Los inhaladores para el asma contribuyen en gran medida al cambio climático

LUNES, 16 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Las pequeñas inhalaciones de los inhaladores para el asma podrían estar causando grandes problemas climáticos para la madre Tierra, advierte un estudio reciente.

Cada dosis del inhalador contiene algunos de los gases de efecto invernadero más potentes que se conocen, y se están acumulando, informaron los investigadores en una edición reciente de la revista Journal of the American Medical Association.

Para cuando algunos inhaladores están vacíos, han emitido tanto gas de efecto invernadero como un automóvil promedio conducido 60 millas, encontraron los investigadores.

Además, los más de 70 millones de inhaladores recetados en Estados Unidos cada año contribuyen a más contaminación atmosférica que el uso anual de electricidad de 200,000 hogares estadounidenses, añadieron los investigadores.

"Hubo una gama realmente amplia de emisiones entre los distintos tipos de inhaladores, y resulta que en EE. UU. seguimos recetando sobre todo los inhaladores que son los peores en lo que respecta a las emisiones", señaló la investigadora principal, la Dra. Jyothi Tirumalasetty, profesora clínica asistente de medicina pulmonar, alérgica y de cuidados críticos de la Universidad de Stanford.

"Pero hay algunos reemplazos fáciles para esos inhaladores, y esperamos que los pacientes y los proveedores consideren las emisiones cuando elijan un inhalador", añadió Tirumalasetty en un comunicado de prensa de la universidad.

Hay tres tipos principales de inhaladores, apuntaron los investigadores:

Inhaladores de dosis medidas que utilizan gas propelente para impulsar el medicamento hasta lo más profundo de los pulmones

Inhaladores de polvo seco que contienen polvo de medicamento que los pacientes deben inhalar

Inhaladores de niebla suave que convierten el medicamento líquido en vapor inhalado

Los inhaladores de dosis medidas emiten altos niveles de propulsores de hidrofluorocarbonos. Esos gases son miles de veces más potentes para atrapar el calor en la atmósfera que el dióxido de carbono, y son un factor clave en el calentamiento global, dijeron los investigadores.

En el nuevo estudio, los investigadores revisaron 37 inhaladores comunes en Estados Unidos para calcular los gases emitidos por los dispositivos.

Luego, el equipo de investigación utilizó datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. para calcular qué inhaladores se recetaban con más frecuencia.

Los inhaladores de dosis medidas representaron un 70 por ciento de los casi 70 millones de reclamaciones de inhaladores de los CMS en 2022, y un 98 por ciento de las emisiones totales atribuidas a los inhaladores, encontraron los investigadores.

Algunas de estas emisiones procedían de cada inhalación de un inhalador, y el resto de los gases que permanecían en el dispositivo después de que se había agotado su medicación, apuntaron los investigadores.

"Cuando tiras un inhalador usado a la basura, quedan hidrofluorocarbonos que se filtran lentamente a la atmósfera", anotó Tirumalasetty.

Desafortunadamente, los inhaladores de polvo seco y de niebla suave son mucho más caros, con costos totales promedio de casi el doble que los de los inhaladores de dosis medida, encontraron los investigadores.

"Esto significa que el costo es potencialmente una barrera para la transición de los inhaladores de dosis medidas", dijo Tirumalasetty. "Sin embargo, estamos encontrando que esos costos no necesariamente se traducen en costos de bolsillo para los pacientes. Es posible que alguien no pague más por un inhalador que por otro".

A pesar de estos hallazgos, los investigadores apuntaron que los inhaladores de dosis medidas no van a desaparecer en el corto plazo.

"No queremos poner a los pacientes en un lugar en el que no puedan permitirse sus inhaladores o en el que estén usando un inhalador que no funciona tan bien para controlar su afección", dijo Tirumalasetty.

Los investigadores están trabajando en formas de informar a los pacientes sobre sus opciones.

"En última instancia, nos gustaría tener un folleto agradable y sencillo que les diga a los pacientes, por cada inhalador, cuál es el costo y cuáles son las emisiones, para que puedan decidir", dijo.

La Clínica Mayo ofrece más información sobre los inhaladores para el asma.

FUENTE: Stanford Medicine, comunicado de prensa, 29 de agosto de 2024