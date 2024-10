¿Podrían ciertos genes ayudarte a adelgazar?

VIERNES, 11 de octubre de 2024 (HealthDay News) -- La clave para perder peso podría reducirse a una combinación de 14 "genes delgados", según un estudio reciente.

Las personas con esos genes perdieron el doble de peso a través del ejercicio regular, en comparación con las que no tenían los genes, encontraron los investigadores.

Aquellos con la mayor cantidad de estos marcadores genéticos perdieron hasta 11 libras después de ocho semanas de carrera, en comparación con un poco más de 4 libras para aquellos que no recibieron el mismo impulso genético.

"Este estudio resaltó algunos genes importantes asociados con quitar pulgadas de los jeans, pero es importante recordar que los genes no harán nada sin el ejercicio y los cambios en el estilo de vida, ya que todos están interrelacionados", dijo el investigador principal, Henry Chung, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte, la Rehabilitación y el Ejercicio de la Universidad de Essex, en Reino Unido. dijo en un comunicado de prensa.

"Sin intervención, no mostrarán su verdadero potencial y entonces no importa qué genes tengas", continuó.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 38 personas de 20 a 40 años de edad. A aproximadamente la mitad se les pidió que corrieran de 20 a 30 minutos tres veces a la semana, mientras mantenían todos sus hábitos habituales de dieta y estilo de vida. El resto sirvió como grupo de control.

Los resultados muestran que un gen específico, llamado PPARCG1A, fue el más clave para la pérdida de peso. El gen está implicado en el metabolismo energético y estaba presente en los participantes que perdieron más peso, anotaron los investigadores.

Los otros genes "delgados" se asocian con la dieta, el almacenamiento de grasa, el metabolismo, la inteligencia y las afecciones psicológicas, apuntaron los investigadores.

Alrededor de un 62 por ciento de la pérdida de peso en el estudio se vinculó con los genes, y un 37 por ciento con factores de ejercicio y estilo de vida, concluyeron los investigadores.

Chung dijo que los médicos podrían algún día adaptar específicamente los planes de ejercicio y dieta a una persona en función de sus genes.

"Si podemos comprender mejor el perfil genético específico de alguien, con suerte, esto se traducirá en intervenciones mejores y más exitosas para mejorar los resultados de salud", dijo Chung.

Sin embargo, también anotó que el ejercicio es beneficioso para todos, no solo para los bendecidos con los genes adecuados.

"Lejos de la pérdida de peso, el ejercicio tiene muchos beneficios, que van desde la salud mental hasta la aptitud cardiovascular, por lo que aconsejaría a todos que sigan entrenando, incluso si no ven la diferencia en la báscula", dijo Chung.

El nuevo estudio aparece en la revista Research Quarterly for Exercise and Sport.

Más información

La Asociación de Medicina de la Obesidad (Obesity Medicine Association) ofrece más información sobre la obesidad y la genética.

FUENTE: Universidad de Essex, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2024