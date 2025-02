Las prácticas que los podólogos desaconsejan para cuidar los pies y tobillos

Expertos en podología destacan que las malas prácticas de cuidado pueden afectar la movilidad y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de los pies es un aspecto esencial para mantener la salud general, sin embargo, muchas veces se subestiman los hábitos que pueden comprometer su bienestar. Desde el uso de calzado inapropiado hasta caminar descalzo en superficies inadecuadas, diversos comportamientos cotidianos pueden tener consecuencias a largo plazo, afectando la movilidad diaria.

Expertos en podología alertaron sobre una serie de prácticas comunes que, aunque muchas veces son vistas como inofensivas, pueden poner en riesgo la salud de los pies. Según le comentó a HuffPost la Dra. Ebonie Vincent, podóloga certificada en California, “literalmente vemos los peores casos de pies, por lo que muchos de estos problemas son prevenibles si se toman las precauciones adecuadas”.

El peligro del calzado inapropiado

Uno de los errores más frecuentes es el uso de calzado que no ofrece el soporte necesario para los pies. Aunque los "Crocs" ganaron popularidad por su comodidad y estilo informal, los podólogos no los consideran adecuados para ser usados durante largos períodos, especialmente en actividades que requieren estar de pie o caminar por varias horas. La Dra. Vincent destacó a HuffPost que “los Crocs son apropiados para tareas breves dentro del hogar, pero su uso en lugares como parques de atracciones o durante jornadas laborales largas puede provocar problemas serios en los pies”.

Expertos advierten sobre los riesgos de utilizar Crocs por largas horas en actividades intensas (REUTERS/Gaelen Morse/TPX IMAGES OF THE DAY)

El calzado que no proporciona un soporte adecuado puede generar dolor e incluso afectar la estructura del pie. Los especialistas sugieren elegir zapatillas deportivas cuando se necesite caminar por largos periodos o permanecer de pie.

El uso excesivo de tacos altos

El uso frecuente de tacones altos es otro factor que contribuye a diversas complicaciones podológicas. Aunque muchas personas disfrutan de los tacos por razones estéticas, su uso constante puede derivar en juanetes, callos y problemas en el tendón de Aquiles.

No obstante, los expertos indican que esto no implica que deban evitarse por completo, sino más bien usarlos con moderación. El Dr. Jason Gold, podólogo certificado en Florida, sugirió a HuffPost que “los tacones altos no deberían ser utilizados durante todo el día ni todos los días. El uso de tacones debe limitarse a ocasiones especiales, mientras que el 80% del tiempo debe dedicarse a usar calzado con mayor soporte”.

Los tacones altos contribuyen al desarrollo de juanetes y callos, explicaron especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, el Dr. Gold señaló que los tacones de plataforma pueden ser una alternativa menos dañina, ya que ayudan a distribuir la presión de manera más equilibrada, reduciendo el impacto en los pies y las piernas.

Caminar descalzo: más riesgos de los que se cree

Caminar descalzo dentro de la casa es una práctica común, especialmente durante el confinamiento de la pandemia. Sin embargo, este hábito puede generar problemas en los pies si no se tiene en cuenta el tipo de superficie. El Dr. Gold advirtió que “caminar descalzo sobre superficies duras como baldosas o mármol puede causar problemas como callos o atrofia de la almohadilla grasa del pie“. La Dra. Vincent coincidió en que la falta de soporte constante puede llevar a complicaciones serias con el tiempo, afectando la capacidad de usar otros tipos de calzado en el futuro.

Caminar descalzo sobre superficies duras del hogar afecta la almohadilla grasa del pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Gold también recomendó el uso de zapatillas deportivas de apoyo en el hogar, especialmente si las superficies son duras. Este simple cambio puede prevenir daños a largo plazo en los pies y tobillos.

El calzado incorrecto para actividades deportivas

Uno de los errores más frecuentes en el ámbito deportivo es el uso de zapatillas inapropiadas. El Dr. Jay Spector, podólogo en Atlanta, explicó que muchas personas compran calzado barato y lo usan para correr, lo cual puede provocar lesiones. Los podólogos recomiendan reemplazar las zapatillas deportivas cada 483 a 805 kilómetros de uso, o aproximadamente cada seis a ocho meses, dependiendo de la intensidad de la actividad.

Además, el Dr. Michael J. Trepal, decano académico del New York College of Podiatric Medicine, enfatizó la importancia de elegir el calzado adecuado para cada actividad. El uso de zapatillas diseñadas para correr no debe ser combinado con deportes como el tenis. De igual manera, advirtió contra el uso de calzado de caída cero o correr descalzo, ya que puede afectar negativamente la mecánica del pie y provocar lesiones.

Caminar descalzo en lugares públicos

Un hábito aparentemente inofensivo, como caminar descalzo en baños públicos o áreas comunes, puede ser muy perjudicial. El Dr. Gold advirtió que caminar sin protección en lugares como hoteles o gimnasios aumenta significativamente el riesgo de contraer verrugas plantares, que son causadas por el virus del papiloma humano (VPH) y pueden ser dolorosas y difíciles de tratar.

Para evitar estos riesgos, los expertos sugirieron utilizar chanclas o calzado adecuado en áreas comunes, lo cual protege la salud de los pies al evitar el contacto directo con superficies contaminadas.

Otros hábitos perjudiciales para la salud de los pies

El uso de medias de algodón es otro comportamiento desaconsejado. Este material, aunque cómodo, tiende a retener la humedad, lo que puede generar ampollas y facilitar el desarrollo de hongos en los pies. El Dr. Spector recomendó a HuffPost, elegir calcetines de materiales sintéticos, que permiten una mejor ventilación y absorben la humedad de manera más eficiente.

Además, los podólogos aconsejaron tener especial cuidado al acudir a salones de uñas que no sigan protocolos estrictos de esterilización. El Dr. Gold advirtió que el uso de instrumentos no esterilizados en estos lugares puede derivar en infecciones fúngicas o bacterianas, como el síndrome pospedicura, que afecta a muchas personas que no toman precauciones.

Finalmente, los expertos resaltaron que el autotratamiento de infecciones en los pies, como las uñas encarnadas, puede empeorar las condiciones y derivar en problemas más graves.

Las personas con diabetes deben tener un cuidado especial con sus pies, debido a que la neuropatía diabética puede afectar la sensibilidad y dificultar la detección de lesiones. La Dra. Vincent remarcó que los diabéticos nunca deben andar descalzos, ya que las lesiones en los pies podrían no ser detectadas hasta que sea demasiado tarde. Para prevenir complicaciones, el Dr. Trepal sugirió que los pacientes diabéticos inspeccionen sus pies diariamente y utilicen zapatos que proporcionen un buen soporte.