solo que el paciente no tiene la enfermedad de Alzheimer, sino también cuál es la patología que tiene. Y esto es clave porque estos nuevos tratamientos están dirigidos a las proteínas cerebrales, a la amiloide, a la tau. Hoy un paciente con otra enfermedad podría ser tratado con estos tratamientos que a veces son costosos y riesgosos. Por lo tanto, es imperativo confirmar este diagnóstico con biomarcadores”.

Un médico revisa una tomografía del cerebro en el Instituto Banner sobre Alzheimer en Phoenix (AP Foto/Matt York, archivo)

El especialista destacó que, en relación con cómo esto nos ayuda a comprender la enfermedad de Alzheimer, “los biomarcadores son imperativos para los estudios de investigación, como los estudios que se llevan a cabo, por ejemplo, en Argentina, en Fleni, donde se pueden usar biomarcadores para detectar cómo es la progresión de la patología en una población determinada”.

“Esto nos da información, por ejemplo, como los biomarcadores sanguíneos son mucho más accesibles. Esto también nos da información sobre posibles diferencias locales en estos biomarcadores. Por ejemplo, si se estudia la población de Argentina, vamos a tener el mismo perfil de la población de Sudamérica”, remarcó.

Y concluyó: “Por lo tanto, los biomarcadores sanguíneos son imprescindibles para comprender mejor la patología en diferentes entornos, como la Argentina”.